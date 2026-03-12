eurobank:-Βγάζει-προς-πώληση-δάνεια-126-εκατ.-ευρώ,-το-στίγμα-για-avramar

Βγάζει προς πώληση το χαρτοφυλάκιο «Moon» με δάνεια λιανικής. Πήρε μπροστά τη ζημιά. Αντιστροφή πρόσβλεψης και θετικό στίγμα για δάνεια Avramar. Στα 1,434 δισ. ευρώ τα NPEs του ομίλου Eurobank.

Διαδικασίες διάθεσης χαρτοφυλακίου εξασφαλισμένων μη εξυπηρετούμενων δανείων λιανικής, με την κωδική ονομασία «Moon», εκκίνησε η Eurobank , στο πλαίσιο της στρατηγικής περαιτέρω μείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs).

Η τράπεζα ταξινόμησε στα τέλη του 2025 το παραπάνω χαρτοφυλάκιο (χαρτοφυλάκιο «Moon») στα προοριζόμενα προς πώληση καθώς είχε ξεκινήσει τις διαπραγματεύσεις με πιθανούς επενδυτές για την πώλησή του με ορίζοντα έως τα τέλη του 2026. Η Eurobank επαναμέτρησε τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες του χαρτοφυλακίου βάσει της εκτιμώμενης τιμής πώλησης και αναγνώρισε, ζημιά απομείωσης 47 εκατ. ευρώ, η οποία επιβάρυνε τα αποτελέσματα χρήσης 2025.

Κατά την 31η Δεκεμβρίου 2025, η λογιστική αξία του χαρτοφυλακίου διαμορφώθηκε σε 61 εκατ. ευρώ, αποτελούμενο από δάνεια και απαιτήσεις από πελάτες λογιστικής αξίας προ προβλέψεων 126 εκατ. ευρώ με πρόβλεψη απομείωσης 65 εκατ. ευρώ.

Θετικό στίγμα για Avramar

Την ίδια στιγμή, η τράπεζα ταξινόμησε τα δανειακά ανοίγματα του ομίλου Avramar ως κατεχόμενα προς πώληση. Πιο συγκεκριμένα, η διοίκηση θεωρεί ότι η πώληση είναι πολύ πιθανή, δεδομένης της ύπαρξης ενός ενεργού σχεδίου διάθεσης, το οποίο υλοποιείται από κοινού με όλους τους συμμετέχοντες δανειστές και των συνεχιζόμενων διαπραγματεύσεων με πιθανούς επενδυτές. Η συναλλαγή πώλησης αναμένεται να ολοκληρωθεί εντός του πρώτου εξαμήνου του 2026.

Ακολούθως, η Eurobank, σύμφωνα με την λογιστική της πολιτική για την απομείωση χρηματοοικονομικών στοιχείων ενεργητικού, επαναμέτρησε τις αναμενόμενες πιστωτικές ζημίες των εν λόγω δανειακών ανοιγμάτων, βάσει του τιμήματος που αναμένεται να εισπραχθεί από την πώληση και προχώρησε σε αντιστροφή πρόβλεψης απομείωσης ποσού περίπου 34 εκατ. ευρώ βάσει του εκτιμώμενου τιμήματος της συναλλαγής, στη γραμμή αποτελεσμάτων «προβλέψεις απομείωσης για πιστωτικούς κινδύνους από δάνεια και απαιτήσεις πελατών».

Ευρύτερα, το υπόλοιπο των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων του ομίλου μειώθηκε σε 1,434 δισ. ευρώ από 1,719 δισ. ευρώ στα τέλη χρήσης 2024 και ο δείκτης NPE διαμορφώθηκε σε 2,6% από 2,9%. Ο συντελεστής κάλυψης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων από προβλέψεις ανήλθε σε 95,2% από 88,4% στα τέλη του 2024.