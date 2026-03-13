ΑΒΑΞ: Τι σχεδιάζει (και γιατί) στο real estate – Τα projects σε Αττική, Θεσσαλονίκη και νησιά

Ποιες είναι σημαντικές επενδύσεις του κατασκευαστικού ομίλου, και μέσω της θυγατρικής AVAX Development, σε οικιστικά – φιλοξενία. Τα σχέδια Θεσσαλονίκη, Φιλοθέη, Ελληνικό. Ποια projects προχωρούν ή είναι στα «σκαριά» σε Κρήτη, Κυκλάδες, Αστυπάλαια, εξωτερικό. Το «στοίχημα» της διαφοροποίησης του μίγματος στην λειτουργική κερδοφορία.

Έμφαση στα real estate projects δίνει ο κατασκευαστικός όμιλος ΑΒΑΞ (που έχει και την εξειδικευμένη θυγατρική AVAX Development), όπως από προχτές ανέδειξε το -, με την πιο πρόσφατη χαρακτηριστική περίπτωση να αποτελεί η υπογραφή, με την εταιρεία ΣΤΑΝΤΑ (όμιλος Στ. Ανδρεάδη), Μνημονίου Κοινής Κατανόησης με αντικείμενο τη διερεύνηση συνεργασίας για την ανάπτυξη τμήματος του εμβληματικού ακινήτου «Κεραμεία Αλλατίνη» στη Θεσσαλονίκη.

Η συνεργασία αφορά την ανάπτυξη πύργου κατοικιών συνολικής δόμησης έως και 29.800 τ.μ., με τη μέθοδο της αντιπαροχής. Ωστόσο, ο όμιλος δεν έχει μείνει σε αυτό το project, καθώς, για να έρθουμε… νοτιότερα, έχει και προσύμφωνο για το ακίνητο έκτασης 4,7 στρεμμάτων της Ιονίου Σχολής στη Φιλοθέη (για οικιστική ανάπτυξη). Το γκρουπ, πάντως, μέσω και της θυγατρικής έχει «απλώσει αποτύπωμα» σε οικιστικά και τουριστικά projects όχι μόνο σε Αττική (π.χ. Ελληνικό), Θεσσαλονίκη, αλλά και σε νησιά (π.χ. Κρήτη, Κυκλάδες, Αστυπάλαια), όπως και στο εξωτερικό.

Η διαφοροποίηση του μίγματος

Άλλωστε, από την εισηγμένη έχουν αναφέρει ότι επιθυμούν τόσο τη διασπορά επιχειρηματικών δραστηριοτήτων όσο, ως συνέχεια αυτής της πρόθεσης, τον εμπλουτισμό του μίγματος εσόδων – Ebitda από συμπληρωματικές δράσεις πέραν της κλασσικής κατασκευής (π.χ. παραχωρήσεις, ακίνητα, facility management κ.α.). Δηλαδή, ο αμιγώς τεχνικός τομέας θα προσφέρει άνω του 60% της λειτουργικής κερδοφορίας, με αυξημένη όμως, όπως έχει βάλει ως στόχο η εισηγμένη, συμμετοχή και άλλων τομέων (το 40% να προέρχεται από μη κατασκευαστική δραστηριότητα).

«PHĀEA-South Crete»: «Πράσινο» στη χορήγηση κινήτρων για το 5άστερο project 121 εκατ. των Σπώκου, Βασιλάκη

Από την Θεσσαλονίκη έως την Αθήνα

Κατά συνέπεια, η υπογραφή Μνημονίου Κοινής Κατανόησης με τον όμιλο Ανδρεάδη (Sani/IKOS) για την ανάπλαση του ακινήτου «Κεραμεία Αλλατίνη» έχει σημαντικό ενδιαφέρον. Οι δύο πλευρές, ΑΒΑΞ και ΣΤΑΝΤΑ θα έχουν, κάθε μία, τον δικό της ρόλο στην ανάπτυξη του ουρανοξύστη με κατοικίες, οι οποίες εν συνεχεία θα διατεθούν προς πώληση σε ιδιώτες. Η συνεργασία αφορά την ανάπτυξη πύργου κατοικιών, ο οποίος θα έχει ύψος πάνω από 100 μέτρα, συνολικής δόμησης έως και 29.800 τ.μ., με τη μέθοδο της αντιπαροχής. Στο πλαίσιο του Μνημονίου, η ΑΒΑΞ θα έχει περίοδο αποκλειστικότητας τριών (3) μηνών προκειμένου να προχωρήσει στις απαραίτητες τεχνικές μελέτες και λοιπές αξιολογήσεις για την υλοποίηση του έργου. Εάν και εφόσον υπογραφεί οριστική συμφωνία, ο όμιλος ΑΒΑΞ θα αναλάβει κατασκευαστικά να υλοποιήσει το έργο, ενώ θα πάρει και ένα σημαντικό ποσοστό από τα διαμερίσματα που θα προκύψουν, ως αντιπαροχή. Το project θα προχωρήσει σε ένα από τα πλέον χαρακτηριστικά, βιομηχανικά συγκροτήματα του παρελθόντος στη συμπρωτεύουσα σε έκταση 80 και πλέον στρεμμάτων. Η ανάπλαση προβλέπει και την αξιοποίηση των τριών διατηρητέων κτιρίων των κεραμείων, αφήνοντας χώρο για την δημιουργία ενός κοινόχρηστου πάρκου.

Επίσης, όπως αναφέραμε, σύμφωνα με πληροφορίες, ο όμιλος ΑΒΑΞ έχει υπογράψει προσύμφωνο για την εξαγορά του ακινήτου των 4,7 στρεμμάτων, έναντι 12 εκατ. ευρώ. όπου στεγάζεται η Ιόνιος Σχολή, στην Φιλοθέη, με στόχο την ανάπτυξη ενός συγκροτήματος πολυτελών κατοικιών. Πλην όμως, για να προχωρήσει το deal, απαιτείται η πλήρωση κάποιων αιρέσεων και προϋποθέσεων.

Στα «σκαριά» σύνθετη τουριστική – οικιστική επένδυση 136,5 εκατ. στην Καλαμάτα από ισραηλινά συμφέροντα

Επενδυτικά σχέδια στα νησιά

Ωστόσο, το γκρουπ μέσω της θυγατρικής του AVAX Development προωθεί ή έχει ολοκληρώσει σημαντικά projects στην Αττική ή σε νησιά. Ανάμεσα σε αυτά, ξεχωρίζουν το project «BLUE ECHOES» (σύντομα υπό κατασκευή), όπου σε ένα παραθαλάσσιο και αμφιθεατρικό οικόπεδο 5.158 τ.μ. που βρίσκεται στις Καλύβες των Χανίων στην Κρήτη, η εταιρεία σχεδιάζει την ανάπτυξη ενός πολυτελούς συγκροτήματος εξοχικών κατοικιών. Οι Καλύβες στην περιοχή του Αποκόρωνα Χανίων είναι ένας από τους πιο γραφικούς και αυθεντικούς προορισμούς της Κρήτης. Η σχεδίαση προβλέπει την ανάπτυξη ενός σύγχρονου συγκροτήματος 28 πολυτελών κατοικιών οργανωμένων σε ένα αρχιτεκτονικά μελετημένο σύνολο που εξασφαλίζει λειτουργικότητα, αισθητική και ιδιωτικότητα. Εκτός από τις κατοικίες, το έργο περιλαμβάνει κοινόχρηστες και ιδιωτικές πισίνες, αποθηκευτικούς χώρους και υπαίθριους διαμορφωμένους χώρους στάθμευσης . Όλα τα κτίρια τοποθετούνται γραμμικά, ακολουθώντας την κλίση του εδάφους, εξασφαλίζοντας ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα για κάθε μονάδα. Ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός βασίζεται σε αρχές περιβαλλοντικής υπευθυνότητας, επιτυγχάνοντας ενεργειακή κλάση Α+.

Επίσης, είναι υπό κατασκευή το «PETRA SALIS WATERFRONT RESIDENCES» (Κίσσαμος Χανίων, Κρήτη), ένα οικιστικό συγκρότημα δεκατεσσάρων, σε οικόπεδο 1.166 τ.μ., μοναδικά σχεδιασμένων κατοικιών σε τοποθεσία επάνω στη θάλασσα. Όλες οι κατοικίες διαθέτουν ανεμπόδιστη θέα στη θάλασσα, με αρχιτεκτονική που μεγιστοποιεί την οπτική σύνδεση με το τοπίο, ενσωματώνοντας καθαρές γραμμές, φυσικά υλικά και μεγάλα ανοίγματα. Το Petra Salis βρίσκεται στον παραλιακό άξονα της Κισσάμου, σε μικρή απόσταση από παγκοσμίως φημισμένες παραλίες όπως ο Μπάλος και τα Φαλάσαρνα.

Να σημειωθεί ότι ολοκληρώθηκε το «OLEALAND RESIDENCES (Μάλεμε, Χανιά, Κρήτη), μια «συλλογή» από 16 ανεξάρτητες κατοικίες σε οικόπεδο 2.483 τ.μ., που προσφέρουν ιδιωτικότητα και ταυτόχρονα συνδέονται με την κεντρική κοινόχρηστη αυλή με την μεγάλη πισίνα (28 διαμερίσματα από 25-30 τ.μ. έως και άνω των 100 τ.μ.).

Να αναφέρουμε ότι sold out είναι το οικιστικό έργο «H2 Residences», στο Ελληνικό και τα Νότια Προάστια της Αθήνας, το τετραώροφο κτίριο των 16 διαμερισμάτων. «Καλύπτοντας με τον καλύτερο τρόπο τις προδιαγραφές που θέτει η κοσμοπολίτικη Αθηναϊκή Ριβιέρα και με άμεση πρόσβαση στο Μητροπολιτικό Πάρκο και τους λοιπούς μοναδικούς χώρους του πιο πολύ-αναμενόμενου και σημαντικού έργου ανάπλασης των ημερών μας, το “Η2” δεν είναι απλά ένα κτήριο στο νούμερο 66 της οδού Χαλδείας. Είναι το σύμβολο για ένα νέο κεφάλαιο ζωής, γεμάτο με την αύρα του Σαρωνικού και το φως του Αττικού ουρανού», λένε από την εταιρεία.

Το pipeline και οι μελλοντικές αναπτύξεις

Όπως γενικότερα είχαμε αναφέρει μόλις προ μηνών, βάσει σχετικής εταιρικής παρουσίασης ο όμιλος ΑΒΑΞ είχε εξασφαλισμένο pipeline 10 οικιστικών έργων, με 175 διαμερίσματα μικτής επιφάνειας (GSA) 15.000 τ.μ. και μικτής αξίας (GAV) 72 εκατ. ευρώ. Ανάμεσα σε αυτά, ήταν και τα projects H2 Residences (Ellnikon), Olealand (Χανιά), Petra Salis (Χανιά), Panorama Village (Χανιά), Blue Echoes (Αστυπάλαια), Aplotis (Κουφονήσι) κ.α.. Επίσης, σε οικονομική έκθεση της θυγατρικής γίνονταν λόγος, μεταξύ άλλων, και για projects όπως:

Ανάπτυξη έργου μεικτών χρήσεων στο Νέο Φάληρο του Δήμου Πειραιά (συμμετοχή Αvax Development 16%). Σε εξέλιξη βρίσκεται ο επανασχεδιασμός του έργου βάσει του οποίου θα προωθηθεί η αναθεώρηση της ισχύουσας οικοδομικής άδειας που προβλέπει την ανέγερση γραφείων επιφάνειας 57.450 τ.μ..

Οικιστική ανάπτυξη στο άνω Κουφονήσι (Ιδιοκτήτης Avax Development). Ανάπτυξη παραθεριστικών κατοικιών σε οικόπεδο 7.350 τ.μ. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του έργου.

Οικιστική ανάπτυξη στις Καλύβες του Νομού Χανίων (Ιδιοκτήτης Avax Development). Ανάπτυξη παραθεριστικών κατοικιών σε οικόπεδο 5.559 τ.μ. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του έργου.

Οικιστική ανάπτυξη στην Αστυπάλαια (Ιδιοκτήτης Avax Development): Ανάπτυξη παραθεριστικών κατοικιών σε οικόπεδο 1.316 τ.μ. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του έργου.

Οικιστική ανάπτυξη στην Αστυπάλαια (Ιδιοκτήτης Avax Development): Ανάπτυξη παραθεριστικών κατοικιών σε οικόπεδο 1.000 τ.μ. Σε εξέλιξη βρίσκεται ο σχεδιασμός του έργου.

Μακροπρόθεσμα προγραμματίζονται τα εξής: