Κίνα:-Αξιοσημείωτη-επίδοση-υπογραμμίζει-την-ανθεκτικότητα-της-οικονομίας

Το 2025, παρά τις σύνθετες και δύσκολες εσωτερικές και εξωτερικές προκλήσεις, η κινεζική οικονομία κατόρθωσε να διατηρήσει την ανοδική της πορεία, σημειώνοντας ετήσια αύξηση 5% του ΑΕΠ.

Το συνολικό μέγεθος της οικονομίας ξεπέρασε για πρώτη φορά τα 140 τρισεκατομμύρια γιουάν, επισφραγίζοντας την επιτυχημένη ολοκλήρωση του 14ου Πενταετούς Σχεδίου.

Αυτή η επίδοση δεν ήταν εύκολη υπόθεση, καθώς αναδεικνύει με σαφήνεια την ανθεκτικότητα, τη δυναμική και την αυτοπεποίθηση της κινεζικής οικονομίας.

Το 5% αντιπροσωπεύει ένα αποφασιστικό άλμα προς την πρόοδο, υπογραμμίζοντας την έμφαση στην ποιοτική ανάπτυξη.

Κατά τη διάρκεια του 14ου Πενταετούς Σχεδίου, η κινεζική οικονομία ξεπέρασε τέσσερα διαδοχικά ορόσημα των 100 τρισεκατομμυρίων γιουάν, ενώ το κατά κεφαλήν ΑΕΠ παρέμεινε άνω των 13.000 δολαρίων για τρία συνεχόμενα έτη.

Η αύξηση του 5% αντιστοιχεί σε ενίσχυση άνω των 5 τρισεκατομμυρίων γιουάν.

Η ανάπτυξη αυτή συνδυάζει ποσότητα και ποιότητα: η παραγωγή σιτηρών σταθεροποιήθηκε στα 1,4 τρισεκατομμύρια κιλά, η αγορά εργασίας και οι τιμές διατηρήθηκαν σε ισορροπία, ενώ ενισχύθηκε η ευημερία του πληθυσμού.

Παράλληλα, η εσωτερική ζήτηση ενισχύθηκε αισθητά, με την κατανάλωση να αναβαθμίζεται και τις επενδύσεις να βελτιστοποιούνται, προσδίδοντας περαιτέρω δυναμική στον εγχώριο οικονομικό κύκλο.

Επιπλέον, η καινοτομία σημείωσε εντυπωσιακή πρόοδο, με τον δείκτη καινοτομίας της Κίνας να συγκαταλέγεται πλέον στις δέκα κορυφαίες θέσεις παγκοσμίως.

Η τεχνητή νοημοσύνη έδωσε νέα ώθηση στη βιομηχανία, ενώ η πράσινη μετάβαση συνεχίστηκε σταθερά, με τη δημιουργία του μεγαλύτερου συστήματος ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και αλυσίδας νέων ενεργειακών προϊόντων στον κόσμο.

Η Κίνα αναδείχθηκε έτσι σε βασικό παράγοντα της παγκόσμιας πράσινης ανάπτυξης.

Το 5% είναι επίσης απόδειξη της ανθεκτικότητας και της προσαρμοστικότητας της κινεζικής οικονομίας.

Παρά την αδύναμη ανάκαμψη της παγκόσμιας οικονομίας, τις αυξανόμενες εξωτερικές πιέσεις και τις προκλήσεις που προκύπτουν από την εγχώρια αναδιάρθρωση, η Κίνα διατήρησε τη στρατηγική της σταθερότητα, επιτυγχάνοντας τους κύριους στόχους της.

Τα δεδομένα τεκμηριώνουν ότι τα θεμελιώδη χαρακτηριστικά της κινεζικής οικονομίας παραμένουν ισχυρά μακροπρόθεσμα, ενώ η ικανότητά της να αντιμετωπίζει κινδύνους και να διατηρεί την πρόοδο έχει ενισχυθεί σημαντικά.

Το 5% αποτελεί μια εντυπωσιακή παγκόσμια επίδοση, προσφέροντας περισσότερη βεβαιότητα στην παγκόσμια οικονομία.

Ως η δεύτερη μεγαλύτερη οικονομία στον κόσμο, η Κίνα πέτυχε σταθερή ανάπτυξη σε υψηλή βάση, υπερβαίνοντας τους βασικούς ανταγωνιστές της.

Το οικονομικό της μέγεθος αντιστοιχεί πλέον περίπου στο ένα έκτο της παγκόσμιας οικονομίας.

Η στρατηγική της για υψηλού επιπέδου εξωστρέφεια συνεχίζει να εμβαθύνεται, με το εξωτερικό εμπόριο να καταγράφει νέα ρεκόρ και τη συνεργασία στο πλαίσιο της Πρωτοβουλίας «Μία Ζώνη, Ένας Δρόμος» να βελτιώνεται συνεχώς. Κατά τη διάρκεια του 14ου Πενταετούς Σχεδίου, η Κίνα διατήρησε μέσο ετήσιο ποσοστό συνεισφοράς 30% στην παγκόσμια οικονομική ανάπτυξη, αποτελώντας τον μεγαλύτερο μοχλό προόδου και σταθερότητας στον κόσμο.

Σήμερα, η κινεζική οικονομία εδραιώνει περαιτέρω την ανοδική της πορεία, αντιμετωπίζοντας παράλληλα ευκαιρίες και προκλήσεις.

Η χώρα επιταχύνει τη μετάβαση σε ένα νέο μοντέλο ανάπτυξης, εστιάζοντας στην υψηλή ποιότητα.

Ο κινεζικός λαός, με αποφασιστικότητα και όραμα, εργάζεται για να γράψει ένα ακόμη πιο λαμπρό κεφάλαιο στην οικονομική ιστορία της Κίνας.