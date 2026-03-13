Κίνα:-Στόχος-ανάπτυξης-4,5%-5%-με-ενεργητική-και-πραγματιστική-προσέγγιση

Η Έκθεση για το Κυβερνητικό Έργο, η οποία υποβλήθηκε στις 5 Μαρτίου προς εξέταση στην τέταρτη σύνοδο της 14ης Εθνικής Λαϊκής Συνέλευσης, θέτει στόχο οικονομικής ανάπτυξης από 4,5% έως 5%, επιδιώκοντας ακόμη καλύτερα αποτελέσματα στην πράξη.

Ο στόχος αυτός που υιοθετεί μια ενεργητική και πραγματιστική προσέγγιση, αντανακλά την αρχή της προόδου με διατήρηση της σταθερότητας.

Παράλληλα, αποτυπώνει την επιστημονική εκτίμηση της οικονομικής κατάστασης από την Κεντρική Επιτροπή του Κομμουνιστικού Κόμματος της Κίνας, καθώς και τη στρατηγική της αποφασιστικότητα για τη διαχείριση της συνολικής πορείας ανάπτυξης.

Σε σύγκριση με τον προηγούμενο τριετή στόχο του περίπου 5%, ο φετινός στόχος ορίζεται σε εύρος από 4,5% έως 5%.

Η επιλογή αυτή ευθυγραμμίζεται με την προηγούμενη οικονομική πολιτική, ενώ ταυτόχρονα παρέχει έναν βαθμό ευελιξίας.

Παράλληλα, εξισορροπεί τις ανάγκες με τις πραγματικές δυνατότητες, τις βραχυπρόθεσμες επιδιώξεις με τους μακροπρόθεσμους στόχους, καθώς και την ανάπτυξη με τη διασφάλιση της σταθερότητας και της ασφάλειας.

Αφενός λαμβάνει υπόψη ότι οι μεταβολές στο εξωτερικό περιβάλλον ασκούν ολοένα βαθύτερες επιδράσεις και ότι η εγχώρια ανάπτυξη αντιμετωπίζει πολλαπλές προκλήσεις, αφήνοντας περιθώριο για διαρθρωτική προσαρμογή, πρόληψη κινδύνων και προώθηση μεταρρυθμίσεων.

Αφετέρου συμβάλλει στο να κατευθύνει τις προσπάθειες όλων των εμπλεκόμενων πλευρών προς την προώθηση της ανάπτυξης υψηλής ποιότητας.

Ο συντονισμός των σημερινών προτεραιοτήτων με τους μακροπρόθεσμους στόχους αναδεικνύει μια στρατηγική προσέγγιση που απαιτεί επίμονες προσπάθειες.

Η ανάπτυξη μιας χώρας αποτελεί έναν μαραθώνιο αντοχής.

Η αποτελεσματική διασύνδεση των βραχυπρόθεσμων στόχων με τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό διαδραματίζει καθοριστικό ρόλο στη διασφάλιση σταθερής και βιώσιμης προόδου.

Προκειμένου το κατά κεφαλήν ΑΕΠ να υπερβεί τα 20.000 δολάρια έως το 2035, υπολογίζεται ότι κατά τις περιόδους του 15ου και του 16ου Πενταετούς Σχεδίου απαιτείται μέσος ετήσιος ρυθμός ανάπτυξης περίπου 4,17%.

Ο καθορισμός ρυθμού οικονομικής ανάπτυξης στο 4,5%–5% ευθυγραμμίζεται με τις μακροπρόθεσμες δυνατότητες της κινεζικής οικονομίας, παρέχοντας ισχυρή στήριξη για τη δυναμική εκκίνηση του 15ου Πενταετούς Σχεδίου.

Η προώθηση της προόδου με διατήρηση της σταθερότητας και η ισορροπία μεταξύ αναγκών και πραγματικών δυνατοτήτων αντανακλούν μια επιστημονική και αντικειμενική στάση της χώρας ως προς την αξιολόγηση των δεδομένων.

Η οικονομική ανάπτυξη αποτελεί θεμελιώδη δείκτη που συνδέεται στενά με τη συνολική οικονομική κατάσταση.

Ο ορθολογικός καθορισμός του στόχου ανάπτυξης έχει ιδιαίτερη σημασία για τη σταθεροποίηση των προσδοκιών, την ενίσχυση της συναίνεσης και την τόνωση της εμπιστοσύνης.

Η σταθεροποίηση της απασχόλησης, η βελτίωση του βιοτικού επιπέδου των πολιτών, η πρόληψη κινδύνων και η ενίσχυση της διεθνούς ανταγωνιστικότητας απαιτούν έναν εύλογο ρυθμό οικονομικής ανάπτυξης.

Η μακροπρόθεσμη θετική πορεία της κινεζικής οικονομίας παραμένει αμετάβλητη.

Τα θεσμικά πλεονεκτήματα, η τεράστια εγχώρια αγορά, το ολοκληρωμένο βιομηχανικό σύστημα και οι άφθονοι ανθρώπινοι πόροι δημιουργούν ισχυρή δυναμική ανάπτυξης.

Παράλληλα, επιταχύνεται η καλλιέργεια νέων ποιοτικών παραγωγικών δυνάμεων, ενώ η ενοποιημένη εθνική αγορά και το υψηλού επιπέδου άνοιγμα προς το εξωτερικό προωθούνται συντονισμένα.

Η ενεργητική δημοσιονομική πολιτική και η σχετικά χαλαρή νομισματική πολιτική αλληλοσυμπληρώνονται, ενώ οι τοπικοί στόχοι ανάπτυξης συντονίζονται με τον εθνικό στόχο, διαμορφώνοντας μια συνδυασμένη δυναμική για την επίτευξη των αναμενόμενων αποτελεσμάτων.

Ο στόχος αυτός έχει τριπλή σημασία. Πρώτον, ο φετινός στόχος οικονομικής ανάπτυξης καθορίζεται πλέον ως εύρος ποσοστού αντί για σταθερό ποσοστό, γεγονός που συμβολίζει μια ενεργητική επιλογή βασισμένη σε αντικειμενική εκτίμηση και ευελιξία, και όχι μια παθητική προς τα κάτω αναπροσαρμογή.

Δεύτερον, εκτιμάται ότι μπορούν να επιτευχθούν ακόμη καλύτερα αποτελέσματα, δεδομένων των ευνοϊκών συνθηκών για την επίτευξη του στόχου.

Τρίτον, απαιτείται συντονισμένη προσπάθεια, καθώς οι προκλήσεις και τα προβλήματα εξακολουθούν να υφίστανται.

Με το συνολικό ΑΕΠ της Κίνας να υπερβαίνει πλέον τα 140 τρισεκατομμύρια γιουάν, κάθε ποσοστιαία μονάδα ανάπτυξης αντιστοιχεί σε μεγαλύτερη οικονομική αύξηση τόσο σε ποσοτικούς όσο και σε ποιοτικούς όρους.