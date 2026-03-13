«Αιχμές»-Δούκα-για-τη-διαγραφή-Κωνσταντινόπουλου:-«Δεν-αντιμετωπίζονται-έτσι-τα-προβλήματα»

Τη θέση ότι οι διαγραφές ή οι απειλές διαγραφών δεν αποτελούν λύση στα προβλήματα του κόμματος ούτε συμβάλλουν στη βελτίωση της δημόσιας εικόνας του ΠΑΣΟΚ, εξέφρασε το πρωί της Παρασκευής ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σχολιάζοντας την απομάκρυνση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του κόμματος.

Ο κ. Δούκας αναφέρθηκε στον κ. Κωνσταντινόπουλο ως «ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες», επισημαίνοντας ότι σε ένα δημοκρατικό κόμμα – και μάλιστα σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου – πρέπει να υπάρχει χώρος για την ελεύθερη έκφραση όλων των απόψεων, ανεξάρτητα από το αν συμφωνεί ή διαφωνεί κανείς με αυτές.

Όπως τόνισε, η πορεία του κόμματος προς τις επόμενες κρίσιμες βουλευτικές εκλογές δεν μπορεί να στηριχθεί σε πρακτικές αποκλεισμών ή σε περιορισμούς της πολιτικής έκφρασης.

Όλη η δήλωση του Χάρη Δούκα

Με τις διαγραφές και τις απειλές διαγραφών, δεν αντιμετωπίζονται τα προβλήματα και δε βελτιώνεται η εικόνα του ΠΑΣΟΚ.

Την ώρα που επιλέγουμε ως αναγκαία τη διεύρυνση, υπερβαίνοντας καταστάσεις που πλήγωσαν την παράταξη μας, διαγράφεται ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος, ένα στέλεχος που στήριξε σημαντικά το ΠΑΣΟΚ ιδιαίτερα στις δύσκολες ώρες.

Σε ένα δημοκρατικό κόμμα όπως το ΠΑΣΟΚ και κυρίως σε μια περίοδο προσυνεδριακού διαλόγου, πρέπει να εκφράζονται ελεύθερα όλες οι απόψεις, ανεξαρτήτως αν κανείς συμφωνεί ή διαφωνεί με αυτές.

Η πορεία προς τις καθοριστικές για το κόμμα μας βουλευτικές εκλογές, δεν μπορεί να οικοδομηθεί μέσα από αποκλεισμούς ή περιορισμούς του πολιτικού λόγου.

Χρειάζεται ενότητα, εμπιστοσύνη στις συλλογικές διαδικασίες και ουσιαστικός διάλογος και σύνθεση, ώστε να διαμορφωθεί μια πειστική πρόταση για την κοινωνία και να πετύχουμε την ήττα της ΝΔ και την προοδευτική διακυβέρνηση του τόπου.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.