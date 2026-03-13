Η-stellantis-ζητά-από-τους-Ευρωπαίους-υπαλλήλους-της-να-επιστρέψουν-στα-γραφεία

Η Stellantis ωθεί τους υπαλλήλους γραφείου στην Ευρώπη να επιστρέψουν στα γραφεία για να ενισχύσει την αποδοτικότητα, δήλωσε η αυτοκινητοβιομηχανία στο Reuters.

Η Stellantis ωθεί τους υπαλλήλους γραφείου στην Ευρώπη να επιστρέψουν στα γραφεία για να ενισχύσει την αποδοτικότητα, δήλωσε η αυτοκινητοβιομηχανία στο Reuters, καθώς επιδιώκει να ανακτήσει τα κέρδη της και τη δυναμική της μετά τις τεράστιες απώλειες του περασμένου έτους.

Ο διευθύνων σύμβουλος της Stellantis Αντόνιο Φιλόσα, έχει αναδιαμορφώσει τις λειτουργίες της Stellantis από τότε που ανέλαβε διευθύνων σύμβουλος και ανέφερε ένα πρόσφατο ταξίδι του στη Σίλικον Βάλεϊ, όταν εξήγησε την πολιτική της αυτοκινητοβιομηχανίας για επιστροφή στα γραφεία.

Σε σχόλια που διέρρευσαν, ο Φιλόσα είπε στο προσωπικό ότι εμπνεύστηκε από το έργο των προγραμματιστών γραφείου.

Ο ιδιοκτήτης των Jeep και Chrysler λέει στους υπαλλήλους των ΗΠΑ να επιστρέφουν στο γραφείο πέντε ημέρες την εβδομάδα από τον Μάρτιο.

Η αυτοκινητοβιομηχανία Stellantis ακολουθεί το παράδειγμα της «σκληροπυρηνικής» κουλτούρας της Σίλικον Βάλεϊ όσον αφορά την εξ αποστάσεως εργασία.

Ο Φιλόσα είπε ότι πείστηκε περαιτέρω για τα οφέλη της εργασίας στο γραφείο από ένα ταξίδι στο Σαν Φρανσίσκο στις αρχές του έτους. Ο ίδιος είπε στους υπαλλήλους ότι επικοινώνησε με πολλές εταιρείες λογισμικού κατά τη διάρκεια του ταξιδιού και είδε πολλά άτομα να εργάζονται στο γραφείο.

Ξεχώρισε μια επίσκεψη στην νεοσύστατη εταιρεία τεχνητής νοημοσύνης Applied Intuition, η οποία συνεργάζεται με την Stellantis για την ανάπτυξη συστημάτων ενημέρωσης και ψυχαγωγίας οχημάτων, και είπε ότι εντυπωσιάστηκε από τους μηχανικούς της εταιρείας λογισμικού που συνεργάζονται στο γραφείο.

Η Stellantis, η οποία είναι μια πολύ μεγαλύτερη εταιρεία, θα πρέπει να επικεντρωθεί εξίσου στη συνεργασία εντός γραφείου, δήλωσε ο Φιλόσα.

Η εταιρία, της οποίας οι αμερικανικές μάρκες περιλαμβάνουν τις Chrysler, Jeep και Ram, καθώς και τις ευρωπαϊκές αυτοκινητοβιομηχανίες Fiat και Peugeot, ενημέρωσε τους Αμερικανούς υπαλλήλους στα τέλη του περασμένου μήνα ότι θα πρέπει να εργάζονται πέντε ημέρες στο γραφείο από τις 30 Μαρτίου, όπως ανέφερε πρώτο το Business Insider. Οι εργαζόμενοι εκτός ΗΠΑ πρόκειται επίσης να επιστρέψουν στο γραφείο αλλά το χρονοδιάγραμμα θα διαφέρει ανάλογα με την τοποθεσία.

Ο όμιλος αυτοκινήτων ήταν από τους πρώτους υποστηρικτές της τηλεργασίας και εισήγαγε πολιτικές το 2022 που επέτρεπαν στους υπαλλήλους γραφείου να εργάζονται από το σπίτι το 70% του χρόνου. Πέρσι, κάλεσε το προσωπικό πίσω στο γραφείο τουλάχιστον τρεις ημέρες την εβδομάδα.

Η αυτοκινητοβιομηχανία Ford έχει επίσης αυστηροποιήσει τους κανόνες της για την εξ αποστάσεως εργασία τους τελευταίους μήνες, καλώντας τους υπαλλήλους πίσω στο γραφείο τουλάχιστον τέσσερις ημέρες την εβδομάδα και προειδοποιώντας ορισμένους ότι θα μπορούσαν να αντιμετωπίσουν απόλυση εάν δεν συμμορφωθούν.

