    Κίνα: Στόχος ανάπτυξης 4,5%-5% με ενεργητική και πραγματιστική προσέγγιση

    Ετήσια πτώση 4,6% στις τιμές εισαγωγών τον Ιανουάριο 2026 — Η ενέργεια καθορίζει την κατεύθυνση

    Δείκτης Τιμών Εισαγωγών – Ιανουάριος 2026
    Δείκτης Τιμών Εισαγωγών
    στη Βιομηχανία

    Ιανουάριος 2026  ·  Έτος Βάσης 2021 = 100,0  ·  ΕΛΣΤΑΤ
    Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2026
    Γενικός Δείκτης Ιαν. 2026 105,48 Έτος βάσης 2021 = 100,0
    Ετήσια μεταβολή −4,6% vs Ιαν. 2025: 110,61
    Μηνιαία μεταβολή +2,0% vs Δεκ. 2025: 103,36
    Κυλιόμενος μέσος 12μήνου −3,2% Φεβ.2025 – Ιαν.2026 vs prior
    Ενέργεια (ετήσια) −17,1% Κύρια αιτία πτώσης
    Βασικά Μέταλλα (ετήσια) +8,3% Ισχυρότερη άνοδος κλάδου
    Ανάλυση · Κύρια Ευρήματα

    Ετήσια πτώση 4,6% στις τιμές εισαγωγών τον Ιανουάριο 2026 — η ενέργεια καθορίζει την κατεύθυνση

    Ο Γενικός Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία διαμορφώθηκε στις 105,48 μονάδες τον Ιανουάριο 2026, καταγράφοντας ετήσια μείωση 4,6% σε σχέση με τον αντίστοιχο δείκτη του Ιανουαρίου 2025 (110,61). Η μείωση αυτή αντιστρέφει τη μικρή άνοδο του 0,1% που είχε καταγραφεί κατά τη σύγκριση 2025 έναντι 2024, σηματοδοτώντας μια σαφή αποκλιμάκωση των εισαγωγικών τιμών.

    Σε μηνιαία βάση, ο Γενικός Δείκτης σημείωσε άνοδο 2,0% τον Ιανουάριο 2026 σε σχέση με τον Δεκέμβριο 2025 (103,36) — αύξηση σαφώς υψηλότερη από το +1,2% που είχε καταγραφεί κατά την αντίστοιχη μηνιαία μεταβολή ένα χρόνο πριν. Ο κυλιόμενος μέσος δείκτης 12μήνου (Φεβρουάριος 2025 – Ιανουάριος 2026) υποχώρησε κατά 3,2% σε σχέση με το προηγούμενο δωδεκάμηνο, έναντι μείωσης 1,5% για το αντίστοιχο προηγούμενο διάστημα.

    Κυρίαρχος παράγοντας της ετήσιας πτώσης είναι ο τομέας Ενέργειας, ο οποίος αντιπροσωπεύει το 28,76% της συνολικής στάθμισης και εμφάνισε κατακόρυφη πτώση 17,1% (από 115,10 σε 95,46). Ο κλάδος διύλισης πετρελαίου κατέγραψε αρνητική μεταβολή 26,5% σε ετήσια βάση, ενώ η άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου υποχώρησε 14,2%.

    Αντίρροπη δύναμη αποτέλεσε η Παραγωγή Βασικών Μετάλλων, η οποία σημείωσε ετήσια άνοδο 8,3% — η ισχυρότερη επίδοση μεταξύ όλων των κλάδων. Ανοδικές τάσεις παρατηρήθηκαν επίσης στη Βιομηχανία Τροφίμων (+1,3%) και στην κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (+0,5%). Αναφορικά με την γεωγραφική διάσταση, οι εισαγωγές από χώρες εκτός Ευρωζώνης (57,13% στάθμιση) υποχώρησαν κατά 7,6%, ενώ οι εισαγωγές από χώρες της Ευρωζώνης (42,87% στάθμιση) μειώθηκαν μόλις 0,5% — αντανακλώντας τη διαφοροποιημένη έκθεση στις διεθνείς πιέσεις ενεργειακού κόστους.

    Εξέλιξη Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών
    Μηνιαίες τιμές δείκτη · 2021 = 100,0 · Ιαν. 2024 – Ιαν. 2026
    - ΕΛΣΤΑΤ, Δελτίο Δείκτη Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, Μάρτιος 2026
    Ανάλυση Ετήσιων Μεταβολών · Ιανουάριος 2026 vs Ιανουάριος 2025

    Ανάλυση κατά κύριες ομάδες βιομηχανικών κλάδων — Σύνολο Αγοράς

    Πίνακας 1. Δείκτης Τιμών Εισαγωγών — Σύνολο Αγοράς Ετήσιες μεταβολές · Έτος βάσης: 2021 = 100,0
    Ομάδα Στάθμιση (%) Ιαν. 2026 Ιαν. 2025 Ιαν. 2024 Μεταβολή 2026/2025 Μεταβολή 2025/2024
    Γενικός Δείκτης 100,00 105,48 110,61 110,48 −4,6% +0,1%
    Ενδιάμεσα Αγαθά 27,05 110,00 108,55 107,47 +1,3% +1,0%
    Κεφαλαιουχικά Αγαθά 16,33 107,95 107,76 108,39 +0,2% −0,6%
    Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 3,33 104,71 104,87 105,45 −0,1% −0,6%
    Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 24,53 110,71 110,29 108,30 +0,4% +1,8%
    Ενέργεια 28,76 95,46 115,10 114,29 −17,1% +0,7%
    Ετήσιες Μεταβολές κατά Κύρια Ομάδα — Σύνολο Αγοράς
    Σύγκριση 2026/2025 vs 2025/2024 (ποσοστιαία μεταβολή %)
    - ΕΛΣΤΑΤ · Πίνακας 1

    Γεωγραφική διάσταση: Ευρωζώνη vs Εκτός Ευρωζώνης

    Οι εισαγωγές από Χώρες Ευρωζώνης (στάθμιση 42,87%) παρουσίασαν ετήσια μείωση μόλις 0,5%, αντικατοπτρίζοντας τη σχετική σταθερότητα των τιμών εντός της νομισματικής ένωσης. Ο ενεργειακός δείκτης από Ευρωζώνη ωστόσο κατέγραψε πτώση 21,5% — σαφώς υψηλότερη από τον γενικό μέσο όρο, καθότι η ενεργειακή στάθμιση στις εισαγωγές από Ευρωζώνη ανέρχεται μόνο στο 1,76% και άρα δεν μεταδίδεται με ισχυρό τρόπο στον συνολικό δείκτη αυτής της κατηγορίας.

    Οι εισαγωγές από Χώρες εκτός Ευρωζώνης (στάθμιση 57,13%) υπέστησαν πτώση 7,6%, επηρεαζόμενες κυρίως από τη βαριά ενεργειακή συνιστώσα (στάθμιση 27,00%, μεταβολή −16,7%). Δεδομένου ότι ο τομέας Ενέργειας εκτός Ευρωζώνης αντιπροσωπεύει σχεδόν το ήμισυ της συνολικής ενεργειακής στάθμισης, η πτώση του καθορίζει σε μεγάλο βαθμό τον Γενικό Δείκτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι τα Ενδιάμεσα Αγαθά από χώρες εκτός Ευρωζώνης (+1,7%) και τα Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά (+0,1%) κινήθηκαν ανοδικά, αντισταθμίζοντας μερικώς τις ενεργειακές πιέσεις.

    Πίνακας 2. Δείκτης Τιμών Εισαγωγών — Χώρες Ευρωζώνης Ετήσιες μεταβολές · Στάθμιση συνόλου: 42,87% · Έτος βάσης: 2021 = 100,0
    Ομάδα Στάθμιση (%) Ιαν. 2026 Ιαν. 2025 Ιαν. 2024 Μεταβολή 2026/2025 Μεταβολή 2025/2024
    Γενικός Δείκτης 42,87 108,48 109,07 108,73 −0,5% +0,3%
    Ενδιάμεσα Αγαθά 13,08 109,13 108,13 107,91 +0,9% +0,2%
    Κεφαλαιουχικά Αγαθά 10,16 107,04 107,05 106,33 0,0% +0,7%
    Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 1,52 102,82 102,82 103,62 0,0% −0,8%
    Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 16,35 110,48 109,91 109,72 +0,5% +0,2%
    Ενέργεια 1,76 98,33 125,27 117,72 −21,5% +6,4%
    Πίνακας 3. Δείκτης Τιμών Εισαγωγών — Χώρες εκτός Ευρωζώνης Ετήσιες μεταβολές · Στάθμιση συνόλου: 57,13% · Έτος βάσης: 2021 = 100,0
    Ομάδα Στάθμιση (%) Ιαν. 2026 Ιαν. 2025 Ιαν. 2024 Μεταβολή 2026/2025 Μεταβολή 2025/2024
    Γενικός Δείκτης 57,13 103,23 111,76 111,44 −7,6% +0,3%
    Ενδιάμεσα Αγαθά 13,97 110,81 108,94 107,05 +1,7% +1,8%
    Κεφαλαιουχικά Αγαθά 6,17 109,46 108,92 111,08 +0,5% −1,9%
    Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 1,81 106,31 106,59 107,21 −0,3% −0,6%
    Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 8,18 111,17 111,05 105,85 +0,1% +4,9%
    Ενέργεια 27,00 95,27 114,44 114,10 −16,7% +0,3%
    Σύγκριση Δεικτών: Ευρωζώνη vs Εκτός Ευρωζώνης
    Ετήσιες μεταβολές (%) ανά κατηγορία αγαθών · Ιαν. 2026 vs Ιαν. 2025
    - ΕΛΣΤΑΤ · Πίνακες 2 & 3

    Η ενέργεια παραμένει ο κυρίαρχος παράγοντας αστάθειας: με στάθμιση 28,76% στο σύνολο αγοράς, η πτώση 17,1% της ενεργειακής συνιστώσας «τράβηξε» τον Γενικό Δείκτη κάτω από τις 106 μονάδες.

    Ανάλυση κατά Κλάδο NACE · Ετήσιες μεταβολές Ιανουαρίου 2026

    Επίδοση ανά κλάδο: νικητές και ηττημένοι

    Στην ετήσια μείωση του Γενικού Δείκτη κατά 4,6% συνέβαλαν κυρίως οι διψήφιοι κλάδοι της ταξινόμησης NACE Αναθ. 2. Ο παρακάτω πίνακας παρουσιάζει τη συνολική εικόνα ανά κλάδο:

    Ετήσιες Μεταβολές (%) ανά Κλάδο NACE
    Ιανουάριος 2026 vs Ιανουάριος 2025
    Παραγωγή οπτάνθρακα & διύλιση πετρελαίου (19)
    −26,5%
    Άντληση αργού πετρελαίου & φυσικού αερίου (06)
    −14,2%
    Παροχή ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου & ατμού (35)
    −7,6%
    Παραγωγή προϊόντων καπνού (12)
    −6,1%
    Χαρτοποιία & κατασκευή χάρτινων προϊόντων (17)
    −1,5%
    Παραγωγή χημικών ουσιών & προϊόντων (20)
    −1,1%
    Κατασκευή μεταλλικών προϊόντων (25)
    −1,0%
    Κατασκευή ηλεκτρολογικού εξοπλισμού (27)
    −0,8%
    Βασικά φαρμακευτικά προϊόντα & σκευάσματα (21)
    −0,2%
    Κατασκευή μηχανοκίνητων οχημάτων (29)
    +0,5%
    Βιομηχανία τροφίμων (10)
    +1,3%
    Παραγωγή βασικών μετάλλων (24)
    +8,3%
    - ΕΛΣΤΑΤ · Ανάλυση ετήσιων μεταβολών Ιανουαρίου 2026
    Ανάλυση Μηνιαίων Μεταβολών · Ιανουάριος 2026 vs Δεκέμβριος 2025

    Μηνιαία εικόνα: ανάκαμψη +2,0% στον Ιανουάριο

    Η μηνιαία αύξηση του Γενικού Δείκτη κατά 2,0% τον Ιανουάριο 2026 οφείλεται κυρίως στην άνοδο του δείκτη εισαγωγών από Χώρες εκτός Ευρωζώνης κατά 3,6%, με κινητήριο μοχλό τον ενεργειακό κλάδο, ο οποίος ενισχύθηκε +8,2% μηνιαίως. Ο δείκτης εισαγωγών από Χώρες Ευρωζώνης σημείωσε μικρή άνοδο 0,1% στον ίδιο μήνα, με τα ενδιάμεσα αγαθά να ενισχύονται 0,8% και τον ενεργειακό κλάδο να παραμένει ουσιαστικά αμετάβλητος (0,0%).

    Οι κλάδοι που συνέβαλαν περισσότερο στη μηνιαία άνοδο ήταν η Άντληση αργού πετρελαίου και φυσικού αερίου (+11,4%), η Παραγωγή βασικών μετάλλων (+3,9%) και η Παραγωγή οπτάνθρακα & διύλιση πετρελαίου (+1,3%). Αντίθετα, ήπια αρνητική επίδραση άσκησαν τα Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά (−0,2% μηνιαίως), η παραγωγή χημικών ουσιών (−0,5%) και ο τομέας παροχής ηλεκτρισμού, φυσικού αερίου & ατμού (−2,0% μηνιαίως).

    Πίνακας 4. Μηνιαίες Μεταβολές — Σύνολο Αγοράς, Ευρωζώνη, Εκτός Ευρωζώνης Ιανουάριος 2026 vs Δεκέμβριος 2025 · Έτος βάσης: 2021 = 100,0
    Ομάδα Ιαν. 2026 (Σύνολο) Δεκ. 2025 Μεταβολή Σύνολο Ιαν. 2026 (Ευρωζώνη) Μεταβολή Ευρωζ. Ιαν. 2026 (Εκτός) Μεταβολή Εκτός
    Γενικός Δείκτης 105,48 103,36 +2,0% 108,48 +0,1% 103,23 +3,6%
    Ενδιάμεσα Αγαθά 110,00 109,15 +0,8% 109,13 +0,8% 110,81 +0,8%
    Κεφαλαιουχικά Αγαθά 107,95 107,95 0,0% 107,04 0,0% 109,46 0,0%
    Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 104,71 104,70 0,0% 102,82 −0,1% 106,31 +0,1%
    Μη Διαρκή Καταναλωτικά Αγαθά 110,71 110,93 −0,2% 110,48 −0,3% 111,17 0,0%
    Ενέργεια 95,46 88,71 +7,6% 98,33 0,0% 95,27 +8,2%
    Χρονοσειρά · 2024–2026

    Ιστορική εξέλιξη και κυλιόμενοι μέσοι

    Πίνακας 5. Μεταβολές Γενικού Δείκτη Τιμών Εισαγωγών — Σύνολο Αγοράς Μηνιαίες & ετήσιες μεταβολές · Κυλιόμενος μέσος 12μήνου · Έτος βάσης: 2021 = 100,0
    Έτος / Μήνας Γενικός Δείκτης Μηνιαία Μεταβολή (%) Ετήσια Μεταβολή (%) Κυλιόμενος Μέσος 12μήνου Ετ. Μεταβολή Κυλ. Μέσου (%)
    2024: Ιανουάριος110,48+1,7%−6,4%111,38−12,8%
    Φεβρουάριος110,88+0,4%−2,8%111,12−12,6%
    Μάρτιος112,37+1,3%+1,3%111,24−11,6%
    Απρίλιος112,360,0%+2,0%111,42−10,0%
    Μάιος109,22−2,8%+2,8%111,66−8,1%
    Ιούνιος111,52+2,1%+4,4%112,05−6,2%
    Ιούλιος110,18−1,2%−1,6%111,91−5,0%
    Αύγουστος108,64−1,4%−4,3%111,50−4,1%
    Σεπτέμβριος105,46−2,9%−10,6%110,46−4,1%
    Οκτώβριος107,90+2,3%−5,5%109,94−3,4%
    Νοέμβριος108,42+0,5%−2,8%109,67−2,8%
    Δεκέμβριος109,29+0,8%+0,6%109,73−2,0%
    Μέσος ετήσιος 2024: 109,73
    2025: Ιανουάριος110,61+1,2%+0,1%109,74−1,5%
    Φεβρουάριος110,35−0,2%−0,5%109,69−1,3%
    Μάρτιος109,55−0,7%−2,5%109,46−1,6%
    Απρίλιος105,32−3,9%−6,3%108,87−2,3%
    Μάιος104,59−0,7%−4,2%108,49−2,8%
    Ιούνιος106,33+1,7%−4,7%108,05−3,6%
    Ιούλιος107,91+1,5%−2,1%107,86−3,6%
    Αύγουστος106,03−1,7%−2,4%107,65−3,5%
    Σεπτέμβριος105,86−0,2%+0,4%107,68−2,5%
    Οκτώβριος105,27−0,6%−2,4%107,46−2,3%
    Νοέμβριος104,89−0,4%−3,3%107,17−2,3%
    Δεκέμβριος103,36−1,5%−5,4%106,67−2,8%
    Μέσος ετήσιος 2025: 106,67
    2026: Ιανουάριος105,48 +2,0% −4,6% 106,25 −3,2%
    Εξέλιξη Ετήσιων Μεταβολών (%)
    Σύνολο αγοράς · Ευρωζώνη · Εκτός Ευρωζώνης · Ιαν. 2024 – Ιαν. 2026
    - ΕΛΣΤΑΤ · Πίνακας 4 & Δελτίο Τύπου Μαρτίου 2026
    Μεθοδολογική σημείωση

    Ο Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία καταρτίζεται με έτος βάσης 2021 = 100,0 και καλύπτει τους τομείς ορυχείων & μεταλλείων, μεταποίησης, ηλεκτρικής ενέργειας και φυσικού αερίου. Οι τιμές συλλέγονται από 811 επιχειρήσεις (2.382 παρατηρήσεις: 297 κωδικοί από Ευρωζώνη, 260 εκτός). Αναθεώρηση ανά 5 έτη κατά τον Κανονισμό (ΕΕ) 2019/2152. Τιμές CIF στα σύνορα, εξαιρουμένων δασμών & φόρων. Χρήση ταξινόμησης NACE Αναθ. 2 και CPA 2008.

    - ΕΛΣΤΑΤ — Δείκτης Τιμών Εισαγωγών στη Βιομηχανία, Ιανουάριος 2026, Πειραιάς, 13 Μαρτίου 2026
