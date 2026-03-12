moody’s-για-ελληνικές-τράπεζες:-Υποβάθμισε-σε-ουδέτερο-από-θετικό-το-outlook-με-το-βλέμμα-στον-πόλεμο

Ο οίκος Moody’s μετέβαλε σε ουδέτερη, από θετική, την προοπτική των αξιολογήσεων ελληνικών τραπεζών, εξαιτίας του πολέμου στο Ιράν.

Μόλις πρόσφατα ο διεθνής οίκος αξιολόγησης σχολίαζε θετικά τις προοπτικές τους, παραπέμποντας πρωτίστως στο θετικό μακροοικονομικό περιβάλλον αλλά και στην ενίσχυση των ισολογισμών τους. Καθώς, όμως, αυξάνεται ο γεωπολιτικός κίνδυνος, δίπλα στο θετικό εμφανίζεται και ένα αρνητικό σενάριο.

Εφόσον ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή λήξει σύντομα, ο οίκος αξιολόγησης δεν αναμένει ουσιαστικές επιπτώσεις στην πιστοληπτική ποιότητα των ελληνικών τραπεζών.

Μια παρατεταμένη διαταραχή στη ναυσιπλοΐα στα Στενά του Ορμούζ θα μπορούσε, όμως, να οδηγήσει σε σημαντική άνοδο των τιμών ενέργειας, επιβαρύνοντας τις μακροοικονομικές συνθήκες και επηρεάζοντας τα θεμελιώδη μεγέθη των τραπεζών. Σε ένα τέτοιο αρνητικό σενάριο, η κερδοφορία και τα σχέδια ανάπτυξης των τραπεζών ενδέχεται να δεχθούν πιέσεις, ενώ θα αυξηθούν και οι κίνδυνοι δημιουργίας νέων μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων.

Ο οίκος σημειώνει, επίσης, ότι η δυνατότητα του ελληνικού κράτους να στηρίξει τις τράπεζες είναι περιορισμένη και εκτιμά ότι η πιθανότητα κρατικής παρέμβασης σε περίπτωση προβλήματος παραμένει χαμηλή.

Η βασική αξιολόγηση πιστοληπτικής ικανότητας είναι baa3 για Eurobank, Εθνική Τράπεζα και Alpha Bank, ενώ για την Τράπεζα Πειραιώς βρίσκεται στο ba1. Για τις μικρότερες τράπεζες, η CrediaBank αξιολογείται με b1 και η Optima Bank με ba3.