Με-100%-στα-δικαιώματα-ψήφου-της-Ακρίτας-η-Κύκλος-Συμμετοχών

H Κύκλος Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα ότι την 12.03.2026 ολοκληρώθηκε η διαδικασία άσκησης από τον Προτείνοντα του δικαιώματος εξαγοράς, μέσω της οποίας ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 838.360 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της “ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.” (η “Εταιρεία”) έναντι τιμήματος €1,08 τοις μετρητοίς ανά μετοχή.

Ως εκ τούτου, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.