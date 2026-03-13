    Friday, March 13

    Άδειες Κυκλοφορίας Οχημάτων – Φεβρουάριος 2026
    Ελληνική Στατιστική Αρχή · Στατιστικές Μεταφορών

    Άδειες Κυκλοφορίας
    Οχημάτων

    Φεβρουάριος 2026 — Αναλυτική Παρουσίαση
    01
    Γενική Επισκόπηση

    Ανάκαμψη στα αυτοκίνητα, πτώση στις μοτοσυκλέτες: ο Φεβρουάριος στέλνει μικτά μηνύματα

    Τον Φεβρουάριο του 2026 ταξινομήθηκαν συνολικά 24.543 οχήματα στην Ελλάδα. Τα αυτοκίνητα ανέκαμψαν με +4,9%, ενώ οι μοτοσυκλέτες υποχώρησαν απότομα κατά 12,1% — μετά από μια εντυπωσιακή άνοδο το 2025.

    24.543 Σύνολο
    Οχημάτων
    +4,9% Αυτοκίνητα
    vs Φεβ. 2025
    −12,1% Μοτοσυκλέτες
    vs Φεβ. 2025
    +24,5% Φορτηγά
    vs Φεβ. 2025
    19.792 Αυτοκίνητα
    Φεβρουάριος 2026
    4.751 Μοτοσυκλέτες
    Φεβρουάριος 2026
    «Ο Φεβρουάριος 2025 είχε κλείσει με μείωση 6,6% στα αυτοκίνητα. Ένα χρόνο αργότερα, η αγορά ανατρέπει την εικόνα.»

    Η αγορά οχημάτων ξεκινά το 2026 με διαφορετικούς ρυθμούς ανά κατηγορία. Τα επιβατηγά αυτοκίνητα καταγράφουν 16.557 εγγραφές (+1,9% έναντι Φεβρουαρίου 2025), τα φορτηγά εκτοξεύονται σε 3.074 (+24,5%) — η πιο εντυπωσιακή επίδοση του μήνα — ενώ τα λεωφορεία παραμένουν σταθερά στα 161 (-1,2%).

    Αντίθετα, οι μοτοσυκλέτες άνω των 50cc υποχωρούν σε 4.751, έπειτα από μια εξαιρετική χρονιά: τον Φεβρουάριο 2025 είχαν καταγράψει άνοδο 23,6%, οπότε μέρος της φετινής πτώσης αντικατοπτρίζει φαινόμενο βάσης. Στο δίμηνο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026, ωστόσο, οι μοτοσυκλέτες εμφανίζουν +4,0% έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, γεγονός που αμβλύνει τις ανησυχίες.

    Πίνακας 1 — Οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα: Φεβρουάριος 2024–2026
    Κατηγορία Φεβ. 2024 Φεβ. 2025 Φεβ. 2026 Μεταβολή
    2025/2024    		 Μεταβολή
    2026/2025
    Σύνολο Οχημάτων 24.57824.28124.543 −1,2%+1,1%
    Αυτοκίνητα 20.20618.87619.792 −6,6%+4,9%
    Επιβατηγά 17.81616.24416.557 −8,8%+1,9%
    Φορτηγά 2.3192.4693.074 +6,5%+24,5%
    Λεωφορεία 71163161 +129,6%−1,2%
    Μοτοσυκλέτες >50cc 4.3725.4054.751 +23,6%−12,1%
    Εγγραφές ανά κατηγορία οχήματος — Φεβρουάριος 2024, 2025, 2026
    Σύνθεση νέων εγγραφών — Φεβρουάριος 2026
    Σύνθεση νέων εγγραφών — Ιαν.–Φεβ. 2026
    02
    Επιβατηγά Αυτοκίνητα

    Toyota πρώτη για ακόμα έναν μήνα — BYD και κινεζικές μάρκες χτίζουν δυναμικά παρουσία

    Στα 10.015 νέα επιβατηγά τον Φεβρουάριο, η Toyota κυριαρχεί με 14,7%. Ωστόσο το μεγάλο «νέο» της αγοράς γράφεται με κινεζικό αλφάβητο: BYD, Chery και Dacia αναδεικνύονται σε δύναμη που δεν μπορεί να αγνοηθεί.

    Τα καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα ανήλθαν τον Φεβρουάριο 2026 σε 10.015, με την Toyota να ηγείται και πάλι με 1.468 μονάδες (14,7%). Η Peugeot με 779 (7,8%) και η Opel με 726 (7,2%) ακολουθούν, ενώ BMW, Suzuki και Renault κινούνται στο εύρος 5,4–5,7%.

    «Η BYD καταγράφει 308 εγγραφές μόνο τον Φεβρουάριο — ξεπερνά BMW, Volkswagen και Hyundai.»

    Αξιοσημείωτη είναι η κινεζική παρουσία: η BYD κατέγραψε 308 νέες εγγραφές — περισσότερες από BMW (566 μεν, αλλά με διαφορετικό τμήμα αγοράς), Volkswagen (327), ακόμα και Hyundai (461). Η Chery με τις διάφορες παραλλαγές της (Chery, EBRO, Omoda κ.λπ.) συνεισφέρει επίσης σημαντικά. Η κινεζική διείσδυση στη νέα ελληνική αγορά επιβατηγών φαίνεται να επιταχύνεται.

    Τα μεταχειρισμένα επιβατηγά εξωτερικού διαμορφώνονται σε 6.542, με Mercedes (612), Peugeot (762) και Ford (473) να πρωτοστατούν — αντικατοπτρίζοντας μια ισχυρή ζήτηση για ευρωπαϊκά μεταχειρισμένα premium.

    Πίνακας 2 — Κορυφαίες μάρκες καινούργιων επιβατηγών: Φεβρουάριος & Ιαν.–Φεβ. 2026
    Μάρκα Φεβ. 2026 (Καιν.) Μερίδιο % Ιαν.–Φεβ. 2026 Μερίδιο %
    Toyota1.46814,7%2.97614,9%
    Peugeot7797,8%1.6098,1%
    Opel7267,2%1.6138,1%
    BMW5665,7%1.0725,4%
    Suzuki5645,6%1.0805,4%
    Renault5405,4%7493,8%
    Citroën4995,0%1.2016,0%
    Hyundai4614,6%1.0205,1%
    Dacia5505,5%8144,1%
    BYD3083,1%4542,3%
    Volkswagen3273,3%6403,2%
    Σύνολο Καιν/γιων10.015100%19.961100%
    Κορυφαίες μάρκες καινούργιων επιβατηγών — Φεβρουάριος 2026 (μονάδες)

    Κινεζικές & νέες μάρκες — Φεβρουάριος 2026 (καινούργια επιβατηγά)

    BYD
    308
    Chery/EBRO
    149
    MG/Roewe
    190
    Jaecoo/Omoda
    46
    Chery
    60
    Geely
    15
    Deepal
    13
    Μερίδια αγοράς καινούργιων επιβατηγών — Φεβρουάριος 2026
    Πίνακας 3 — Καινούργια έναντι Μεταχειρισμένων επιβατηγών: Φεβρουάριος & Ιαν.–Φεβ. 2026
    Κατηγορία Φεβ. 2025 Φεβ. 2026 Μεταβολή Ιαν.–Φεβ. 2025 Ιαν.–Φεβ. 2026 Μεταβολή
    Επιβατηγά Σύνολο16.24416.557+1,9% 35.08134.511−1,6%
    Καινούργια9.79610.015+2,2% 20.45819.961−2,4%
    Μεταχειρισμένα εξωτ.6.4486.542+1,5% 14.62314.550−0,5%
    - ΕΛΣΤΑΤ, Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων – Φεβρουάριος 2026 (Πίνακες 1, 3, 4). Τα μεταχειρισμένα αφορούν αποκλειστικά εισαγόμενα οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.
    03
    Φορτηγά & Επαγγελματικά

    Έκρηξη στα φορτηγά: +24,5% τον Φεβρουάριο — Toyota και Ford κυριαρχούν

    Η εντυπωσιακότερη επίδοση του μήνα ανήκει στα φορτηγά, με 3.074 εγγραφές — ανάπτυξη σε διψήφια νούμερα για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο. Τα αίτια εντοπίζονται σε ανανέωση στόλων και επαγγελματικές επενδύσεις.

    3.074 Φορτηγά
    Φεβ. 2026
    +24,5% vs Φεβρουάριος
    2025
    1.047 Καινούργια
    Φεβ. 2026
    2.027 Μεταχειρισμένα
    Φεβ. 2026

    Στα 3.074 φορτηγά του Φεβρουαρίου, τα καινούργια ανήλθαν σε 1.047 (+40,2%) και τα μεταχειρισμένα εξωτερικού σε 2.027 (+17,7%). Πρόκειται για ρεκόρ πολυετίας για τον Φεβρουάριο, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που καταγράφεται από το 2024 (+6,5% εκείνη τη χρονιά).

    «Toyota με 334 καινούργια φορτηγά κατέχει ποσοστό 31,9% — σχεδόν το 1/3 της αγοράς.»

    Στα καινούργια φορτηγά, η Toyota δεσπόζει με 334 μονάδες (31,9%), αφήνοντας πολύ πίσω τη Ford με 154 (14,7%). Ακολουθούν Citroën (91), Volkswagen (77), Renault (76) και Fiat (74), που καλύπτουν σχεδόν το 45% της υπόλοιπης αγοράς. Το δίμηνο Ιαν.–Φεβ. 2026 καταγράφει 5.846 φορτηγά, αύξηση +12,7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2025.

    Πίνακας 4 — Κορυφαίες μάρκες καινούργιων φορτηγών: Φεβρουάριος & Ιαν.–Φεβ. 2026
    Μάρκα Φεβ. 2026 Μερίδιο % Ιαν.–Φεβ. 2026 Μερίδιο %
    Toyota33431,9%54330,0%
    Ford15414,7%30917,1%
    Citroën918,7%1216,7%
    Volkswagen777,4%1176,5%
    Renault767,3%774,3%
    Fiat747,1%1317,2%
    Peugeot545,2%1578,7%
    Opel353,3%854,7%
    Mercedes323,1%412,3%
    Isuzu292,8%412,3%
    Σύνολο Καιν/γιων1.047100%1.810100%
    Μερίδια αγοράς καινούργιων φορτηγών — Φεβρουάριος 2026
    Εξέλιξη φορτηγών (σύνολο, καινούργια, μεταχειρισμένα) — Φεβ. 2024–2026
    04
    Μοτοσυκλέτες

    Η φαινομενική πτώση των μοτοσυκλετών: ο Φεβρουάριος 2025 ήταν ανώμαλα υψηλός

    Με 4.751 εγγραφές μοτοσυκλετών τον Φεβρουάριο 2026 (-12,1%), η πτώση εικόνα εντυπωσιάζει. Όμως σε επίπεδο διμήνου, η αγορά είναι σε άνοδο +4%. Honda, SYM και Yamaha παραμένουν η ιερή τριάδα.

    4.751 Μοτοσυκλέτες
    Φεβ. 2026
    −12,1% vs Φεβ. 2025
    +4,0% Ιαν.–Φεβ. 2026
    vs 2025
    9.453 Μοτοσυκλέτες
    Ιαν.–Φεβ. 2026

    Η αγορά μοτοσυκλετών είχε «πετάξει» τον Φεβρουάριο 2025, καταγράφοντας αύξηση +23,6% έναντι του 2024 — με αποτέλεσμα η φετινή σύγκριση να είναι εξ ορισμού δυσχερής. Πράγματι, συγκριτικά με τον Φεβρουάριο 2024, τα 4.751 φορτηγά του 2026 αντιπροσωπεύουν άνοδο +8,6%, καταδεικνύοντας ότι η αγορά παραμένει ουσιαστικά ανοδική σε μακροχρόνιο ορίζοντα.

    «Μόνο Honda κι SYM μαζί πιάνουν πάνω από το 35% των καινούργιων μοτοσυκλετών τον Φεβρουάριο.»

    Στα καινούργια μοτοσυκλέτες (4.467 μονάδες), η Honda ηγείται με 864 (19,3%), ακολουθούμενη από SYM (698, 15,6%) και Yamaha (535, 12,0%). Η Piaggio με 380 (8,5%) και οι VOGE/Loncin με 216 (4,8%) συμπληρώνουν τους πέντε πρώτους. Αξιοπρόσεκτη η παρουσία της CFMOTO με 208 μοτοσυκλέτες (4,7%), αντικατοπτρίζοντας τη σταδιακή κινεζική διείσδυση και στον κλάδο αυτό.

    Πίνακας 5 — Κορυφαίες μάρκες καινούργιων μοτοσυκλετών: Φεβρουάριος & Ιαν.–Φεβ. 2026
    Μάρκα Φεβ. 2026 Μερίδιο % Ιαν.–Φεβ. 2026 Μερίδιο %
    Honda86419,3%1.74219,7%
    SYM69815,6%1.40215,8%
    Yamaha53512,0%91710,4%
    Piaggio3808,5%8509,6%
    VOGE / Loncin / VogePro2164,8%3634,1%
    CFMOTO2084,7%4004,5%
    BMW972,2%1902,1%
    Kymco471,1%1071,2%
    Aprilia320,7%640,7%
    KTM340,8%600,7%
    Σύνολο Καιν/γιων4.467100%8.854100%
    Μερίδια αγοράς καινούργιων μοτοσυκλετών — Φεβ. 2026
    Top 6 μάρκες μοτοσυκλετών — Ιαν.–Φεβ. 2026
    05
    Δίμηνο & Πλήρης Εικόνα

    Ιανουάριος–Φεβρουάριος 2026: ουσιαστική στασιμότητα στα αυτοκίνητα, δυναμισμός στα φορτηγά

    Το πρώτο δίμηνο του 2026 κλείνει με 40.666 αυτοκίνητα — σχεδόν ίδια με πέρυσι (+0,1%). Τα φορτηγά όμως εκτοξεύονται στα 5.846 (+12,7%) και οι μοτοσυκλέτες ανακάμπτουν στις 9.453 (+4,0%).

    Πίνακας 6 — Ιανουάριος–Φεβρουάριος 2024–2026: Συνολική εικόνα
    Κατηγορία Ιαν.–Φεβ. 2024 Ιαν.–Φεβ. 2025 Ιαν.–Φεβ. 2026 2025/2024 2026/2025
    Σύνολο Οχημάτων 52.07049.72750.119 −4,5%+0,8%
    Αυτοκίνητα 42.74540.63840.666 −4,9%+0,1%
    Επιβατηγά 37.78235.08134.511 −7,1%−1,6%
    Φορτηγά 4.8145.1865.846 +7,7%+12,7%
    Λεωφορεία 149371309 +149,0%−16,7%
    Μοτοσυκλέτες >50cc 9.3259.0899.453 −2,5%+4,0%
    Ιαν.–Φεβ.: Σύγκριση κατηγοριών 2024–2026

    Τα λεωφορεία παρουσιάζουν ενδιαφέρουσα εικόνα: από τα 371 του διμήνου 2025 (εξαιρετικά υψηλό λόγω ανανέωσης αστικών στόλων) κατεβαίνουν στα 309 φέτος (-16,7%). Ωστόσο παραμένουν ακόμα +107% υπεράνω του διμήνου 2024, μαρτυρώντας δομική ανανέωση του δημόσιου τομέα μεταφορών. Η MENARINIBUS κυριαρχεί με 56,2% των καινούργιων λεωφορείων στο δίμηνο.

    Νομός Αττικής έναντι λοιπής Ελλάδας — Ιαν.–Φεβ. 2026 (αυτοκίνητα)

    Ο Νομός Αττικής απορροφά 22.126 αυτοκίνητα στο δίμηνο (54,4% του συνόλου), με τη λοιπή Ελλάδα να ακολουθεί με 18.540 (45,6%). Σε επίπεδο μοτοσυκλετών, η Αττική εγγράφει 5.537 — ποσοστό 58,6% — αντικατοπτρίζοντας τη σαφή επικυριαρχία της αγοράς αστικής κινητικότητας.

    Πίνακας 7 — Νομός Αττικής έναντι Συνόλου Ελλάδος: Ιαν.–Φεβ. 2026
    Κατηγορία Σύνολο Ελλάδος Νομός Αττικής Μερίδιο Αττικής Λοιπή Ελλάδα
    Αυτοκίνητα Σύνολο40.66622.12654,4%18.540
    Επιβατηγά34.51119.74357,2%14.768
    Φορτηγά5.8462.18437,4%3.662
    Λεωφορεία30919964,4%110
    Μοτοσυκλέτες >50cc9.4535.53758,6%3.916
    Σύνολο Οχημάτων50.11927.66355,2%22.456
    - Ελληνική Στατιστική Αρχή (ΕΛΣΤΑΤ) — Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων: Φεβρουάριος 2026  |  Ανακοίνωση: 13 Μαρτίου 2026

