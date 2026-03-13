    Με 100% στα δικαιώματα ψήφου της Ακρίτας η Κύκλος Συμμετοχών

    H Κύκλος Συμμετοχών Μονοπρόσωπη Ανώνυμη Εταιρεία ανακοίνωσε σήμερα ότι την 12.03.2026 ολοκληρώθηκε η διαδικασία άσκησης από τον Προτείνοντα του δικαιώματος εξαγοράς, μέσω της οποίας ο Προτείνων απέκτησε συνολικά 838.360 κοινές, ονομαστικές, μετά ψήφου μετοχές της “ΑΚΡΙΤΑΣ Α.Ε.” (η “Εταιρεία”) έναντι τιμήματος €1,08 τοις μετρητοίς ανά μετοχή.

    Ως εκ τούτου, ο Προτείνων και τα Συντονισμένα Πρόσωπα κατέχουν το 100% των μετοχών και δικαιωμάτων ψήφου της Εταιρείας.

