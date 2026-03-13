Δείκτης Τιμών Εισαγωγών
στη Βιομηχανία
Ετήσια πτώση 4,6% στις τιμές εισαγωγών τον Ιανουάριο 2026 — η ενέργεια καθορίζει την κατεύθυνση
Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία διαμορφώθηκε στις 105,48 μονάδες τον Ιανουάριο 2026, καταγράφοντας ετήσια μείωση 4,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025 (110,61). Η μείωση αυτή αντιστρέφει τη μικρή άνοδο του 0,1% που είχε καταγραφεί κατά τη σύγκριση 2025 έναντι 2024, σηματοδοτώντας μια σαφή αποκλιμάκωση των εισαγωγικών τιμών.
Σε μηνιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άνοδο 2,0% τον Ιανουάριο 2026 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2025 (103,36) — αύξηση σαφώς υψηλότερη από το +1,2% που είχε καταγραφεί κατά την αντίστοιχη μηνιαία μεταβολή ένα χρόνο πριν. Ο κυλιόμενος μέσος δείκτης 12μήνου (Φεβρουάριος 2025 – Ιανουάριος 2026) υποχώρησε κατά 3,2% σε σχέση με το προηγούμενο δωδεκάμηνο, έναντι μείωσης 1,5% για το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα.
Κυρίαρχος παράγοντας της ετήσιας πτώσης είναι ο τομέας Ενέργειας, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 28,76% της συνολικής στάθμισης και εμφάνισε κατακόρυφη πτώση 17,1% (από 115,10 σε 95,46). Ο κλάδος διύλισης πετρελαίου κατέγραψε αρνητική μεταβολή 26,5% σε ετήσια βάση, ενώ η άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου υποχώρησε 14,2%.
Αντίρροπη δύναμη αποτέλεσε η Παραγωγή Βασικών Μετάλλων, η οποία σημείωσε ετήσια άνοδο 8,3% — η ισχυρότερη επίδοση μεταξύ όλων των κλάδων. Ανοδικές τάσεις παρατηρήθηκαν επίσης στη Βιομηχανία Τροφίμων (+1,3%) και στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (+0,5%). Αναφορικά με την γεωγραφική διάσταση, οι εισαγωγές από χώρες εκτός Ευρωζώνης (57,13% στάθμιση) υποχώρησαν κατά 7,6%, ενώ οι εισαγωγές από χώρες της Ευρωζώνης (42,87% στάθμιση) μειώθηκαν μόλις 0,5% — αντανακλώντας τη διαφοροποιημένη έκθεση στις διεθνείς πιέσεις ενεργειακού κόστους.
Ανάλυση κατά κύριες ομάδες βιομηχανικών κλάδων — Σύνολο Αγοράς
|Ομάδα
|Στάθμιση (%)
|Ιαν. 2026
|Ιαν. 2025
|Ιαν. 2024
|Μεταβολή 2026/2025
|Μεταβολή 2025/2024
|Γενικός Δείκτης
|100,00
|105,48
|110,61
|110,48
|−4,6%
|+0,1%
|Ενδιάμεσα Αγαθά
|27,05
|110,00
|108,55
|107,47
|+1,3%
|+1,0%
|Κεφαλαιουχικά Αγαθά
|16,33
|107,95
|107,76
|108,39
|+0,2%
|−0,6%
|Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά
|3,33
|104,71
|104,87
|105,45
|−0,1%
|−0,6%
|Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά
|24,53
|110,71
|110,29
|108,30
|+0,4%
|+1,8%
|Ενέργεια
|28,76
|95,46
|115,10
|114,29
|−17,1%
|+0,7%
Γεωγραφική διάσταση: Ευρωζώνη vs Εκτός Ευρωζώνης
Οι εισαγωγές από Χώρες Ευρωζώνης (στάθμιση 42,87%) παρουσίασαν ετήσια μείωση μόλις 0,5%, αντικατοπτρίζοντας τη σχετική σταθερότητα των τιμών εντός της νομισματικής ένωσης. Ο ενεργειακός δείκτης από Ευρωζώνη ωστόσο κατέγραψε πτώση 21,5% — σαφώς υψηλότερη από τον γενικό μέσο όρο, καθότι η ενεργειακή στάθμιση στις εισαγωγές από Ευρωζώνη ανέρχεται μόνο στο 1,76% και άρα δεν μεταδίδεται με ισχυρό τρόπο στον συνολικό δείκτη αυτής της κατηγορίας.
Οι εισαγωγές από Χώρες εκτός Ευρωζώνης (στάθμιση 57,13%) υπέστησαν πτώση 7,6%, επηρεαζόμενες κυρίως από τη βαριά ενεργειακή συνιστώσα (στάθμιση 27,00%, μεταβολή −16,7%). Δεδομένου ότι ο τομέας Ενέργειας εκτός Ευρωζώνης αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ της συνολικής ενεργειακής στάθμισης, η πτώση του καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον Γενικό Δείκτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Ενδιάμεσα Αγαθά από χώρες εκτός Ευρωζώνης (+1,7%) και τα Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά (+0,1%) κινήθηκαν ανοδικά, αντισταθμίζοντας μερικώς τις ενεργειακές πιέσεις.
|Ομάδα
|Στάθμιση (%)
|Ιαν. 2026
|Ιαν. 2025
|Ιαν. 2024
|Μεταβολή 2026/2025
|Μεταβολή 2025/2024
|Γενικός Δείκτης
|42,87
|108,48
|109,07
|108,73
|−0,5%
|+0,3%
|Ενδιάμεσα Αγαθά
|13,08
|109,13
|108,13
|107,91
|+0,9%
|+0,2%
|Κεφαλαιουχικά Αγαθά
|10,16
|107,04
|107,05
|106,33
|0,0%
|+0,7%
|Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά
|1,52
|102,82
|102,82
|103,62
|0,0%
|−0,8%
|Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά
|16,35
|110,48
|109,91
|109,72
|+0,5%
|+0,2%
|Ενέργεια
|1,76
|98,33
|125,27
|117,72
|−21,5%
|+6,4%
|Ομάδα
|Στάθμιση (%)
|Ιαν. 2026
|Ιαν. 2025
|Ιαν. 2024
|Μεταβολή 2026/2025
|Μεταβολή 2025/2024
|Γενικός Δείκτης
|57,13
|103,23
|111,76
|111,44
|−7,6%
|+0,3%
|Ενδιάμεσα Αγαθά
|13,97
|110,81
|108,94
|107,05
|+1,7%
|+1,8%
|Κεφαλαιουχικά Αγαθά
|6,17
|109,46
|108,92
|111,08
|+0,5%
|−1,9%
|Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά
|1,81
|106,31
|106,59
|107,21
|−0,3%
|−0,6%
|Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά
|8,18
|111,17
|111,05
|105,85
|+0,1%
|+4,9%
|Ενέργεια
|27,00
|95,27
|114,44
|114,10
|−16,7%
|+0,3%
Η ενέργεια παραμένει ο κυρίαρχος παράγοντας αστάθειας: με στάθμιση 28,76% στο σύνολο αγοράς, η πτώση 17,1% της ενεργειακής συνιστώσας «τράβηξε» τον Γενικό Δείκτη κάτω από τις 106 μονάδες.
Επίδοση ανά κλάδο: νικητές και ηττημένοι
Στην ετήσια μείωση του Γενικού Δείκτη κατά 4,6% συνέβαλαν κυρίως οι διψήφιοι κλάδοι της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη συνολική εικόνα ανά κλάδο:
Μηνιαία εικόνα: ανάκαμψη +2,0% στον Ιανουάριο
Η μηνιαία αύξηση του Γενικού Δείκτη κατά 2,0% τον Ιανουάριο 2026 οφείλεται κυρίως στην άνοδο του δείκτη εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,6%, με κινητήριο μοχλό τον ενεργειακό κλάδο, ο οποίος ενισχύθηκε +8,2% μηνιαίως. Ο δείκτης εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης σημείωσε μικρή άνοδο 0,1% στον ίδιο μήνα, με τα ενδιάμεσα αγαθά να ενισχύονται 0,8% και τον ενεργειακό κλάδο να παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος (0,0%).
Οι κλάδοι που συνέβαλαν περισσότερο στη μηνιαία άνοδο ήταν η Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου (+11,4%), η Παραγωγή βασικών μετάλλων (+3,9%) και η Παραγωγή οπτάνθρακα & διύλιση πετρελαίου (+1,3%). Αντίθετα, ήπια αρνητική επίδραση άσκησαν τα Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά (−0,2% μηνιαίως), η παραγωγή χημικών ουσιών (−0,5%) και ο τομέας παροχής ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου & ατμού (−2,0% μηνιαίως).
|Ομάδα
|Ιαν. 2026 (Σύνολο)
|Δεκ. 2025
|Μεταβολή Σύνολο
|Ιαν. 2026 (Ευρωζώνη)
|Μεταβολή Ευρωζ.
|Ιαν. 2026 (Εκτός)
|Μεταβολή Εκτός
|Γενικός Δείκτης
|105,48
|103,36
|+2,0%
|108,48
|+0,1%
|103,23
|+3,6%
|Ενδιάμεσα Αγαθά
|110,00
|109,15
|+0,8%
|109,13
|+0,8%
|110,81
|+0,8%
|Κεφαλαιουχικά Αγαθά
|107,95
|107,95
|0,0%
|107,04
|0,0%
|109,46
|0,0%
|Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά
|104,71
|104,70
|0,0%
|102,82
|−0,1%
|106,31
|+0,1%
|Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά
|110,71
|110,93
|−0,2%
|110,48
|−0,3%
|111,17
|0,0%
|Ενέργεια
|95,46
|88,71
|+7,6%
|98,33
|0,0%
|95,27
|+8,2%
Ιστορική εξέλιξη και κυλιόμενοι μέσοι
|Έτος / Μήνας
|Γενικός Δείκτης
|Μηνιαία Μεταβολή (%)
|Ετήσια Μεταβολή (%)
|Κυλιόμενος Μέσος 12μήνου
|Ετ. Μεταβολή Κυλ. Μέσου (%)
|2024: Ιανουάριος
|110,48
|+1,7%
|−6,4%
|111,38
|−12,8%
|Φεβρουάριος
|110,88
|+0,4%
|−2,8%
|111,12
|−12,6%
|Μάρτιος
|112,37
|+1,3%
|+1,3%
|111,24
|−11,6%
|Απρίλιος
|112,36
|0,0%
|+2,0%
|111,42
|−10,0%
|Μάιος
|109,22
|−2,8%
|+2,8%
|111,66
|−8,1%
|Ιούνιος
|111,52
|+2,1%
|+4,4%
|112,05
|−6,2%
|Ιούλιος
|110,18
|−1,2%
|−1,6%
|111,91
|−5,0%
|Αύγουστος
|108,64
|−1,4%
|−4,3%
|111,50
|−4,1%
|Σεπτέμβριος
|105,46
|−2,9%
|−10,6%
|110,46
|−4,1%
|Οκτώβριος
|107,90
|+2,3%
|−5,5%
|109,94
|−3,4%
|Νοέμβριος
|108,42
|+0,5%
|−2,8%
|109,67
|−2,8%
|Δεκέμβριος
|109,29
|+0,8%
|+0,6%
|109,73
|−2,0%
|Μέσος ετήσιος 2024: 109,73
|2025: Ιανουάριος
|110,61
|+1,2%
|+0,1%
|109,74
|−1,5%
|Φεβρουάριος
|110,35
|−0,2%
|−0,5%
|109,69
|−1,3%
|Μάρτιος
|109,55
|−0,7%
|−2,5%
|109,46
|−1,6%
|Απρίλιος
|105,32
|−3,9%
|−6,3%
|108,87
|−2,3%
|Μάιος
|104,59
|−0,7%
|−4,2%
|108,49
|−2,8%
|Ιούνιος
|106,33
|+1,7%
|−4,7%
|108,05
|−3,6%
|Ιούλιος
|107,91
|+1,5%
|−2,1%
|107,86
|−3,6%
|Αύγουστος
|106,03
|−1,7%
|−2,4%
|107,65
|−3,5%
|Σεπτέμβριος
|105,86
|−0,2%
|+0,4%
|107,68
|−2,5%
|Οκτώβριος
|105,27
|−0,6%
|−2,4%
|107,46
|−2,3%
|Νοέμβριος
|104,89
|−0,4%
|−3,3%
|107,17
|−2,3%
|Δεκέμβριος
|103,36
|−1,5%
|−5,4%
|106,67
|−2,8%
|Μέσος ετήσιος 2025: 106,67
|2026: Ιανουάριος
|105,48
|+2,0%
|−4,6%
|106,25
|−3,2%
Ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία καταρτίζεται με έτος βάσης 2021 = 100,0 και καλύπτει τους τομείς ορυχείων & μεταλλείων, μεταποίησης, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Οι τιμές συλλέγονται από 811 επιχειρήσεις (2.382 παρατηρήσεις: 297 κωδικοί από Ευρωζώνη, 260 εκτός). Αναθεώρηση ανά 5 έτη κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2152. Τιμές CIF στα σύνορα, εξαιρουμένων δασμών & φόρων. Χρήση ταξινόμησης NACE Αναθ. 2 και CPA 2008.