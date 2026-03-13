«Δεν-σε-αναγνωρίζω-καν»:-Η-πρώην-Μις-Καλιφόρνια-επιτίθεται-με-ανοιχτή-επιστολή-στον-Τραμπ-για-τη-στήριξή-του-στο-Ισραήλ

Σφοδρή επίθεση κατά του Ντόναλντ Τραμπ εξαπέλυσε η Κάρι Πρίτζιν Μπόλερ, πρώην Μις Καλιφόρνια και φιναλίστ στον διαγωνισμό ομορφιάς Μις ΗΠΑ το 2009, που απολύθηκε από την Επιτροπή Θρησκευτικών Ελευθεριών του υπουργείο Δικαιοσύνης των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, λόγω της αντιπαράθεσής της με Εβραίους μάρτυρες σε επιτροπή για την αύξηση κρουσμάτων αντισημιτισμού.

Σύμφωνα με την Daily Mail και το TMZ, η Πρίτζιν Μπόλερ ενεπλάκη σε έντονες αντιπαραθέσεις με Εβραίους μάρτυρες, συμπεριλαμβανομένων ραβίνων και φοιτητών, οι οποίοι κατέθεταν για την κακοποίηση που είχαν υποστεί μετά την επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, η οποία άφησε πίσω της 1.200 νεκρούς, αναφερόμενη στο θέμα της Γάζας και στο ότι – κατά τη γνώμη της – εκεί συντελείται γενοκτονία.

Ανοιχτή επιστολή προς Τραμπ

Μετά τη γνωστοποίηση της απόλυσής της από την θέση της, η 38χρονη, η οποία είναι παντρεμένη με τον πρώην αθλητή του NFL, Κάιλ Μπόλερ, δημοσίευσε μια ανοιχτή επιστολή προς τον Τραμπ, ισχυριζόμενη ότι είναι περιτριγυρισμένος από «αιρετικούς» που υποστήριζαν το Ισραήλ έναντι της Αμερικής.

🚨President Trump officially removes me from the Religious Liberty Commission for exercising my Religious Liberty. The only Catholic woman who opposes Zionism was removed as a prelude to the Iran war. This is the - I received from the White House informing me that my… pic.twitter.com/Fk2IOgqsEz — Carrie Prejean Boller (@CarriePrejean1) March 12, 2026

Σε αυτή, υπενθύμισε στον πρόεδρο των Ηνωμένων Πολιτειών ότι αυτός ήταν που την είχε υπερασπιστεί όταν, στα 21 της χρόνια, πυροδότησε εθνική θύελλα στα καλλιστεία για τον τίτλο «Μις ΗΠΑ» δηλώνοντας ότι ο γάμος πρέπει να είναι μόνο μεταξύ ενός άνδρα και μιας γυναίκας. Ο Τραμπ που ήταν ιδιοκτήτης του διαγωνισμού εκείνη την εποχή, υπερασπίστηκε το δικαίωμά της στην ελευθερία του λόγου, αφήνοντάς την να κρατήσει τον τίτλο που είχε, παρά τις έντονες αντιδράσεις που είχαν προκύψει.

«Δεν έχω αλλάξει ούτε στο ελάχιστο από την ημέρα που στάθηκες δίπλα μου το 2009. Γι’ αυτό είναι τόσο σοκαριστικό να απομακρύνομαι τώρα από μια Επιτροπή Θρησκευτικής Ελευθερίας επειδή έκανα ακριβώς το ίδιο πράγμα που κάποτε υπερασπιζόσουν», έγραψε η Πρίτζιν Μπόλερ.

Μάλιστα, η πρώην Μις Καλιφόρνια και μητέρα δύο παιδιών κατηγόρησε την πνευματική σύμβουλο του Τραμπ, Πόλα Γουάιτ, ότι εξαπέλυσε «κυνήγι μαγισσών» εναντίον της, ισχυριζόμενη ότι προσπάθησε να της απαγορεύσει να δημοσιεύει στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για το Ισραήλ και τη Γάζα.

Η Πρίτζιν Μπόλερ επέκρινε τον Τραμπ επειδή υποχώρησε από τις μη παρεμβατικές αρχές του, μετά και την από κοινού επίθεση με το Ισραήλ στο Ιράν, λέγοντας ότι τον υποστήριζε για 20 χρόνια, αλλά όπως έγραψε χαρακτηριστικά «τώρα, δεν σε αναγνωρίζω καν».

Carrie Prejean Boller on Trump’s religious liberty commission: “This was like my dream job, to protect religious freedom, and now I’m being told I don’t have my own.” Tucker Carlson: “Did Mary Margaret Bush tell you who called you an antisemite? That’s a serious slander?”… pic.twitter.com/yrUvB5yMZO — Cesspool (@CesspoolOnline) March 13, 2026

«Η MAGA που γνώριζα δεν θα επέτρεπε ποτέ σε αμερικανικά στρατεύματα να πεθάνουν για μια ξένη κυβέρνηση», έγραψε η Πρίτζιν Μπόλερ, αναφερόμενη στον πόλεμο στο Ιράν που υποστηρίζεται από το Ισραήλ και έχει στοιχίσει τη ζωή μέχρι τώρα 13 Αμερικανούς στρατιωτικούς από την έναρξή του πριν από δύο εβδομάδες.

«Θυσιάζονται οι γιοι κι οι κόρες της Αμερικής»

«Οι γιοι και οι κόρες της Αμερικής στέλνονται στη Μέση Ανατολή για να θυσιαστούν στο βωμό της αίρεσης και της ψευδούς προφητείας».

Είπε, επίσης, ότι είχε καθήκον να μιλήσει κατά του πολέμου στη Γάζα, καθώς «η χριστιανική μου πίστη δεν μου επιτρέπει να αγνοώ τον ανθρώπινο πόνο… ενώ οι Ηνωμένες Πολιτείες και τα φορολογικά μου χρήματα τον πληρώνουν».

Παράλληλα, απάντησε στους ισχυρισμούς ότι είχε καταχραστεί την ακρόαση για την προσωπική της προβολή, επιμένοντας ότι είχε θέσει εύλογα ερωτήματα σχετικά με το αν το Ισραήλ ήταν πέρα ​​από κάθε κριτική. «Έκανα ακριβώς αυτό που υποτίθεται ότι κάνουν οι επίτροποι. Έκανα ερωτήσεις», έγραψε.

Hey @POTUS Why do you deny Catholics thier religious freedom while serving on a religious freedom commission? https://t.co/Hx35rNRAyI — Carrie Prejean Boller (@CarriePrejean1) March 13, 2026

«Νόμιζα ότι η MAGA έβαζε την Αμερική πάνω απ’ όλα, όχι το Ισραήλ. Σήμερα, δυσκολεύομαι να αναγνωρίσω το κίνημα που ξεκινήσατε. Φαίνεται ότι έχει καταχραστεί από μια ξένη κυβέρνηση και θρησκευτικούς ζηλωτές που προσπαθούν να εκπληρώσουν την αιρετική τους φαντασίωση για το τέλος των καιρών», σημείωσε επίσης.

«Θα προσεύχομαι για σένα»

Η Πρετζάν Μπόλερ ολοκλήρωσε την επιστολή της λέγοντας ότι θα προσευχόταν για τη σωτηρία του Τραμπ.

«Η παρακαταθήκη σου θα ορίσει αν θα βρεθείς στη Βασιλεία των Ουρανών και ελπίζω σίγουρα ότι μια μέρα θα σε δω εκεί, θα προσεύχομαι για σένα», έγραψε χαρακτηριστικά.

Συντηρητικοί, συμπεριλαμβανομένης της πρώην κυβερνήτη της Αλάσκας Σάρα Πέιλιν και του στρατηγού Μάικ Φλιν, πρώην συμβούλου Ασφαλείας του Τραμπ κατά την πρώτη του θητεία στον Λευκό Οίκο, επαίνεσαν την Πρίτζιν Μπόλερ για την επιστολή της.

«Είτε συμφωνούν με το δικαίωμα των Αμερικανών να αμφισβητούν τις αποφάσεις της ηγεσίας μιας χώρας με επιρροή είτε όχι, η λογοκρισία των ανησυχιών των πολιτών είναι… λοιπόν… ανησυχητική», δημοσίευσε η Πέιλιν στο X.

Από την πλευρά του ο Φλιν την χαρακτήρισε «ισχυρή και πολύ ειλικρινή επιστολή» και είπε ότι αντανακλούσε «το στοχαστικό και ισχυρό συναίσθημα κάποιου που υπερασπίζεται την πίστη του».