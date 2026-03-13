Αρνητικό-γύρισμα-στη-wall-street-με-το-βλέμμα-στη-Μέση-Ανατολή

Με κέρδη άνοιξε αυλαία σήμερα, Παρασκευή (13/3), η Wall Street, ενώ οι τιμές του πετρελαίου υποχώρησαν, καθώς οι επενδυτές αναμένουν νέες εξελίξεις σχετικά με τον πόλεμο στο Ιράν. Ωστόσο, λίγη ώρα μετά διέγραψε τα κέρδη και οι δείκτες «κοκκίνισαν».

Οι δείκτες έχασαν γρήγορα το πρόσημο και έτσι – λίγο μετά τις 18:00 – ο Dow Jones κινείται στις 46.656,96 μονάδες με οριακές απώλειες 0,02%, ο S&P 500 κυμαίνεται στις 6.646,78 υποχωρώντας κατά 0,35% και ο Nasdaq στις 22.152,69 μονάδες με -0,71%.

Σε αυτό το πλαίσιο, παρά την στιγμιαία άνοδο της ημέρας, ο S&P 500 οδεύει προς εβδομαδιαίες απώλειες περίπου 0,3%. Παράλληλα, και ο Dow Jones κατευθύνεται προς εβδομαδιαία πτώση 1,1%, ενώ ο τεχνολογικός Nasdaq καταγράφει άνοδο 0,3% από την αρχή της εβδομάδας.

Η πρόσφατη άνοδος στις τιμές του πετρελαίου αντιστράφηκε την Παρασκευή. Τα συμβόλαια μελλοντικής εκπλήρωσης του WTI υποχώρησαν κατά 1%, κοντά στα 94 δολάρια το βαρέλι, ενώ τα συμβόλαια Brent σημείωσαν πτώση 0,5%, στα 99 δολάρια το βαρέλι. Την Πέμπτη (12/3) το Brent είχε κλείσει πάνω από τα 100 δολάρια για πρώτη φορά από τον Αύγουστο του 2022.

Εν τω μεταξύ, οι φόβοι για τα Στενά του Ορμούζ δεν έχουν πάψει να υπάρχουν, αφού η Τεχεράνη δηλώνει πως η διέλευση δεν επιτρέπεται, ενώ από την άλλη ο Υπουργός Άμυνας των ΗΠΑ, Πιτ Χέγκσεθ, υποβάθμισε την κατάσταση, δηλώνοντας σε ενημέρωση στο Πεντάγωνο ότι «το αντιμετωπίζουμε ήδη και δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας».

Οι υψηλότερες τιμές πετρελαίου, σε συνδυασμό με άλλες προκλήσεις στις αγορές, προκαλούν ανησυχία στους επενδυτές, σύμφωνα με τον Chris Toomey, διευθύνοντα σύμβουλο στη Morgan Stanley Private Wealth Management. Η άνοδος των τιμών του αργού και οι φόβοι για αυξανόμενο πληθωρισμό έχουν επίσης περιορίσει τις προσδοκίες των επενδυτών για μειώσεις επιτοκίων από τη Federal Reserve μέσα στη χρονιά.

«Υπάρχει η ανάπτυξη της τεχνητής νοημοσύνης, υπάρχει η ιδιωτική πίστωση… και υπάρχει και η κατάσταση στην ενέργεια», δήλωσε στο CNBC. «Το ενεργειακό ζήτημα είναι αυτό που μας ανησυχεί περισσότερο».

Ο Toomey πρόσθεσε ότι εάν η λειτουργία των Στενών του Ορμούζ παραμείνει περιορισμένη για περισσότερο από δύο ή τρεις μήνες, «τότε θα πρόκειται για πραγματικό πρόβλημα».

Παράλληλα, οι επενδυτές αξιολογούν και τα τελευταία στοιχεία για τον πληθωρισμό από τον δείκτη που προτιμά η Fed. Ο δείκτης τιμών προσωπικών καταναλωτικών δαπανών (PCE) αυξήθηκε κατά 0,3% τον Ιανουάριο, σύμφωνα με τις προβλέψεις. Σε ετήσια βάση, η αύξηση διαμορφώθηκε στο 2,8%, ελαφρώς χαμηλότερα από το 2,9% που ανέμεναν οι οικονομολόγοι.

Ο δομικός δείκτης Core PCE, που δεν περιλαμβάνει τις τιμές ενέργειας και τροφίμων, αυξήθηκε όπως αναμενόταν κατά 0,4% σε μηνιαία βάση και κατά 3,1% σε ετήσια.

Ωστόσο, η οικονομική ανάπτυξη στις ΗΠΑ το τέταρτο τρίμηνο του 2025 αποδείχθηκε πολύ πιο αδύναμη από τις προβλέψεις, καθώς το Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν αυξήθηκε με ετήσιο ρυθμό μόλις 0,7%. Η αναθεώρηση αυτή είναι σημαντικά χαμηλότερη από την προηγούμενη εκτίμηση του 1,4% και πολύ κάτω από την πρόβλεψη 1,5% των οικονομολόγων που συμμετείχαν σε έρευνα της Dow Jones.