01 Γενική Επισκόπηση Ανάκαμψη στα αυτοκίνητα, πτώση στις μοτοσυκλέτες: ο Φεβρουάριος στέλνει μικτά μηνύματα Τον Φεβρουάριο του 2026 ταξινομήθηκαν συνολικά 24.543 οχήματα στην Ελλάδα. Τα αυτοκίνητα ανέκαμψαν με +4,9%, ενώ οι μοτοσυκλέτες υποχώρησαν απότομα κατά 12,1% — μετά από μια εντυπωσιακή άνοδο το 2025. 24.543 Σύνολο

Οχημάτων +4,9% Αυτοκίνητα

vs Φεβ. 2025 −12,1% Μοτοσυκλέτες

vs Φεβ. 2025 +24,5% Φορτηγά

vs Φεβ. 2025 19.792 Αυτοκίνητα

Φεβρουάριος 2026 4.751 Μοτοσυκλέτες

Φεβρουάριος 2026 «Ο Φεβρουάριος 2025 είχε κλείσει με μείωση 6,6% στα αυτοκίνητα. Ένα χρόνο αργότερα, η αγορά ανατρέπει την εικόνα.» Η αγορά οχημάτων ξεκινά το 2026 με διαφορετικούς ρυθμούς ανά κατηγορία. Τα επιβατηγά αυτοκίνητα καταγράφουν 16.557 εγγραφές (+1,9% έναντι Φεβρουαρίου 2025), τα φορτηγά εκτοξεύονται σε 3.074 (+24,5%) — η πιο εντυπωσιακή επίδοση του μήνα — ενώ τα λεωφορεία παραμένουν σταθερά στα 161 (-1,2%). Αντίθετα, οι μοτοσυκλέτες άνω των 50cc υποχωρούν σε 4.751, έπειτα από μια εξαιρετική χρονιά: τον Φεβρουάριο 2025 είχαν καταγράψει άνοδο 23,6%, οπότε μέρος της φετινής πτώσης αντικατοπτρίζει φαινόμενο βάσης. Στο δίμηνο Ιανουαρίου–Φεβρουαρίου 2026, ωστόσο, οι μοτοσυκλέτες εμφανίζουν +4,0% έναντι του αντίστοιχου περυσινού διαστήματος, γεγονός που αμβλύνει τις ανησυχίες. Πίνακας 1 — Οχήματα που κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην Ελλάδα: Φεβρουάριος 2024–2026 Κατηγορία Φεβ. 2024 Φεβ. 2025 Φεβ. 2026 Μεταβολή

2025/2024 Μεταβολή

2026/2025 Σύνολο Οχημάτων 24.578 24.281 24.543 −1,2% +1,1% Αυτοκίνητα 20.206 18.876 19.792 −6,6% +4,9% Επιβατηγά 17.816 16.244 16.557 −8,8% +1,9% Φορτηγά 2.319 2.469 3.074 +6,5% +24,5% Λεωφορεία 71 163 161 +129,6% −1,2% Μοτοσυκλέτες >50cc 4.372 5.405 4.751 +23,6% −12,1% Εγγραφές ανά κατηγορία οχήματος — Φεβρουάριος 2024, 2025, 2026 Σύνθεση νέων εγγραφών — Φεβρουάριος 2026 Σύνθεση νέων εγγραφών — Ιαν.–Φεβ. 2026

02 Επιβατηγά Αυτοκίνητα Toyota πρώτη για ακόμα έναν μήνα — BYD και κινεζικές μάρκες χτίζουν δυναμικά παρουσία Στα 10.015 νέα επιβατηγά τον Φεβρουάριο, η Toyota κυριαρχεί με 14,7%. Ωστόσο το μεγάλο «νέο» της αγοράς γράφεται με κινεζικό αλφάβητο: BYD, Chery και Dacia αναδεικνύονται σε δύναμη που δεν μπορεί να αγνοηθεί. Τα καινούργια επιβατηγά αυτοκίνητα ανήλθαν τον Φεβρουάριο 2026 σε 10.015, με την Toyota να ηγείται και πάλι με 1.468 μονάδες (14,7%). Η Peugeot με 779 (7,8%) και η Opel με 726 (7,2%) ακολουθούν, ενώ BMW, Suzuki και Renault κινούνται στο εύρος 5,4–5,7%. «Η BYD καταγράφει 308 εγγραφές μόνο τον Φεβρουάριο — ξεπερνά BMW, Volkswagen και Hyundai.» Αξιοσημείωτη είναι η κινεζική παρουσία: η BYD κατέγραψε 308 νέες εγγραφές — περισσότερες από BMW (566 μεν, αλλά με διαφορετικό τμήμα αγοράς), Volkswagen (327), ακόμα και Hyundai (461). Η Chery με τις διάφορες παραλλαγές της (Chery, EBRO, Omoda κ.λπ.) συνεισφέρει επίσης σημαντικά. Η κινεζική διείσδυση στη νέα ελληνική αγορά επιβατηγών φαίνεται να επιταχύνεται. Τα μεταχειρισμένα επιβατηγά εξωτερικού διαμορφώνονται σε 6.542, με Mercedes (612), Peugeot (762) και Ford (473) να πρωτοστατούν — αντικατοπτρίζοντας μια ισχυρή ζήτηση για ευρωπαϊκά μεταχειρισμένα premium. Πίνακας 2 — Κορυφαίες μάρκες καινούργιων επιβατηγών: Φεβρουάριος & Ιαν.–Φεβ. 2026 Μάρκα Φεβ. 2026 (Καιν.) Μερίδιο % Ιαν.–Φεβ. 2026 Μερίδιο % Toyota 1.468 14,7% 2.976 14,9% Peugeot 779 7,8% 1.609 8,1% Opel 726 7,2% 1.613 8,1% BMW 566 5,7% 1.072 5,4% Suzuki 564 5,6% 1.080 5,4% Renault 540 5,4% 749 3,8% Citroën 499 5,0% 1.201 6,0% Hyundai 461 4,6% 1.020 5,1% Dacia 550 5,5% 814 4,1% BYD 308 3,1% 454 2,3% Volkswagen 327 3,3% 640 3,2% Σύνολο Καιν/γιων 10.015 100% 19.961 100% Κορυφαίες μάρκες καινούργιων επιβατηγών — Φεβρουάριος 2026 (μονάδες) Κινεζικές & νέες μάρκες — Φεβρουάριος 2026 (καινούργια επιβατηγά) BYD 308 Chery/EBRO 149 MG/Roewe 190 Jaecoo/Omoda 46 Chery 60 Geely 15 Deepal 13 Μερίδια αγοράς καινούργιων επιβατηγών — Φεβρουάριος 2026 Πίνακας 3 — Καινούργια έναντι Μεταχειρισμένων επιβατηγών: Φεβρουάριος & Ιαν.–Φεβ. 2026 Κατηγορία Φεβ. 2025 Φεβ. 2026 Μεταβολή Ιαν.–Φεβ. 2025 Ιαν.–Φεβ. 2026 Μεταβολή Επιβατηγά Σύνολο 16.244 16.557 +1,9% 35.081 34.511 −1,6% Καινούργια 9.796 10.015 +2,2% 20.458 19.961 −2,4% Μεταχειρισμένα εξωτ. 6.448 6.542 +1,5% 14.623 14.550 −0,5% - ΕΛΣΤΑΤ, Χορήγηση Αδειών Κυκλοφορίας Οχημάτων – Φεβρουάριος 2026 (Πίνακες 1, 3, 4). Τα μεταχειρισμένα αφορούν αποκλειστικά εισαγόμενα οχήματα που ταξινομούνται για πρώτη φορά στην Ελλάδα.

03 Φορτηγά & Επαγγελματικά Έκρηξη στα φορτηγά: +24,5% τον Φεβρουάριο — Toyota και Ford κυριαρχούν Η εντυπωσιακότερη επίδοση του μήνα ανήκει στα φορτηγά, με 3.074 εγγραφές — ανάπτυξη σε διψήφια νούμερα για δεύτερο συνεχόμενο χρόνο. Τα αίτια εντοπίζονται σε ανανέωση στόλων και επαγγελματικές επενδύσεις. 3.074 Φορτηγά

Φεβ. 2026 +24,5% vs Φεβρουάριος

2025 1.047 Καινούργια

Φεβ. 2026 2.027 Μεταχειρισμένα

Φεβ. 2026 Στα 3.074 φορτηγά του Φεβρουαρίου, τα καινούργια ανήλθαν σε 1.047 (+40,2%) και τα μεταχειρισμένα εξωτερικού σε 2.027 (+17,7%). Πρόκειται για ρεκόρ πολυετίας για τον Φεβρουάριο, συνεχίζοντας την ανοδική πορεία που καταγράφεται από το 2024 (+6,5% εκείνη τη χρονιά). «Toyota με 334 καινούργια φορτηγά κατέχει ποσοστό 31,9% — σχεδόν το 1/3 της αγοράς.» Στα καινούργια φορτηγά, η Toyota δεσπόζει με 334 μονάδες (31,9%), αφήνοντας πολύ πίσω τη Ford με 154 (14,7%). Ακολουθούν Citroën (91), Volkswagen (77), Renault (76) και Fiat (74), που καλύπτουν σχεδόν το 45% της υπόλοιπης αγοράς. Το δίμηνο Ιαν.–Φεβ. 2026 καταγράφει 5.846 φορτηγά, αύξηση +12,7% έναντι της αντίστοιχης περιόδου 2025. Πίνακας 4 — Κορυφαίες μάρκες καινούργιων φορτηγών: Φεβρουάριος & Ιαν.–Φεβ. 2026 Μάρκα Φεβ. 2026 Μερίδιο % Ιαν.–Φεβ. 2026 Μερίδιο % Toyota 334 31,9% 543 30,0% Ford 154 14,7% 309 17,1% Citroën 91 8,7% 121 6,7% Volkswagen 77 7,4% 117 6,5% Renault 76 7,3% 77 4,3% Fiat 74 7,1% 131 7,2% Peugeot 54 5,2% 157 8,7% Opel 35 3,3% 85 4,7% Mercedes 32 3,1% 41 2,3% Isuzu 29 2,8% 41 2,3% Σύνολο Καιν/γιων 1.047 100% 1.810 100% Μερίδια αγοράς καινούργιων φορτηγών — Φεβρουάριος 2026 Εξέλιξη φορτηγών (σύνολο, καινούργια, μεταχειρισμένα) — Φεβ. 2024–2026

04 Μοτοσυκλέτες Η φαινομενική πτώση των μοτοσυκλετών: ο Φεβρουάριος 2025 ήταν ανώμαλα υψηλός Με 4.751 εγγραφές μοτοσυκλετών τον Φεβρουάριο 2026 (-12,1%), η πτώση εικόνα εντυπωσιάζει. Όμως σε επίπεδο διμήνου, η αγορά είναι σε άνοδο +4%. Honda, SYM και Yamaha παραμένουν η ιερή τριάδα. 4.751 Μοτοσυκλέτες

Φεβ. 2026 −12,1% vs Φεβ. 2025 +4,0% Ιαν.–Φεβ. 2026

vs 2025 9.453 Μοτοσυκλέτες

Ιαν.–Φεβ. 2026 Η αγορά μοτοσυκλετών είχε «πετάξει» τον Φεβρουάριο 2025, καταγράφοντας αύξηση +23,6% έναντι του 2024 — με αποτέλεσμα η φετινή σύγκριση να είναι εξ ορισμού δυσχερής. Πράγματι, συγκριτικά με τον Φεβρουάριο 2024, τα 4.751 φορτηγά του 2026 αντιπροσωπεύουν άνοδο +8,6%, καταδεικνύοντας ότι η αγορά παραμένει ουσιαστικά ανοδική σε μακροχρόνιο ορίζοντα. «Μόνο Honda κι SYM μαζί πιάνουν πάνω από το 35% των καινούργιων μοτοσυκλετών τον Φεβρουάριο.» Στα καινούργια μοτοσυκλέτες (4.467 μονάδες), η Honda ηγείται με 864 (19,3%), ακολουθούμενη από SYM (698, 15,6%) και Yamaha (535, 12,0%). Η Piaggio με 380 (8,5%) και οι VOGE/Loncin με 216 (4,8%) συμπληρώνουν τους πέντε πρώτους. Αξιοπρόσεκτη η παρουσία της CFMOTO με 208 μοτοσυκλέτες (4,7%), αντικατοπτρίζοντας τη σταδιακή κινεζική διείσδυση και στον κλάδο αυτό. Πίνακας 5 — Κορυφαίες μάρκες καινούργιων μοτοσυκλετών: Φεβρουάριος & Ιαν.–Φεβ. 2026 Μάρκα Φεβ. 2026 Μερίδιο % Ιαν.–Φεβ. 2026 Μερίδιο % Honda 864 19,3% 1.742 19,7% SYM 698 15,6% 1.402 15,8% Yamaha 535 12,0% 917 10,4% Piaggio 380 8,5% 850 9,6% VOGE / Loncin / VogePro 216 4,8% 363 4,1% CFMOTO 208 4,7% 400 4,5% BMW 97 2,2% 190 2,1% Kymco 47 1,1% 107 1,2% Aprilia 32 0,7% 64 0,7% KTM 34 0,8% 60 0,7% Σύνολο Καιν/γιων 4.467 100% 8.854 100% Μερίδια αγοράς καινούργιων μοτοσυκλετών — Φεβ. 2026 Top 6 μάρκες μοτοσυκλετών — Ιαν.–Φεβ. 2026