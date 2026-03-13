Γενικός Δείκτης Ιαν. 2026 105,48 Έτος βάσης 2021 = 100,0 Ετήσια μεταβολή −4,6% vs Ιαν. 2025: 110,61 Μηνιαία μεταβολή +2,0% vs Δεκ. 2025: 103,36 Κυλιόμενος μέσος 12μήνου −3,2% Φεβ.2025 – Ιαν.2026 vs prior Ενέργεια (ετήσια) −17,1% Κύρια αιτία πτώσης Βασικά Μέταλλα (ετήσια) +8,3% Ισχυρότερη άνοδος κλάδου

Ανάλυση · Κύρια Ευρήματα Ετήσια πτώση 4,6% στις τιμές εισαγωγών τον Ιανουάριο 2026 — η ενέργεια καθορίζει την κατεύθυνση

Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία διαμορφώθηκε στις 105,48 μονάδες τον Ιανουάριο 2026, καταγράφοντας ετήσια μείωση 4,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025 (110,61). Η μείωση αυτή αντιστρέφει τη μικρή άνοδο του 0,1% που είχε καταγραφεί κατά τη σύγκριση 2025 έναντι 2024, σηματοδοτώντας μια σαφή αποκλιμάκωση των εισαγωγικών τιμών. Σε μηνιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άνοδο 2,0% τον Ιανουάριο 2026 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2025 (103,36) — αύξηση σαφώς υψηλότερη από το +1,2% που είχε καταγραφεί κατά την αντίστοιχη μηνιαία μεταβολή ένα χρόνο πριν. Ο κυλιόμενος μέσος δείκτης 12μήνου (Φεβρουάριος 2025 – Ιανουάριος 2026) υποχώρησε κατά 3,2% σε σχέση με το προηγούμενο δωδεκάμηνο, έναντι μείωσης 1,5% για το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα. Κυρίαρχος παράγοντας της ετήσιας πτώσης είναι ο τομέας Ενέργειας, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 28,76% της συνολικής στάθμισης και εμφάνισε κατακόρυφη πτώση 17,1% (από 115,10 σε 95,46). Ο κλάδος διύλισης πετρελαίου κατέγραψε αρνητική μεταβολή 26,5% σε ετήσια βάση, ενώ η άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου υποχώρησε 14,2%. Αντίρροπη δύναμη αποτέλεσε η Παραγωγή Βασικών Μετάλλων, η οποία σημείωσε ετήσια άνοδο 8,3% — η ισχυρότερη επίδοση μεταξύ όλων των κλάδων. Ανοδικές τάσεις παρατηρήθηκαν επίσης στη Βιομηχανία Τροφίμων (+1,3%) και στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (+0,5%). Αναφορικά με την γεωγραφική διάσταση, οι εισαγωγές από χώρες εκτός Ευρωζώνης (57,13% στάθμιση) υποχώρησαν κατά 7,6%, ενώ οι εισαγωγές από χώρες της Ευρωζώνης (42,87% στάθμιση) μειώθηκαν μόλις 0,5% — αντανακλώντας τη διαφοροποιημένη έκθεση στις διεθνείς πιέσεις ενεργειακού κόστους.

Εξέλιξη Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών Μηνιαίες τιμές δείκτη · 2021 = 100,0 · Ιαν. 2024 – Ιαν. 2026 - ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, Μάρτιος 2026

Ανάλυση Ετήσιων Μεταβολών · Ιανουάριος 2026 vs Ιανουάριος 2025

Ανάλυση κατά κύριες ομάδες βιομηχανικών κλάδων — Σύνολο Αγοράς

Πίνακας 1. Δείκτης Τιμών Εισαγωγών — Σύνολο Αγοράς Ετήσιες μεταβολές · Έτος βάσης: 2021 = 100,0 Ομάδα Στάθμιση (%) Ιαν. 2026 Ιαν. 2025 Ιαν. 2024 Μεταβολή 2026/2025 Μεταβολή 2025/2024 Γενικός Δείκτης 100,00 105,48 110,61 110,48 −4,6% +0,1% Ενδιάμεσα Αγαθά 27,05 110,00 108,55 107,47 +1,3% +1,0% Κεφαλαιουχικά Αγαθά 16,33 107,95 107,76 108,39 +0,2% −0,6% Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 3,33 104,71 104,87 105,45 −0,1% −0,6% Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 24,53 110,71 110,29 108,30 +0,4% +1,8% Ενέργεια 28,76 95,46 115,10 114,29 −17,1% +0,7%

Ετήσιες Μεταβολές κατά Κύρια Ομάδα — Σύνολο Αγοράς Σύγκριση 2026/2025 vs 2025/2024 (ποσοστιαία μεταβολή %) - ΕΛΣΤΑΤ · Πίνακας 1

Γεωγραφική διάσταση: Ευρωζώνη vs Εκτός Ευρωζώνης

Οι εισαγωγές από Χώρες Ευρωζώνης (στάθμιση 42,87%) παρουσίασαν ετήσια μείωση μόλις 0,5%, αντικατοπτρίζοντας τη σχετική σταθερότητα των τιμών εντός της νομισματικής ένωσης. Ο ενεργειακός δείκτης από Ευρωζώνη ωστόσο κατέγραψε πτώση 21,5% — σαφώς υψηλότερη από τον γενικό μέσο όρο, καθότι η ενεργειακή στάθμιση στις εισαγωγές από Ευρωζώνη ανέρχεται μόνο στο 1,76% και άρα δεν μεταδίδεται με ισχυρό τρόπο στον συνολικό δείκτη αυτής της κατηγορίας. Οι εισαγωγές από Χώρες εκτός Ευρωζώνης (στάθμιση 57,13%) υπέστησαν πτώση 7,6%, επηρεαζόμενες κυρίως από τη βαριά ενεργειακή συνιστώσα (στάθμιση 27,00%, μεταβολή −16,7%). Δεδομένου ότι ο τομέας Ενέργειας εκτός Ευρωζώνης αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ της συνολικής ενεργειακής στάθμισης, η πτώση του καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον Γενικό Δείκτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Ενδιάμεσα Αγαθά από χώρες εκτός Ευρωζώνης (+1,7%) και τα Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά (+0,1%) κινήθηκαν ανοδικά, αντισταθμίζοντας μερικώς τις ενεργειακές πιέσεις.

Πίνακας 2. Δείκτης Τιμών Εισαγωγών — Χώρες Ευρωζώνης Ετήσιες μεταβολές · Στάθμιση συνόλου: 42,87% · Έτος βάσης: 2021 = 100,0 Ομάδα Στάθμιση (%) Ιαν. 2026 Ιαν. 2025 Ιαν. 2024 Μεταβολή 2026/2025 Μεταβολή 2025/2024 Γενικός Δείκτης 42,87 108,48 109,07 108,73 −0,5% +0,3% Ενδιάμεσα Αγαθά 13,08 109,13 108,13 107,91 +0,9% +0,2% Κεφαλαιουχικά Αγαθά 10,16 107,04 107,05 106,33 0,0% +0,7% Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 1,52 102,82 102,82 103,62 0,0% −0,8% Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 16,35 110,48 109,91 109,72 +0,5% +0,2% Ενέργεια 1,76 98,33 125,27 117,72 −21,5% +6,4%

Πίνακας 3. Δείκτης Τιμών Εισαγωγών — Χώρες εκτός Ευρωζώνης Ετήσιες μεταβολές · Στάθμιση συνόλου: 57,13% · Έτος βάσης: 2021 = 100,0 Ομάδα Στάθμιση (%) Ιαν. 2026 Ιαν. 2025 Ιαν. 2024 Μεταβολή 2026/2025 Μεταβολή 2025/2024 Γενικός Δείκτης 57,13 103,23 111,76 111,44 −7,6% +0,3% Ενδιάμεσα Αγαθά 13,97 110,81 108,94 107,05 +1,7% +1,8% Κεφαλαιουχικά Αγαθά 6,17 109,46 108,92 111,08 +0,5% −1,9% Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 1,81 106,31 106,59 107,21 −0,3% −0,6% Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 8,18 111,17 111,05 105,85 +0,1% +4,9% Ενέργεια 27,00 95,27 114,44 114,10 −16,7% +0,3%

Σύγκριση Δεικτών: Ευρωζώνη vs Εκτός Ευρωζώνης Ετήσιες μεταβολές (%) ανά κατηγορία αγαθών · Ιαν. 2026 vs Ιαν. 2025 - ΕΛΣΤΑΤ · Πίνακες 2 & 3

Η ενέργεια παραμένει ο κυρίαρχος παράγοντας αστάθειας: με στάθμιση 28,76% στο σύνολο αγοράς, η πτώση 17,1% της ενεργειακής συνιστώσας «τράβηξε» τον Γενικό Δείκτη κάτω από τις 106 μονάδες.

Ανάλυση κατά Κλάδο NACE · Ετήσιες μεταβολές Ιανουαρίου 2026

Επίδοση ανά κλάδο: νικητές και ηττημένοι

Στην ετήσια μείωση του Γενικού Δείκτη κατά 4,6% συνέβαλαν κυρίως οι διψήφιοι κλάδοι της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη συνολική εικόνα ανά κλάδο:

Ετήσιες Μεταβολές (%) ανά Κλάδο NACE Ιανουάριος 2026 vs Ιανουάριος 2025 Παραγωγή οπτάνθρακα & διύλιση πετρελαίου (19) −26,5% Άντληση αργού πετρελαίου & φυσικού αερίου (06) −14,2% Παροχή ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου & ατμού (35) −7,6% Παραγωγή προϊόντων καπνού (12) −6,1% Χαρτοποιία & κατασκευή χάρτινων προϊόντων (17) −1,5% Παραγωγή χημικών ουσιών & προϊόντων (20) −1,1% Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (25) −1,0% Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (27) −0,8% Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα & σκευάσματα (21) −0,2% Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (29) +0,5% Βιομηχανία τροφίμων (10) +1,3% Παραγωγή βασικών μετάλλων (24) +8,3% - ΕΛΣΤΑΤ · Ανάλυση ετήσιων μεταβολών Ιανουαρίου 2026

Ανάλυση Μηνιαίων Μεταβολών · Ιανουάριος 2026 vs Δεκέμβριος 2025

Μηνιαία εικόνα: ανάκαμψη +2,0% στον Ιανουάριο

Η μηνιαία αύξηση του Γενικού Δείκτη κατά 2,0% τον Ιανουάριο 2026 οφείλεται κυρίως στην άνοδο του δείκτη εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,6%, με κινητήριο μοχλό τον ενεργειακό κλάδο, ο οποίος ενισχύθηκε +8,2% μηνιαίως. Ο δείκτης εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης σημείωσε μικρή άνοδο 0,1% στον ίδιο μήνα, με τα ενδιάμεσα αγαθά να ενισχύονται 0,8% και τον ενεργειακό κλάδο να παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος (0,0%). Οι κλάδοι που συνέβαλαν περισσότερο στη μηνιαία άνοδο ήταν η Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου (+11,4%), η Παραγωγή βασικών μετάλλων (+3,9%) και η Παραγωγή οπτάνθρακα & διύλιση πετρελαίου (+1,3%). Αντίθετα, ήπια αρνητική επίδραση άσκησαν τα Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά (−0,2% μηνιαίως), η παραγωγή χημικών ουσιών (−0,5%) και ο τομέας παροχής ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου & ατμού (−2,0% μηνιαίως).

Πίνακας 4. Μηνιαίες Μεταβολές — Σύνολο Αγοράς, Ευρωζώνη, Εκτός Ευρωζώνης Ιανουάριος 2026 vs Δεκέμβριος 2025 · Έτος βάσης: 2021 = 100,0 Ομάδα Ιαν. 2026 (Σύνολο) Δεκ. 2025 Μεταβολή Σύνολο Ιαν. 2026 (Ευρωζώνη) Μεταβολή Ευρωζ. Ιαν. 2026 (Εκτός) Μεταβολή Εκτός Γενικός Δείκτης 105,48 103,36 +2,0% 108,48 +0,1% 103,23 +3,6% Ενδιάμεσα Αγαθά 110,00 109,15 +0,8% 109,13 +0,8% 110,81 +0,8% Κεφαλαιουχικά Αγαθά 107,95 107,95 0,0% 107,04 0,0% 109,46 0,0% Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 104,71 104,70 0,0% 102,82 −0,1% 106,31 +0,1% Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 110,71 110,93 −0,2% 110,48 −0,3% 111,17 0,0% Ενέργεια 95,46 88,71 +7,6% 98,33 0,0% 95,27 +8,2%

Χρονοσειρά · 2024–2026

Ιστορική εξέλιξη και κυλιόμενοι μέσοι

Πίνακας 5. Μεταβολές Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών — Σύνολο Αγοράς Μηνιαίες & ετήσιες μεταβολές · Κυλιόμενος μέσος 12μήνου · Έτος βάσης: 2021 = 100,0 Έτος / Μήνας Γενικός Δείκτης Μηνιαία Μεταβολή (%) Ετήσια Μεταβολή (%) Κυλιόμενος Μέσος 12μήνου Ετ. Μεταβολή Κυλ. Μέσου (%) 2024: Ιανουάριος 110,48 +1,7% −6,4% 111,38 −12,8% Φεβρουάριος 110,88 +0,4% −2,8% 111,12 −12,6% Μάρτιος 112,37 +1,3% +1,3% 111,24 −11,6% Απρίλιος 112,36 0,0% +2,0% 111,42 −10,0% Μάιος 109,22 −2,8% +2,8% 111,66 −8,1% Ιούνιος 111,52 +2,1% +4,4% 112,05 −6,2% Ιούλιος 110,18 −1,2% −1,6% 111,91 −5,0% Αύγουστος 108,64 −1,4% −4,3% 111,50 −4,1% Σεπτέμβριος 105,46 −2,9% −10,6% 110,46 −4,1% Οκτώβριος 107,90 +2,3% −5,5% 109,94 −3,4% Νοέμβριος 108,42 +0,5% −2,8% 109,67 −2,8% Δεκέμβριος 109,29 +0,8% +0,6% 109,73 −2,0% Μέσος ετήσιος 2024: 109,73 2025: Ιανουάριος 110,61 +1,2% +0,1% 109,74 −1,5% Φεβρουάριος 110,35 −0,2% −0,5% 109,69 −1,3% Μάρτιος 109,55 −0,7% −2,5% 109,46 −1,6% Απρίλιος 105,32 −3,9% −6,3% 108,87 −2,3% Μάιος 104,59 −0,7% −4,2% 108,49 −2,8% Ιούνιος 106,33 +1,7% −4,7% 108,05 −3,6% Ιούλιος 107,91 +1,5% −2,1% 107,86 −3,6% Αύγουστος 106,03 −1,7% −2,4% 107,65 −3,5% Σεπτέμβριος 105,86 −0,2% +0,4% 107,68 −2,5% Οκτώβριος 105,27 −0,6% −2,4% 107,46 −2,3% Νοέμβριος 104,89 −0,4% −3,3% 107,17 −2,3% Δεκέμβριος 103,36 −1,5% −5,4% 106,67 −2,8% Μέσος ετήσιος 2025: 106,67 2026: Ιανουάριος 105,48 +2,0% −4,6% 106,25 −3,2%

Εξέλιξη Ετήσιων Μεταβολών (%) Σύνολο αγοράς · Ευρωζώνη · Εκτός Ευρωζώνης · Ιαν. 2024 – Ιαν. 2026 - ΕΛΣΤΑΤ · Πίνακας 4 & Δελτίο Τύπου Μαρτίου 2026

Μεθοδολογική σημείωση Ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία καταρτίζεται με έτος βάσης 2021 = 100,0 και καλύπτει τους τομείς ορυχείων & μεταλλείων, μεταποίησης, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Οι τιμές συλλέγονται από 811 επιχειρήσεις (2.382 παρατηρήσεις: 297 κωδικοί από Ευρωζώνη, 260 εκτός). Αναθεώρηση ανά 5 έτη κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2152. Τιμές CIF στα σύνορα, εξαιρουμένων δασμών & φόρων. Χρήση ταξινόμησης NACE Αναθ. 2 και CPA 2008.

- ΕΛΣΤΑΤ — Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, Ιανουάριος 2026, Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2026