Οικονομολόγοι-στο-bloomberg:-Στον-«πάγο»-τα-επιτόκια-της-ΕΚΤ-για-όλο-το-2027

Οι υπεύθυνοι χάραξης νομισματικής πολιτικής με επικεφαλής την Κριστίν Λαγκάρντ βρίσκονται σε κατάσταση συναγερμού για την προοπτική ενός ακόμη πληθωριστικού σοκ.

Οι οικονομολόγοι προβλέπουν ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα διατηρήσει τα επιτόκιά της αμετάβλητα ολόκληρο το 2027, ακόμη και καθώς τα ρίσκα για τον πληθωρισμό επανεμφανίζονται, σύμφωνα με έρευνα του - που διεξήχθη από τις 6 έως τις 11 Μαρτίου. Η μελέτη έδειξε ότι μόνο το 7% των ερωτηθέντων αναμένει μια κίνηση μέχρι τον Δεκέμβριο και λιγότερο από το 1/3 βλέπει κάποια σύσφιξη μέχρι το τέλος του επόμενου έτους.

Η στάση τους έρχεται σε αντίθεση με τις αγορές, οι οποίες προεξοφλούν μια αύξηση 0,25% στα επιτόκια στο 2,25% μέχρι τον Ιούλιο και πιθανότητα 67% για μια ακόμη αύξηση στο 2,5% μέχρι το τέλος του έτους. Η διάρκεια του πολέμου στο Ιράν βρίσκεται στο επίκεντρο του ενδιαφέροντος, με τους ερωτηθέντες να προβλέπουν ότι η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή θα είναι σύντομη.

Ο νέος ανώτατος ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, υπογράμμισε ότι τα Στενά του Ορμούζ θα πρέπει να παραμείνουν κλειστά και η Τεχεράνη θα επιδιώξει να ανοίξει άλλα μέτωπα στον πόλεμο εάν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ επιμείνουν στις επιθέσεις τους. Ο Ντόναλντ Τραμπ, εν τω μεταξύ, επεσήμανε ότι το να σταματήσει το Ιράν από το να έχει πυρηνικά όπλα και να αποτελεί απειλή είναι «πολύ σημαντικότερο» από τις τιμές του πετρελαίου.

Οι αξιωματούχοι δηλώνουν έτοιμοι να παρέμβουν, αλλά προς το παρόν ζητούν υπομονή καθώς αξιολογούν τα μηνύματα για το πόσο θα διαρκέσει η σύγκρουση.

«Είναι σαφώς πολύ νωρίς για να εξαχθούν ισχυρά συμπεράσματα σχετικά με τον αντίκτυπο», τόνισε ο Μπιλ Ντιβίνι, ανώτερος οικονομολόγος της ABN Amro για την Ευρωζώνη. «Το Διοικητικό Συμβούλιο θα εκφράσει επαγρύπνηση σχετικά με τον αντίκτυπο στον πληθωρισμό και προθυμία να δράσει εάν χρειαστεί» έσπευσε να συμπληρώσει σε συνέντευξή του στο Βloomberg.

Παράλληλα, κανένας οικονομολόγος δεν προβλέπει αλλαγή στα επιτόκια την επόμενη εβδομάδα. Περίπου τα 2/3 λένε ότι είναι πολύ νωρίς για να δουν αν ο πόλεμος θα αλλάξει ριζικά τις οικονομικές προοπτικές. Μεγάλο μέρος της αβεβαιότητας αφορά τη διάρκεια του πολέμου. Ενώ ο πρόεδρος των ΗΠΑ αρχικά ανέφερε ένα διάστημα «τέσσερις έως πέντε εβδομάδες», ο υπουργός Άμυνας του Ισραήλ, Ισραήλ Κατζ, διεμήνυσε ότι οι μάχες θα συνεχιστούν μέχρι να «επιτευχθεί η νίκη».