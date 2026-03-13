Αυστραλία:-Το-ένα-πέμπτο-των-εφήβων-εξακολουθεί-να-χρησιμοποιεί-tiktok-και-snapchat-παρά-την-απαγόρευση

Ένα πέμπτο των Αυστραλών εφήβων κάτω των 16 ετών εξακολουθούν να χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δύο μήνες αφότου οι αρχές της χώρας απαγόρευσαν τη χρήση των πλατφορμών από ανήλικους, όπως προκύπτει από στοιχεία της βιομηχανίας, γεγονός που εγείρει ερωτήματα για την αποτελεσματικότητα του μέτρου ως προς το ηλικιακό όριο.

Ο αριθμός των χρηστών ηλικίας 13 με 15 ετών που χρησιμοποιούν το TikTok και το Snapchat –μεταξύ των δημοφιλέστερων εφαρμογών στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για τους Αυστραλούς εφήβους– μειώθηκε από τον Δεκέμβριο που τέθηκε σε εφαρμογή η απαγόρευση μέχρι τον Φεβρουάριο, αλλά ακόμη, περισσότεροι από 20% των εφήβων χρησιμοποιούν τις εφαρμογές, σύμφωνα με έκθεση που εξασφάλισε το Reuters από την κατασκευάστρια εταιρεία λογισμικού για γονικό έλεγχο Qustodio.

Τα στοιχεία είναι από τα πρώτα που δείχνουν τις επιπτώσεις της νεανικής διαδικτυακής συμπεριφοράς από τότε που η Αυστραλία ξεκίνησε την εφαρμογή του μέτρου, το οποίο αντιγράφουν και άλλες κυβερνήσεις ανά τον κόσμο.

Η αυστραλιανή κυβέρνηση και τουλάχιστον δύο πανεπιστημιακές έρευνες παρακολουθούν τις επιπτώσεις από την απαγόρευση, αλλά καμία δεν έχει ακόμη δημοσιοποιήσει στοιχεία.

“Μεταξύ των παιδιών εκείνων που οι γονείς τους μπλόκαραν την πρόσβαση, ένας σημαντικός αριθμός συνέχισε να χρησιμοποιεί πλατφόρμες υπό περιορισμό κατά τους μήνες που ακολούθησαν την απαγόρευση”, αναφέρει η Qustodio στην έκθεσή της, η οποία βασίστηκε σε στοιχεία που συλλέχθηκαν από αυστραλιανές οικογένειες από τα τέλη του 2024 ως τον Φεβρουάριο.

Σύμφωνα με την απαγόρευση, πλατφόρμες περιλαμβανομένων του Instagram και των Facebook και Threads της Meta και των YouTube, TikTok ⁠και Snapchat της Google θα πρέπει να μπλοκάρουν χρήστες κάτω των 16 ετών διαφορετικά θα καλούνται να πληρώσουν πρόστιμο έως και 35 εκατομμύρια δολάρια.

Εκπρόσωπος του eSafety Commissioner, του ανεξάρτητου ρυθμιστικού φορέα της Αυστραλίας για την ασφάλεια στο διαδίκτυο–του πρώτου του είδους του παγκοσμίως–δήλωσε ότι η αρχή αυτή έχει πληροφορίες για εφήβους κάτω των 16 ετών, οι οποίοι παραμένουν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και “βρίσκεται σε επικοινωνία με τις πλατφόρμες και τους παρόχους τους για τη διασφάλιση του ορίου ηλικίας…ενώ συνεχίζει να επιτηρεί τυχόν συστημικές αστοχίες που ενδεχομένως να καταλήγουν σε νομική παράβαση”.

Εκπρόσωπος του ⁠Snapchat δεν ήταν άμεσα διαθέσιμος να σχολιάσει, ενώ εκπρόσωπος του TikTok αρνήθηκε.

Τα στοιχεία της Qustodio δείχνουν ότι ο αριθμός των Αυστραλών, ηλικίας 13 με 15 ετών, που χρησιμοποιούν το Snapchat μειώθηκε κατά 13,8 ποσοστιαίες μονάδες στο 20,3% από τον Νοέμβριο ως τον Φεβρουάριο, ενώ ο αριθμός αυτών στην ίδια ηλικιακή ομάδα που χρησιμοποιούν TikTok μειώθηκε κατά 5,7 ποσοστιαίες μονάδες στο 21,2%.

Ο αριθμός εκείνων στην ίδια ηλικιακή ομάδα που χρησιμοποιούν YouTube μειώθηκε κατά μια ποσοστιαία μονάδα στο 36,9%, παρότι τα στοιχεία δεν διευκρινίζουν αν οι χρήστες συνδέονται σε λογαριασμούς. Η αυστραλιανή απαγόρευση επιτρέπει σε άτομα όλων των ηλικιών να χρησιμοποιούν το YouTube χωρίς να συνδέονται σε λογαριασμό.