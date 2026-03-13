Πλαφόν-στα-καύσιμα:-Τι-προβλέπεται-για-τα-νησιά

Δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ η ειδική ρύθμιση που προανήγγειλε η κυβέρνηση για τα νησιά σε ό,τι αφορά το μέτρο επιβολής πλαφόν στο περιθώριο κέρδους από τα καύσιμα.

Για τις νησιωτικές περιοχές, όπως προσδιορίζονται κατωτέρω, οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών δύνανται να επιβάλλουν επί του ανώτατου ποσού των πέντε (5) λεπτών του ευρώ ανά λίτρο (0,05 ευρώ), σύμφωνα με όσα προβλέπονται στην περ. α) του άρθρου πρώτου της από 11-3-2026 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 37), και το ειδικό κόστος διανομής, ως ακολούθως:

Υπενθυμίζεται ότι το μέτρο για την υπόλοιπη Ελλάδα υπαγορεύει το εξής:

Οι εταιρείες εμπορίας πετρελαιοειδών απαγορεύεται να πουλήσουν την αμόλυβδη 95 οκτανίων και το ντίζελ με περιθώριο μεγαλύτερο των 5 λεπτών ανά λίτρο σε σχέση με την τιμή προμήθειας από τα διυλιστήρια.

Αντίστοιχα τα πρατήρια απαγορεύεται να επιβάλλουν επί της τιμής προμήθειας από τις εταιρείες εμπορίας ποσό μεγαλύτερο των 12 λεπτών ανά λίτρο, κατά την πώληση προς τους καταναλωτές.