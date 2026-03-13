Βελτιωτικές-αλλαγές-στην-συμφωνία-με-τη-chevron-κατέθεσε-ο-Ν.-Τσάφος

«Επενδύουμε στο μέλλον ασκώντας μια πολυεπίπεδη ενεργειακή πολιτική, που κινείται σε πάρα πολλούς άξονες και με στοχευμένα έργα. Έχουμε ένα πολύ σημαντικό εγχείρημα μπροστά μας για την δέσμευση και την αποθήκευση του άνθρακα που ψηφίσαμε, έχουμε το ρυθμιστικό σχέδιο και προχωράμε τώρα σε αυτές τις επενδύσεις».

Αυτό δήλωσε στη Βουλή, ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Νικόλαος Τσάφος, κατά τη συζήτηση του νομοσχεδίου για την κύρωση των τεσσάρων ενεργειακών συμφωνιών της Ελλάδος με την Κοινοπραξία Chevron και Hellenic Energy.

Παράλληλα, κατέθεσε δύο τροπολογίες οι οποίες αφορούν τις τρεις συμβατικές μονάδες στην Κρήτη και την αποθήκευση ενέργειας.

Όπως διευκρίνισε, με την πρώτη βελτιωτική ρύθμιση «ενισχύεται το δίκτυο του νησιού επειδή υπάρχουν πάρα πολλές παλιές μονάδες» ενώ με τη δεύτερη, «διευκολύνεται η πρόσβαση των σταθμών αποθήκευσης στην αγορά ηλεκτρικής ενέργειας και επιτρέποντας και σε μικρότερες μονάδες να μπορέσουν να εκπροσωπηθούν από τους φορείς σωρευτικής εκπροσώπησης».

«Για εμάς, αυτές οι τέσσερις συμβάσεις έχουν έναν αυτονόητο χαρακτήρα, και εθνικό αλλά και ενεργειακό. Η χώρα μας έχει μια πολύ συνεκτική ενεργειακή πολιτική και τα αποτελέσματα αυτής της ενεργειακής πολιτικής μπορούμε να τα δούμε γύρω μας καθημερινά: στην τιμή της χονδρικής, στην τιμή της λιανικής, στο εμπορικό ισοζύγιο και στις επενδύσεις, στην καινοτομία, στην ικανότητά μας να προσελκύσουμε τεράστιους κολοσσούς ξένους που έρχονται και λένε ‘ναι, θέλω να επενδύσω στη χώρα’», τόνισε ο υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας και συμπλήρωσε:

«Η συμφωνία την οποία συζητάμε σήμερα, οι τέσσερις αυτές ενεργειακές συμβάσεις, χτίζουν σε ένα έργο το οποίο πάει πάρα πολλά χρόνια πίσω, Και για πρώτη φορά θα έχουμε ερευνητική γεώτρηση μετά από 40 χρόνια».

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.