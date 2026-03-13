Βρετανία:-Οι-σύμμαχοι-πρέπει-να-συνεχίσουν-να-πιέζουν-τη-Ρωσία-μετά-την-χαλάρωση-των-κυρώσεων-πετρελαίου-από-τις-ΗΠΑ

Η Βρετανία και οι εταίροι της θα πρέπει να διατηρήσουν τη συλλογική πίεση στη Ρωσία μέσω κυρώσεων, δήλωσε την Παρασκευή εκπρόσωπος της Ντάουνινγκ Στριτ, ενώνοντας τις δυνάμεις τους με μια χορωδία ευρωπαϊκών επικρίσεων κατά των Ηνωμένων Πολιτειών μετά την χαλάρωση των κυρώσεων στο ρωσικό πετρέλαιο από την Ουάσιγκτον.

«Είναι προφανώς μια απόφαση για τις ΗΠΑ, αλλά η θέση μας είναι σαφής. Όλοι οι εταίροι θα πρέπει να διατηρήσουν την πίεση στη Ρωσία και το πολεμικό της ταμείο», δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του πρωθυπουργού Κιρ Στάρμερ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες εξέδωσαν 30ήμερη απαλλαγή για τις χώρες που υπόκεινται σε κυρώσεις από το ρωσικό πετρέλαιο και τα προϊόντα πετρελαίου που έχουν αποκλειστεί στη θάλασσα, προκειμένου να σταθεροποιήσουν τις παγκόσμιες αγορές ενέργειας που έχουν πληγεί από τον πόλεμο στο Ιράν.

Ωστόσο, οι Ευρωπαίοι σύμμαχοι επέκριναν την κίνηση, η οποία κινδυνεύει να περιπλέξει τις προσπάθειες της Δύσης να στερήσει από τη Ρωσία έσοδα για τον πόλεμο στην Ουκρανία.

Ο αντίκτυπος των δυτικών κυρώσεων

Ο εκπρόσωπος δήλωσε ότι οι δυτικές κυρώσεις έχουν στερήσει από το ρωσικό κράτος τουλάχιστον 450 δισεκατομμύρια δολάρια από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, προσθέτοντας ότι «οι κυρώσεις μας λειτουργούν».

Είπε ότι η συλλογική πίεση ήταν ο καλύτερος τρόπος για να επιτευχθεί μια δίκαιη ειρήνη στην Ουκρανία και να σταματήσει η ρωσική υποστήριξη σε εχθρικούς παράγοντες σε όλο τον κόσμο, συμπεριλαμβανομένου του Ιράν.

«Παραμένουμε δεσμευμένοι να ασκήσουμε τη μέγιστη οικονομική πίεση στη Ρωσία, επιδιώκοντας μια δίκαιη και διαρκή ειρήνη στην Ουκρανία», δήλωσε ο εκπρόσωπος.

- Reuters