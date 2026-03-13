Ευρωαγορές:-Πτωτικό-άνοιγμα-λόγω-ανησυχιών-για-τη-συνεχιζόμενη-σύγκρουση-στη-Μέση-Ανατολή

Οι ευρωπαϊκές μετοχές ξεκινούν σήμερα (13/3) την τελευταία συνεδρίαση της εβδομάδας σε αρνητικό έδαφος, καθώς οι επενδυτές συνεχίζουν να σταθμίζουν τη συνεχιζόμενη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή και τον μακροπρόθεσμο αντίκτυπό της στην οικονομική ανάπτυξη.

Σε αυτό το πλαίσιο, ο πανευρωπαϊκός δείκτης Stoxx Europe 600 υποχωρεί σχεδόν κατά 0,9% στις 593,54 μονάδες, με όλα τα μεγάλα περιφερειακά χρηματιστήρια και τους περισσότερους κλάδους -με εξαίρεση τον τομέα πετρελαίου και φυσικού αερίου- να κινούνται σε αρνητικό έδαφος κατά τις πρώτες συναλλαγές της Παρασκευής.

Πιο συγκεκριμένα λοιπόν, ο γερμανικός DAX καταγράφει πτώση 1,11% στις 23,335.70 μονάδες, ενώ ο βρετανικός FTSE υποχωρεί 0,89% στις 10,212.92 μονάδες. Την ίδια ώρα, ο γαλλικός CAC χάνει 1,19% στις 7,889.25 μονάδες.

Όσον αφορά τους περιφερειακούς δείκτες, ο ισπανικός IBEX σημειώνει επίσης απώλειες 1,37% στις 16,909.07 μονάδες, ενώ και ο ιταλικός MIB υποχωρεί 1,17% στις 43,914.50 μονάδες.

Υπενθυμίζεται ότι οι ευρωπαϊκές μετοχές ολοκλήρωσαν και την προηγούμενη συνεδρίαση με απώλειες, με τον Stoxx Europe 600 να κλείνει την Πέμπτη (12/3) περίπου 0,7% χαμηλότερα. Οι τιμές της ενέργειας παραμένουν στο επίκεντρο, μετά από μια ασταθή εβδομάδα για τις παγκόσμιες αγορές. Οι ΗΠΑ ανακοίνωσαν την Παρασκευή μια προσωρινή εξαίρεση 30 ημερών για το ρωσικό πετρέλαιο που βρίσκεται ήδη σε μεταφορά στη θάλασσα, παρότι υπόκειται σε κυρώσεις, σε μια προσπάθεια να περιοριστούν οι ανησυχίες για αυξανόμενη έλλειψη προσφοράς και ραγδαία άνοδο των τιμών.

Την ίδια στιγμή, οι τιμές του διεθνούς δείκτη αναφοράς Brent παραμένουν πάνω από το επίπεδο των 100 δολαρίων, παρά το γεγονός ότι ο Διεθνής Οργανισμός Ενέργειας ανακοίνωσε την Τετάρτη την απελευθέρωση ρεκόρ 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα έκτακτης ανάγκης. Το Brent διαπραγματευόταν τελευταία με άνοδο 0,5% στα 100,96 δολάρια.

Στο ίδιο πλαίσιο, το West Texas Intermediate, ο δείκτης αναφοράς των ΗΠΑ, βρισκόταν τελευταία στα 95,96 δολάρια, με πτώση μικρότερη από 0,3%, καθώς το U.S. Department of Energy ανακοίνωσε ότι θα απελευθερώσει 172 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου από το Strategic Petroleum Reserve.

Μετά από μια σειρά επιθέσεων σε πλοία στην περιοχή αυτή την εβδομάδα, ο υπουργός Οικονομικών των ΗΠΑ, Scott Bessent δήλωσε ότι η συνοδεία πλοίων μέσω του ζωτικής σημασίας θαλάσσιου περάσματος των Στενών του Ορμούζ, θα ξεκινήσει «το συντομότερο δυνατό από στρατιωτική άποψη». Ο υπουργός Ενέργειας των ΗΠΑ Chris Wright δήλωσε ότι οι συνοδείες θα ξεκινήσουν «σχετικά σύντομα», αλλά «δεν μπορούν να ξεκινήσουν τώρα».

Ο νέος Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Mojtaba Khamenei, δήλωσε αργά την Πέμπτη ότι η χώρα θα συνεχίσει να μπλοκάρει τον θαλάσσιο διάδρομο, ο οποίος έχει ουσιαστικά κλείσει από την έναρξη των εχθροπραξιών, προκαλώντας την απότομη άνοδο των τιμών του πετρελαίου.

Τέλος, σε άλλα νέα, τα στοιχεία για το ΑΕΠ του Ηνωμένου Βασιλέιου έδειξαν ότι η οικονομία της χώρας παρέμεινε στάσιμη τον Ιανουάριο.