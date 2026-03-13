Άδειες Κυκλοφορίας
Οχημάτων
Ανάκαμψη στα αυτοκίνητα, πτώση στις μοτοσυκλέτες: ο Φεβρουάριος στέλνει μικτά μηνύματα
Τον Φεβρουάριο του 2026 ταξινομήθηκαν συνολικά 24.543 οχήματα στην Ελλάδα. Τα αυτοκίνητα ανέκαμψαν με +4,9%, ενώ οι μοτοσυκλέτες υποχώρησαν απότομα κατά 12,1% — μετά από μια εντυπωσιακή άνοδο το 2025.
Η αγορά οχημάτων ξεκινά το 2026 με διαφορετικούς ρυθμούς ανά κατηγορία. Τα επιβατηγά αυτοκίνητα καταγράφουν 16.557 εγγραφές (+1,9% έναντι Φεβρουαρίου 2025), τα φορτηγά εκτοξεύονται σε 3.074 (+24,5%) — η πιο εντυπωσιακή επίδοση του μήνα — ενώ τα λεωφορεία παραμένουν σταθερά στα 161 (-1,2%).
Αντίθετα, οι μοτοσυκλέτες άνω των 50cc υποχωρούν σε 4.751, έπειτα από μια εξαιρετική χρονιά: τον Φεβρουάριο 2025 είχαν καταγράψει άνοδο 23,6%, οπότε μέρος της φετινής πτώσης αντικατοπτρίζει φαινόμενο βάσης. Στο δίμηνο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026, ωστόσο, οι μοτοσυκλέτες εμφανίζουν +4,0% έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, γεγονός που αμβλύνει τις ανησυχίες.
|Κατηγορία
|Φεβ. 2024
|Φεβ. 2025
|Φεβ. 2026
|Μεταβολή
2025/2024
|Μεταβολή
2026/2025
|Σύνολο Οχημάτων
|24.578
|24.281
|24.543
|−1,2%
|+1,1%
|Αυτοκίνητα
|20.206
|18.876
|19.792
|−6,6%
|+4,9%
|Επιβατηγά
|17.816
|16.244
|16.557
|−8,8%
|+1,9%
|Φορτηγά
|2.319
|2.469
|3.074
|+6,5%
|+24,5%
|Λεωφορεία
|71
|163
|161
|+129,6%
|−1,2%
|Μοτοσυκλέτες >50cc
|4.372
|5.405
|4.751
|+23,6%
|−12,1%
Toyota πρώτη για ακόμα έναν μήνα — BYD και κινεζικές μάρκες χτίζουν δυναμικά παρουσία
Στα 10.015 νέα επιβατηγά τον Φεβρουάριο, η Toyota κυριαρχεί με 14,7%. Ωστόσο το μεγάλο «νέο» της αγοράς γράφεται με κινεζικό αλφάβητο: BYD, Chery και Dacia αναδεικνύονται σε δύναμη που δεν μπορεί να αγνοηθεί.
Τα καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα ανήλθαν τον Φεβρουάριο 2026 σε 10.015, με την Toyota να ηγείται και πάλι με 1.468 μονάδες (14,7%). Η Peugeot με 779 (7,8%) και η Opel με 726 (7,2%) ακολουθούν, ενώ BMW, Suzuki και Renault κινούνται στο εύρος 5,4–5,7%.
Αξιοσημείωτη είναι η κινεζική παρουσία: η BYD κατέγραψε 308 νέες εγγραφές — περισσότερες από BMW (566 μεν, αλλά με διαφορετικό τμήμα αγοράς), Volkswagen (327), ακόμα και Hyundai (461). Η Chery με τις διάφορες παραλλαγές της (Chery, EBRO, Omoda κ.λπ.) συνεισφέρει επίσης σημαντικά. Η κινεζική διείσδυση στη νέα ελληνική αγορά επιβατηγών φαίνεται να επιταχύνεται.
Τα μεταχειρισμένα επιβατηγά εξωτερικού διαμορφώνονται σε 6.542, με Mercedes (612), Peugeot (762) και Ford (473) να πρωτοστατούν — αντικατοπτρίζοντας μια ισχυρή ζήτηση για ευρωπαϊκά μεταχειρισμένα premium.
|Μάρκα
|Φεβ. 2026 (Καιν.)
|Μερίδιο %
|Ιαν.–Φεβ. 2026
|Μερίδιο %
|Toyota
|1.468
|14,7%
|2.976
|14,9%
|Peugeot
|779
|7,8%
|1.609
|8,1%
|Opel
|726
|7,2%
|1.613
|8,1%
|BMW
|566
|5,7%
|1.072
|5,4%
|Suzuki
|564
|5,6%
|1.080
|5,4%
|Renault
|540
|5,4%
|749
|3,8%
|Citroën
|499
|5,0%
|1.201
|6,0%
|Hyundai
|461
|4,6%
|1.020
|5,1%
|Dacia
|550
|5,5%
|814
|4,1%
|BYD
|308
|3,1%
|454
|2,3%
|Volkswagen
|327
|3,3%
|640
|3,2%
|Σύνολο Καιν/γιων
|10.015
|100%
|19.961
|100%
Κινεζικές & νέες μάρκες — Φεβρουάριος 2026 (καινούργια επιβατηγά)
|Κατηγορία
|Φεβ. 2025
|Φεβ. 2026
|Μεταβολή
|Ιαν.–Φεβ. 2025
|Ιαν.–Φεβ. 2026
|Μεταβολή
|Επιβατηγά Σύνολο
|16.244
|16.557
|+1,9%
|35.081
|34.511
|−1,6%
|Καινούργια
|9.796
|10.015
|+2,2%
|20.458
|19.961
|−2,4%
|Μεταχειρισμένα εξωτ.
|6.448
|6.542
|+1,5%
|14.623
|14.550
|−0,5%
Έκρηξη στα φορτηγά: +24,5% τον Φεβρουάριο — Toyota και Ford κυριαρχούν
Η εντυπωσιακότερη επίδοση του μήνα ανήκει στα φορτηγά, με 3.074 εγγραφές — ανάπτυξη σε διψήφια νούμερα για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο. Τα αίτια εντοπίζονται σε ανανέωση στόλων και επαγγελματικές επενδύσεις.
Στα 3.074 φορτηγά του Φεβρουαρίου, τα καινούργια ανήλθαν σε 1.047 (+40,2%) και τα μεταχειρισμένα εξωτερικού σε 2.027 (+17,7%). Πρόκειται για ρεκόρ πολυετίας για τον Φεβρουάριο, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που καταγράφεται από το 2024 (+6,5% εκείνη τη χρονιά).
Στα καινούργια φορτηγά, η Toyota δεσπόζει με 334 μονάδες (31,9%), αφήνοντας πολύ πίσω τη Ford με 154 (14,7%). Ακολουθούν Citroën (91), Volkswagen (77), Renault (76) και Fiat (74), που καλύπτουν σχεδόν το 45% της υπόλοιπης αγοράς. Το δίμηνο Ιαν.–Φεβ. 2026 καταγράφει 5.846 φορτηγά, αύξηση +12,7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2025.
|Μάρκα
|Φεβ. 2026
|Μερίδιο %
|Ιαν.–Φεβ. 2026
|Μερίδιο %
|Toyota
|334
|31,9%
|543
|30,0%
|Ford
|154
|14,7%
|309
|17,1%
|Citroën
|91
|8,7%
|121
|6,7%
|Volkswagen
|77
|7,4%
|117
|6,5%
|Renault
|76
|7,3%
|77
|4,3%
|Fiat
|74
|7,1%
|131
|7,2%
|Peugeot
|54
|5,2%
|157
|8,7%
|Opel
|35
|3,3%
|85
|4,7%
|Mercedes
|32
|3,1%
|41
|2,3%
|Isuzu
|29
|2,8%
|41
|2,3%
|Σύνολο Καιν/γιων
|1.047
|100%
|1.810
|100%
Η φαινομενική πτώση των μοτοσυκλετών: ο Φεβρουάριος 2025 ήταν ανώμαλα υψηλός
Με 4.751 εγγραφές μοτοσυκλετών τον Φεβρουάριο 2026 (-12,1%), η πτώση εικόνα εντυπωσιάζει. Όμως σε επίπεδο διμήνου, η αγορά είναι σε άνοδο +4%. Honda, SYM και Yamaha παραμένουν η ιερή τριάδα.
Η αγορά μοτοσυκλετών είχε «πετάξει» τον Φεβρουάριο 2025, καταγράφοντας αύξηση +23,6% έναντι του 2024 — με αποτέλεσμα η φετινή σύγκριση να είναι εξ ορισμού δυσχερής. Πράγματι, συγκριτικά με τον Φεβρουάριο 2024, τα 4.751 φορτηγά του 2026 αντιπροσωπεύουν άνοδο +8,6%, καταδεικνύοντας ότι η αγορά παραμένει ουσιαστικά ανοδική σε μακροχρόνιο ορίζοντα.
Στα καινούργια μοτοσυκλέτες (4.467 μονάδες), η Honda ηγείται με 864 (19,3%), ακολουθούμενη από SYM (698, 15,6%) και Yamaha (535, 12,0%). Η Piaggio με 380 (8,5%) και οι VOGE/Loncin με 216 (4,8%) συμπληρώνουν τους πέντε πρώτους. Αξιοπρόσεκτη η παρουσία της CFMOTO με 208 μοτοσυκλέτες (4,7%), αντικατοπτρίζοντας τη σταδιακή κινεζική διείσδυση και στον κλάδο αυτό.
|Μάρκα
|Φεβ. 2026
|Μερίδιο %
|Ιαν.–Φεβ. 2026
|Μερίδιο %
|Honda
|864
|19,3%
|1.742
|19,7%
|SYM
|698
|15,6%
|1.402
|15,8%
|Yamaha
|535
|12,0%
|917
|10,4%
|Piaggio
|380
|8,5%
|850
|9,6%
|VOGE / Loncin / VogePro
|216
|4,8%
|363
|4,1%
|CFMOTO
|208
|4,7%
|400
|4,5%
|BMW
|97
|2,2%
|190
|2,1%
|Kymco
|47
|1,1%
|107
|1,2%
|Aprilia
|32
|0,7%
|64
|0,7%
|KTM
|34
|0,8%
|60
|0,7%
|Σύνολο Καιν/γιων
|4.467
|100%
|8.854
|100%
Ιανουάριος–Φεβρουάριος 2026: ουσιαστική στασιμότητα στα αυτοκίνητα, δυναμισμός στα φορτηγά
Το πρώτο δίμηνο του 2026 κλείνει με 40.666 αυτοκίνητα — σχεδόν ίδια με πέρυσι (+0,1%). Τα φορτηγά όμως εκτοξεύονται στα 5.846 (+12,7%) και οι μοτοσυκλέτες ανακάμπτουν στις 9.453 (+4,0%).
|Κατηγορία
|Ιαν.–Φεβ. 2024
|Ιαν.–Φεβ. 2025
|Ιαν.–Φεβ. 2026
|2025/2024
|2026/2025
|Σύνολο Οχημάτων
|52.070
|49.727
|50.119
|−4,5%
|+0,8%
|Αυτοκίνητα
|42.745
|40.638
|40.666
|−4,9%
|+0,1%
|Επιβατηγά
|37.782
|35.081
|34.511
|−7,1%
|−1,6%
|Φορτηγά
|4.814
|5.186
|5.846
|+7,7%
|+12,7%
|Λεωφορεία
|149
|371
|309
|+149,0%
|−16,7%
|Μοτοσυκλέτες >50cc
|9.325
|9.089
|9.453
|−2,5%
|+4,0%
Τα λεωφορεία παρουσιάζουν ενδιαφέρουσα εικόνα: από τα 371 του διμήνου 2025 (εξαιρετικά υψηλό λόγω ανανέωσης αστικών στόλων) κατεβαίνουν στα 309 φέτος (-16,7%). Ωστόσο παραμένουν ακόμα +107% υπεράνω του διμήνου 2024, μαρτυρώντας δομική ανανέωση του δημόσιου τομέα μεταφορών. Η MENARINIBUS κυριαρχεί με 56,2% των καινούργιων λεωφορείων στο δίμηνο.
Ο Νομός Αττικής απορροφά 22.126 αυτοκίνητα στο δίμηνο (54,4% του συνόλου), με τη λοιπή Ελλάδα να ακολουθεί με 18.540 (45,6%). Σε επίπεδο μοτοσυκλετών, η Αττική εγγράφει 5.537 — ποσοστό 58,6% — αντικατοπτρίζοντας τη σαφή επικυριαρχία της αγοράς αστικής κινητικότητας.
|Κατηγορία
|Σύνολο Ελλάδος
|Νομός Αττικής
|Μερίδιο Αττικής
|Λοιπή Ελλάδα
|Αυτοκίνητα Σύνολο
|40.666
|22.126
|54,4%
|18.540
|Επιβατηγά
|34.511
|19.743
|57,2%
|14.768
|Φορτηγά
|5.846
|2.184
|37,4%
|3.662
|Λεωφορεία
|309
|199
|64,4%
|110
|Μοτοσυκλέτες >50cc
|9.453
|5.537
|58,6%
|3.916
|Σύνολο Οχημάτων
|50.119
|27.663
|55,2%
|22.456