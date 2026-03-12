qatarenergy:-Στο-μισό-μειώθηκε-το-προσωπικό-στο-υπεράκτιο-κοίτασμα-φυσικού-αερίου-north-field

Περίπου στο μισό μειώθηκε το εργατικό δυναμικό στο υπεράκτιο κοίτασμα φυσικού αερίου North Field της QatarEnergy, με αποτέλεσμα οι εργασίες να έχουν επιβραθυνθεί ,δήλωσε σήμερα στο Reuters μια πηγή με γνώση του θέματος, επικαλούμενη λόγους ασφαλείας.

Το Κατάρ, που είναι ο δεύτερος μεγαλύτερος εξαγωγέας υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG) στον κόσμο, ανακοίνωσε την περασμένη εβδομάδα τη διακοπή της παραγωγής στην εγκατάσταση, δυναμικότητας 77 εκατομμυρίων τόνων ετησίως, και κήρυξε ανωτέρα βία στις αποστολές φορτίων LNG.

Η επέκταση του North Field LNG στοχεύει στην αύξηση της παραγωγής σε 126 mtpa (εκατομμύρια τόνους ανά έτος) έως το 2027.

