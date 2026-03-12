wall:-Πτώση-650-μονάδων-για-dow-μετά-τη-δήλωση-Χαμενεΐ-για-«κλειστά-Στενά-του-Ορμούζ»

Ο δείκτης Dow Jones Industrial Average καταγράφει σημαντικές απώλειες άνω των 650 μονάδων λίγο μετά το άνοιγμα του Χρηματιστηρίου της Νέας Υόρκης καθώς οι τιμές του πετρελαίου εκτινάχθηκαν εν μέσω ανησυχιών για διαταραχές στην προσφορά μετά τη δήλωση του νέου ηγέτη του Ιράν Μοτζτάμπα Χαμενεΐ ότι τα Στενά του Ορμούζ θα παραμείνουν κλειστά.

Στο πλαίσιο αυτό, ο Dow υποχωρεί κατά 657 μονάδες ή 1,39% στις 46.759,54 μονάδες. Ο S&P 500 σημειώνει πτώση 1,17% στις 6.694,41 μονάδες, ενώ και ο Nasdaq Composite εμφανίζει σημαντική πτώση κατά 1,51% στις 22.375,101 μονάδες.

Οι τιμές του πετρελαίου συνέχισαν να αυξάνονται αφού ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, ο οποίος ορίστηκε στις 9 Μαρτίου, δήλωσε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά ως «μέσο πίεσης προς τον εχθρό». Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του West Texas Intermediate ενισχύθηκαν άνω του 9%, φτάνοντας περίπου τα 95 δολάρια το βαρέλι, ενώ και το Brent αυξήθηκε εξίσου φτάνοντας τα 100 δολάρια το βαρέλι.

Ο υπουργός Ενέργειας των Ηνωμένες Πολιτείες, Κρις Ράιτ, δήλωσε στο CNBC ότι το Πολεμικό Ναυτικό των ΗΠΑ «δεν είναι ακόμη έτοιμο» να συνοδεύσει πετρελαιοφόρα πλοία στα Στενά, αν και εκτίμησε ότι αυτό θα είναι εφικτό μέχρι το τέλος του μήνα. Η ναυσιπλοΐα στην περιοχή έχει ουσιαστικά σχεδόν παγώσει, καθώς η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή κλιμακώνεται.

Κατά τη διάρκεια της νύχτας, τρία ακόμη ξένα πλοία δέχθηκαν πλήγματα στον Περσικός Κόλπος, σύμφωνα με τις αρχές. Το περιστατικό ακολουθεί τις επιθέσεις της Τετάρτης σε τρία πλοία, ένα εκ των οποίων βρισκόταν στα Στενά του Ορμούζ.

Την Τρίτη, αμερικανικές δυνάμεις βύθισαν 16 ιρανικά πλοία που τοποθετούσαν νάρκες κοντά στα Στενά. Παράλληλα, η ασφαλιστική εταιρεία Chubb ανακοινώθηκε ως βασικός ανάδοχος σε πρόγραμμα της αμερικανικής κυβέρνησης για την ασφάλιση πλοίων που επιχειρούν να διασχίσουν το κρίσιμο θαλάσσιο πέρασμα.

«Η στρατηγική του Ιράν να προκαλεί οικονομικό χάος στον Κόλπο φαίνεται να αποδίδει, καθώς τα δεξαμενόπλοια δέχονται επιθέσεις και τα Στενά του Ορμούζ παραμένουν κλειστά, οδηγώντας το Brent προς τα 100 δολάρια», δήλωσε ο Adam Crisafulli της εταιρείας Vital Knowledge. «Οι Ηνωμένες Πολιτείες και το Ισραήλ μπορεί να διαθέτουν στρατιωτική υπεροχή και τα πυραυλικά ή πυρηνικά προγράμματα του Ιράν να έχουν πληγεί, όμως η σκληροπυρηνική κυβέρνηση της Τεχεράνης παραμένει σταθερά στην εξουσία και φαίνεται να χρησιμοποιεί πλέον το πετρέλαιο ως μοχλό πίεσης προς τον Ντόναλντ Τραμπ για να οδηγηθεί σε αποκλιμάκωση».

Για να περιοριστεί η αύξηση του ενεργειακού κόστους, ο Chris Wright δήλωσε αργά το βράδυ της Τετάρτης ότι οι ΗΠΑ θα αποδεσμεύσουν 172 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το Strategic Petroleum Reserve, διαδικασία που θα διαρκέσει περίπου 120 ημέρες.

Παράλληλα, ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας συμφώνησε την Τετάρτη σε συντονισμένη αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών πετρελαίου, σε μια προσπάθεια να αντιμετωπιστούν οι διαταραχές στην προσφορά που προκαλεί ο πόλεμος. Παρ’ όλα αυτά, οι τιμές του πετρελαίου παρέμειναν αυξημένες, καθώς υπάρχουν φόβοι ότι η σύγκρουση μπορεί να παραταθεί.

Νωρίτερα μέσα στην εβδομάδα, ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ είχε δηλώσει ότι ο πόλεμος θα τελειώσει «πολύ σύντομα», κάτι που είχε προσωρινά περιορίσει την άνοδο των τιμών, αφού αυτές είχαν ξεπεράσει τα 100 δολάρια το βαρέλι. Σήμερα, πάντως, με ανάρτηση του στο Truth Social τονίζει ότι η αύξηση της τιμής του πετρελαίου συμφέρει την οικονομία των ΗΠΑ ως η μεγαλύτερη χώρα παραγωγής πετρελαίου.

Την Τετάρτη, τόσο ο S&P 500 όσο και ο Dow σημείωσαν πτώση, καθώς οι επενδυτές παρέμειναν επιφυλακτικοί για τις επιπτώσεις του πολέμου μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν στις τιμές του πετρελαίου, που ενισχύουν τους φόβους για αύξηση του πληθωρισμού. Παρά τη σύγκρουση, η υποχώρηση του S&P 500 παραμένει σχετικά περιορισμένη, με τον δείκτη να βρίσκεται μόλις 3,2% κάτω από το ιστορικό υψηλό που είχε καταγράψει τον Ιανουάριο.

Οι πωλήσεις μετοχών ήταν εκτεταμένες την Πέμπτη, με τις τραπεζικές και τεχνολογικές εταιρείες να καταγράφουν απώλειες. Η Morgan Stanley ηγήθηκε της πτώσης στον χρηματοπιστωτικό κλάδο, αφού περιόρισε τις αναλήψεις από τα private credit funds της. Αντίθετα, οι μετοχές του ενεργειακού τομέα, όπως της Chevron και της Exxon Mobil, συγκαταλέγονταν στις λίγες που κατέγραψαν άνοδο.