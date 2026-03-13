Πιερρακάκης:-Η-Ευρώπη-πρέπει-να-δράσει-γρήγορα-εάν-επιμείνει-η-ακριβή-ενέργεια

Η Ευρώπη θα πρέπει να δράσει γρήγορα για να περιορίσει τις πιέσεις και να προστατεύσει τις οικονομίες και τους πολίτες της, εάν οι υψηλές τιμές ενέργειας επιμείνουν για παρατεταμένο χρονικό διάστημα λόγω του πολέμου ΗΠΑ-Ισραήλ στο Ιράν, δήλωσε την Παρασκευή ο επικεφαλής του Eurogroup Κυριάκος Πιερρακάκης.

Οι τιμές του πετρελαίου έχουν αυξηθεί κατά περίπου 37% από την έναρξη του πολέμου, εντείνοντας τις ανησυχίες για τον πληθωριστικό αντίκτυπο και ασκώντας πιέσεις στις ευρωπαϊκές κυβερνήσεις να βοηθήσουν τα νοικοκυριά και τις επιχειρήσεις.

Σύμφωνα με τον Έλληνα ΥΠΘΟΟ, οι συνέπειες μιας παρατεταμένης σύγκρουσης θα αντικατοπτρίζονται αναπόφευκτα στις αγορές ενέργειας, στο κόστος μεταφορών, στις χρηματοπιστωτικές αγορές και τελικά στις τιμές καταναλωτή. «Γι’ αυτό είναι σημαντικό για την Ευρώπη να δράσει γρήγορα και συντονισμένα για να περιορίσει τις πιέσεις και να προστατεύσει τόσο τις επιχειρήσεις μας, τους πολίτες μας όσο και τις οικονομίες μας», δήλωσε στο Reuters απαντώντας σε ερωτήσεις που στάλθηκαν μέσω -.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση εξετάζει τους ενεργειακούς φόρους, τα τέλη δικτύου και το κόστος άνθρακα ως πιθανούς τομείς για βραχυπρόθεσμα μέτρα για την άμβλυνση της πίεσης στις βιομηχανίες που πλήττονται από τις υψηλές τιμές ενέργειας.

H Ελλάδα, όπως και η Γαλλία και η Πολωνία εισήγαγαν αυτήν την εβδομάδα πλαφόν στις τιμές του πετρελαίου και περιορισμούς στα περιθώρια κέρδους, αλλά τα πιεσμένα οικονομικά σε ορισμένες μεγάλες οικονομίες σημαίνουν ότι η ισχύς τους είναι περιορισμένη.

Ο Κ. Πιερρακάκης δήλωσε ότι τα πρόσφατα πλαφόν στα κέρδη που επέβαλε η Ελλάδα στα καύσιμα και τα τρόφιμα δεν θα έχουν «ουσιαστικό άμεσο δημοσιονομικό αντίκτυπο στον προϋπολογισμό» και μέχρι στιγμής δεν υπάρχουν ενδείξεις ότι ο τουρισμός και οι επενδύσεις – σημαντικοί παράγοντες της οικονομικής ανάκαμψης της Ελλάδας – έχουν επηρεαστεί.

«Ισχυρή και ανθεκτική» η ελληνική οικονομία

Όπως είπε ο ΥΠΕΘΟΟ, ο προϋπολογισμός της Ελλάδας έχει ενσωματώσει το χειρότερο σενάριο για ολόκληρο το έτος. «Ακόμα και υπό τέτοιες συνθήκες, η οικονομική ανάπτυξη θα παρέμενε κοντά στο 2%, γεγονός που δείχνει ότι η ελληνική οικονομία παραμένει ισχυρή και ανθεκτική», είπε.

Είπε, επίσης, ότι κανείς δεν μπορεί να προβλέψει με βεβαιότητα πόσο θα διαρκέσει η τρέχουσα κρίση, αλλά ότι η ευρωπαϊκή οικονομία «έχει την ικανότητα και την ανθεκτικότητα να απορροφήσει τέτοιους κραδασμούς».