Κ.-Πιερρακάκης-στο-reuters:-Η-Ευρώπη-πρέπει-να-δράσει-γρήγορα-για-να-προστατεύσει-τις-οικονομίες,-εάν-οι-τιμές-της-ενέργειας-παραμείνουν-υψηλές

Η Ευρώπη θα πρέπει να δράσει γρήγορα για να περιορίσει τις πιέσεις και να προστατεύσει τις οικονομίες και τους πολίτες της, εάν οι υψηλές τιμές ενέργειας επιμείνουν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, δήλωσε την Παρασκευή ο Πρόεδρος του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά περίπου 37% από την έναρξη του πολέμου, εντείνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωριστικό αντίκτυπο και ασκώντας πιέσεις στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να βοηθήσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Ο Κυριάκος Πιερρακάκης, ο οποίος είναι επίσης υπουργός Οικονομικών της Ελλάδας, δήλωσε ότι οι συνέπειες μιας παρατεταμένης σύγκρουσης θα αντικατοπτρίζονται αναπόφευκτα στις αγορές ενέργειας, στο κόστος μεταφορών, στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τελικά στις τιμές καταναλωτή.

«Γι’ αυτό είναι σημαντικό για την Ευρώπη να δράσει γρήγορα και συντονισμένα για να περιορίσει τις πιέσεις και να προστατεύσει τόσο τις επιχειρήσεις μας, τους πολίτες μας και τις οικονομίες μας», δήλωσε στο Reuters απαντώντας σε ερωτήσεις που εστάλησαν μέσω -.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει τους ενεργειακούς φόρους, τα τέλη δικτύου και το κόστος άνθρακα ως πιθανούς τομείς για βραχυπρόθεσμα μέτρα για την άμβλυνση της πίεσης στις βιομηχανίες που πλήττονται από τις υψηλές τιμές ενέργειας.

Η Γαλλία, η Ελλάδα και η Πολωνία εισήγαγαν αυτή την εβδομάδα ανώτατα όρια τιμών πετρελαίου και περιορισμούς στα περιθώρια κέρδους, αλλά τα οικονομικά προβλήματα σε ορισμένες μεγάλες οικονομίες σημαίνουν ότι η ισχύς τους είναι περιορισμένη.

Ο κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι τα πρόσφατα ανώτατα όρια κερδών που εισήγαγε η Ελλάδα στα καύσιμα και τα τρόφιμα δεν θα έχουν «ουσιώδη άμεση δημοσιονομική επίδραση στον προϋπολογισμό» και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο τουρισμός και οι επενδύσεις – σημαντικοί παράγοντες της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας – έχουν επηρεαστεί.

«Ισχυρή και ανθεκτική» η ελληνική οικονομία

Είπε ότι ο προϋπολογισμός της Ελλάδας έλαβε υπόψη το χειρότερο σενάριο για ολόκληρο το έτος.

«Ακόμα και υπό τέτοιες συνθήκες, η οικονομική ανάπτυξη θα παρέμενε κοντά στο 2%, γεγονός που δείχνει ότι η ελληνική οικονομία παραμένει ισχυρή και ανθεκτική», είπε.

Ο κ. Πιερρακάκης είπε ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα πόσο θα διαρκέσει η τρέχουσα κρίση, αλλά ότι η ευρωπαϊκή οικονομία «έχει την ικανότητα και την ανθεκτικότητα να απορροφήσει τέτοιους κραδασμούς».

Η ΕΕ σχεδιάζει να επενδύσει σημαντικά σε έργα καθαρής ενέργειας, υποδομών και ενεργειακών δικτύων και εξετάζει την πρόσθετη χρηματοδότηση για μικρούς αρθρωτούς αντιδραστήρες (SMR) για να μειώσει την ενεργειακή της εξάρτηση από τις εισαγωγές πετρελαίου.

Επιπλέον, ο κ. Πιερρακάκης ζήτησε ταχύτερες κινήσεις για την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας της ΕΕ.

«Ένας από τους κύριους στόχους μου, επομένως, είναι η Ένωση Αποταμιεύσεων και Επενδύσεων. Οι εύρυθμες λειτουργούσες και ανταγωνιστικές χρηματοπιστωτικές αγορές είναι ζωτικής σημασίας», είπε.

