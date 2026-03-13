Πόση λάμψη έχει η οικονομία της Μ Ανατολής – Τα κράτη που εμπλέκονται

Παρά το μικρό οικονομικό τους μέγεθος, οι οικονομίες της Mέσης Ανατολής έχουν τεράστια γεωστρατηγική επιρροή. Ο πόλεμος γύρω από το Ιράν απειλεί ενεργειακές ροές, επενδύσεις και ανάπτυξη, δοκιμάζοντας τη σταθερότητα της περιοχής και τον ρόλο της στην παγκόσμια οικονομία.

Ο πόλεμος των ΗΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν δεν απειλεί μόνο την ασφάλεια της Μέσης Ανατολής, αλλά δοκιμάζει και την οικονομική «λάμψη» μιας περιοχής που ελέγχει την παγκόσμια ενεργειακή «βαλβίδα». Με μόλις 5–6% του παγκόσμιου ΑΕΠ αλλά τεράστια γεωστρατηγική επιρροή, οι οικονομίες του Κόλπου βρίσκονται πλέον στο επίκεντρο μιας κρίσης που μπορεί να αναδιατάξει εμπόριο, επενδύσεις και ενεργειακές ροές σε ολόκληρο τον πλανήτη.

Τα κράτη του Κόλπου ελέγχουν περίπου το 30% των παγκόσμιων αποθεμάτων πετρελαίου και το 20% των αποθεμάτων φυσικού αερίου. Χώρες, όπως η Σαουδική Αραβία και το Κατάρ είναι βασικοί προμηθευτές της Aσίας και της Eυρώπης, ενώ τα Hνωμένα Αραβικά Εμιράτα (ΗΑΕ) έχουν εξελιχθεί σε κεντρικό εμπορικό και χρηματοοικονομικό κόμβο. Περισσότερο από το 70% των εξαγωγών πετρελαίου και φυσικού αερίου του Κόλπου κατευθύνεται προς την Ασία, κυρίως προς την Κίνα και την Ινδία.

Ένα ακόμη στοιχείο της «λάμψης» της περιοχής είναι τα κρατικά επενδυτικά ταμεία, καθώς τα ταμεία χωρών όπως η Σαουδική Αραβία, τα ΗΑΕ και το Κατάρ διαχειρίζονται τρισεκατομμύρια δολάρια επενδύσεων σε τεχνολογία, υποδομές, real estate και ενέργεια σε όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, πριν ακόμη ξεκινήσει ο πόλεμος των ΗΠΑ/Ισραήλ κατά του Ιράν, πίσω από τη λάμψη αυτή υπήρχαν σοβαρές διαφοροποιήσεις. Ορισμένες οικονομίες αντιμετωπίζουν κυρώσεις, πολιτική αστάθεια ή περιορισμένη ανάπτυξη. Το Ιράν παρέμενε απομονωμένο από μεγάλο μέρος του διεθνούς χρηματοπιστωτικού συστήματος, ενώ χώρες όπως το Iράκ, η Συρία και ο Λίβανος παλεύουν με οικονομικές κρίσεις και γεωπολιτικές εντάσεις.

Τώρα όμως αυτός ο πλούτος, η οικονομική σταθερότητα και ποικιλομορφία δοκιμάζονται επικίνδυνα από τον πόλεμο που έχει γίνει πλέον περιφερειακός. Οι χώρες της περιοχής που εμπλέκονται, εκτός από Ισραήλ και Ιράν, είναι τα ΗΑΕ, το Κατάρ, το Κουβέιτ, η Σαουδική Αραβία, το Ομάν, το Μπαχρέιν, η Ιορδανία, ο Λίβανος, το Ιράκ. Αμερικανικές στρατιωτικές βάσεις σε όλες τις χώρες του Συμβουλίου Συνεργασίας του Κόλπου (GCC) – Μπαχρέιν, Κουβέιτ, Ομάν, Κατάρ, Σαουδική Αραβία και ΗΑΕ – δέχθηκαν επιθέσεις, τα Στενά του Ορμούζ έχουν ουσιαστικά κλείσει, ενώ τα χτυπήματα σε ενεργειακές και άλλες στρατηγικές υποδομές της περιοχής έχουν οδηγήσει στη μείωση ή διακοπή της παραγωγής πετρελαίου και LNG.

Επίσης, πύραυλοι από το Iράν έπληξαν άμεσα τρεις εγκαταστάσεις της Amazon Web Services, μία στο Μπαχρέιν και δύο στα ΗΑΕ, οδηγώντας την εταιρεία να συστήσει στις επιχειρήσεις του GCC να δημιουργήσουν αντίγραφα ασφαλείας των δεδομένων τους και να τα μεταφέρουν σε κέντρα δεδομένων στις ΗΠΑ.

Ανθεκτικές οι οικονομίες του GCC

Στο τέλος του 2025, τα κράτη του Κόλπου έλαβαν υψηλούς επαίνους για την οικονομική τους ανθεκτικότητα. Σύμφωνα με εκθέσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας και του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, η περιοχή θεωρείτο σταθερή και αξιόπιστη. Τώρα, όμως, οι έξι χώρες του GCC παρακολουθούν με νευρικότητα και ανησυχία τις εξελίξεις. Η οικονομική ζημιά που προκάλεσε αυτό που έχει πλέον εξελιχθεί σε περιφερειακή σύγκρουση, φέρνοντας μια απότομη απώλεια σταθερότητας, θα μπορούσε να είναι τεράστια.

Πέρα από την εισβολή του Σαντάμ Χουσείν στο Κουβέιτ το 1991, αυτές οι έξι χώρες κατάφεραν για μεγάλο χρονικό διάστημα να αποφύγουν συγκρούσεις στο έδαφός τους. Απέφυγαν τις αναταραχές που επηρέασαν την Αίγυπτο (1952), το Iράκ, τη Συρία και το Ιράν (1979). Επίσης απέφυγαν οποιαδήποτε διάχυση της μακροχρόνιας σύγκρουσης μεταξύ Ισραήλ και Παλαιστίνης.

Η ομάδα επηρεάστηκε ελάχιστα από τον πόλεμο μεταξύ Iράν και Ιράκ. Και, εκτός από μια βραχύβια εξέγερση στο Μπαχρέιν το 2011, το GCC βγήκε σε μεγάλο βαθμό αλώβητο από την περιφερειακή αναταραχή της Αραβικής Άνοιξης το 2010, η οποία ξεκίνησε από την Τυνησία και την Αίγυπτο και οδήγησε σε βίαιη αστάθεια που συνεχίζεται μέχρι σήμερα στη Λιβύη, την Υεμένη και τη Συρία.

Υψηλοί ρυθμοί ανάπτυξης

Πριν από τις αεροπορικές επιδρομές των HΠΑ και του Ισραήλ κατά του Ιράν και τις αντεπιθέσεις σε ολόκληρη την περιοχή, διεθνείς οργανισμοί προέβλεπαν ισχυρό ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ της τάξης του 4,4% έως 4,6% το 2026, παρά τις διαταραχές από τους δασμούς, εν μέρει λόγω της συνεχιζόμενης επενδυτικής έκρηξης στην τεχνητή νοημοσύνη, της αύξησης του τουρισμού, των logistics, αλλά και των εξαγωγών ενέργειας. Ειδικά για τη Σαουδική Αραβία είχε προβλεφθεί ανάπτυξη στο 4% και για το 2026.

Έντονη ανάπτυξη παρουσίαζε έως πρότινος και ο μη πετρελαϊκός τομέας στις περισσότερες χώρες. Το Άμπου Ντάμπι ηγήθηκε πέρυσι του GCC με ανάπτυξη 6,4% στον μη πετρελαϊκό τομέα, ενώ το Κατάρ κατέγραψε 5,3% και η Σαουδική Αραβία 4,2%.

Επίσης, η επιτυχία στον πολυτελή τουρισμό έχει γεμίσει μέρη όπως το Ντουμπάι και το Άμπου Ντάμπι με ξενοδοχεία πέντε και επτά αστέρων. Μόνο η Γαλλία διαθέτει περισσότερα εστιατόρια με αστέρια Michelin από τα ΗΑΕ. Υπάρχει τεχνολογία αιχμής στον ενεργειακό τομέα του Κατάρ, καθώς και μια τεράστια πανεπιστημιούπολη τεχνητής νοημοσύνης στα ΗΑΕ.

Η μείωση των επιτοκίων στις ΗΠΑ ενίσχυσαν την πιστωτική επέκταση, ενώ ο χαμηλός πληθωρισμός – που παραμένει σταθερά γύρω από το 2% στην περιοχή – βοήθησε στη διατήρηση της ζήτησης. Εξαιρουμένων των αυξήσεων στα ενοίκια σε ορισμένα «καυτά σημεία», ιδιαίτερα στο Ριάντ και στο Ντουμπάι, οι τιμές καταναλωτή σε μεγάλο μέρος της περιοχής παρέμειναν σχεδόν αμετάβλητες.

Επενδυτικές ροές και εμπόριο

Ωστόσο, οι χώρες του GCC δεν αποτελούν μόνο πάροχο κεφαλαίων, αλλά είχαν αναδειχθεί τα τελευταία έτη και σε σημαντικό αποδέκτη ξένων επενδυτικών ροών. Με περισσότερα από 3 τρισ. δολάρια σε ξένα κρατικά περιουσιακά στοιχεία (130% του ΑΕΠ της περιοχής, χωρίς να υπολογίζονται τα συναλλαγματικά αποθέματα), οι χώρες του Κόλπου διαθέτουν σημαντική χρηματοοικονομική ισχύ για να συνεχίσουν να τοποθετούνται σε στρατηγικούς τομείς.

Τα κρατικά επενδυτικά ταμεία του Κόλπου αντιπροσώπευσαν το 43% των συνολικών δαπανών παγκοσμίως το 2025, καθιστώντας τα βασικούς παίχτες σε τομείς όπως η τεχνητή νοημοσύνη και η τεχνολογία υψηλής καινοτομίας.

Την ίδια στιγμή, οι εισροές κεφαλαίων αυξήθηκαν σημαντικά από το 2023, φτάνοντας στο 9,6% του ΑΕΠ της περιοχής το 2025, από 5,7% δύο χρόνια νωρίτερα, καταγράφοντας το υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των αναδυόμενων περιοχών. Αυτό σημαίνει ότι το GCC δεν είναι μόνο οικονομικός προμηθευτής ενέργειας ή επενδυτής στο εξωτερικό, αλλά αναδεικνύεται σε στρατηγικό κόμβο χρηματοοικονομικής ισχύος και διεθνών επενδυτικών ροών.

Σε επίπεδο εμπορίου, τα ΗΑΕ έχουν αναδειχθεί στον πιο δραστήριο «αρχιτέκτονα» συμφωνιών της περιοχής, προχωρώντας σε μια ταχεία σειρά συνολικών συμφωνιών οικονομικής εταιρικής σχέσης από το 2022. Ξεχωρίζει η εμπορική συμφωνία ελεύθερου εμπορίου (FTA) ανάμεσα στη Σαουδική Αραβία και τη Βρετανία, η οποία αναμένεται ότι θα αυξήσει το διμερές εμπόριο κατά 16% και θα ενισχύσει την πρόσβαση του GCC στη βρετανική τεχνολογία και τεχνογνωσία.

Η Κίνα έχει εξελιχθεί στον μεγαλύτερο εμπορικό εταίρο της περιοχής, αντιπροσωπεύοντας πάνω από το 10% των εξαγωγών των χωρών του GCC το 2024, ενώ ακολουθεί η Iνδία.

Υπό πίεση

Παρά τις προσπάθειες διαφοροποίησης των οικονομιών μακριά από το πετρέλαιο, η περιοχή εξακολουθεί να εξαρτάται σαφώς από τις εξαγωγές πετρελαίου και τις εισαγωγές τροφίμων. Υπάρχουν επίσης φόβοι για τις πολυάριθμες μονάδες αφαλάτωσης, οι οποίες παρέχουν πόσιμο νερό.

Και το καθεστώς της περιοχής ως ασφαλούς καταφυγίου για διοργανωτές συνεδρίων, influencers, τουρίστες και ιδιοκτήτες δεύτερων κατοικιών τίθεται πλέον υπό αμφισβήτηση.

Ακόμη και αν η σύγκρουση τελειώσει σύντομα, η φήμη της περιοχής έχει ήδη υποστεί ζημιά. Αυτό αναπόφευκτα θα μειώσει τις άμεσες ξένες επενδύσεις και την τουριστική κίνηση στο άμεσο μέλλον. Η πορεία και η διάρκεια της σύγκρουσης θα καθορίσουν σε ποιο βαθμό η περιοχή θα μπορέσει να ανακάμψει.