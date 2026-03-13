Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, March 13
    Η-απάντηση-του-Οδυσσέα-Κωνσταντινόπουλου-στη-διαγραφή-του:-«Φοβική-η-ηγεσία-του-ΠΑΣΟΚ»
    Η απάντηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στη διαγραφή του: «Φοβική η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ»

    Η απάντηση του Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου στη διαγραφή του: «Φοβική η ηγεσία του ΠΑΣΟΚ»

    Πολιτική 1 Min Read

    Στη διαγραφή του βουλευτή Αρκαδίας, Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλου, από την Κοινοβουλευτική Ομάδα του ΠΑΣΟΚ προχώρησε την Πέμπτη το βράδυ ο πρόεδρος του κόμματος, Νίκος Ανδρουλάκης. Η απάντηση του βουλευτή ήρθε άμεσα και μάλιστα ήταν ιδιαίτερα καυστική, καθώς χαρακτήρισε φοβική την ηγεσία της παράταξης: 

    «Η διαγραφή είναι το τελευταίο καταφύγιο μιας φοβικής ηγεσίας. Μετά από 20 χρόνια συνεπούς πορείας στο ΠΑΣΟΚ και όντας από τους ελάχιστους που παρέμειναν στα πέτρινα χρόνια στην Παράταξη, ο κ. Ανδρουλάκης με διέγραψε γιατί είπα την αλήθεια: αυτό που γνωρίζουν όλοι και ο ίδιος αρνείται να αποδεχτεί»
     

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading