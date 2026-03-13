Close Menu
    Friday, March 13
    ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3% σημείωσε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές το δ' τρίμηνο

    ΕΛΣΤΑΤ: Αύξηση 3% σημείωσε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές το δ’ τρίμηνο

    Αύξηση 3% παρουσίασε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές για το δ’ τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριμήνου 2024.

    Αύξηση 3% παρουσίασε ο δείκτης παραγωγής στις κατασκευές για το δ’ τρίμηνο του 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του δ΄ τριμήνου 2024, έναντι αύξησης 23,6% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του έτους 2024 με το 2023.

    Σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελληνικής Στατιστικής Αρχής (ΕΛΣΤΑΤ), ο Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Δ ́ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ ́ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 51,7% έναντι αύξησης 52,0% που σημειώθηκε κατά την αντίστοιχη σύγκριση του Δ ́ τριμήνου 2024 με το Γ ́ τρίμηνο 2024.

    Ο εποχικά διορθωμένος Δείκτης Παραγωγής στις Κατασκευές του Δ ́ τριμήνου 2025, σε σύγκριση με τον αντίστοιχο δείκτη του Γ ́ τριμήνου 2025, παρουσίασε αύξηση 5,5%.

