«Τα-συμφέροντά-μας-συμπίπτουν»:-Το-σχόλιο-της-Μόσχας-για-την-αμερικανική-εξαίρεση-30-ημερών-για-το-ρωσικό-πετρέλαιο

Η τιμή του πετρελαίου «σκαρφάλωσε» ξανά πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι την Πέμπτη, ως αποτέλεσμα της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και των τελευταίων απειλών της Τεχεράνης για τα Στενά του Ορμούζ, που είναι η πιο πολυσύχναστη θαλάσσια οδός μεταφοράς πετρελαίου στον κόσμο.

Η άνοδος των τιμών σημειώνεται παρά τις προσπάθειες των ΗΠΑ να χαλαρώσουν τις πιέσεις στην αγορά χορηγώντας εξαίρεση 30 ημερών από τις κυρώσεις ώστε χώρες να μπορούν να αγοράσουν ρωσικό πετρέλαιο και πετρελαϊκά προϊόντα που βρίσκονται ήδη φορτωμένα σε δεξαμενόπλοια στη θάλασσα.

Σχολιάζοντας το Κρεμλίνο δήλωσε ότι τα συμφέροντα και των δύο χωρών συμπίπτουν.

Πιο αναλυτικά, ο εκπρόσωπος του Κρεμλίνου Ντμίτρι Πεσκόφ ανέφερε ότι η Ρωσία βλέπει «τις Ηνωμένες Πολιτείες να αναλαμβάνουν δράση σε μια προσπάθεια σταθεροποίησης των ενεργειακών αγορών, ως εκ τούτου, από αυτή την άποψη, τα συμφέροντά μας συμπίπτουν».

Πάντως, ο υπουργός Ενέργειας του Ηνωμένου Βασιλείου, Μάικλ Σανκς, δήλωσε νωρίτερα στο BBC ότι το Ηνωμένο Βασίλειο δεν θα χαλαρώσει καθόλου τις κυρώσεις στο ρωσικό πετρέλαιο, προειδοποιώντας ότι με αυτό τον τρόπο θα δοθεί η ευκαιρία στον Ρώσο ηγέτη Βλαντίμιρ Πούτιν να ενισχύσει τη ρωσική πολεμική οικονομία και να επενδύσει περισσότερο στον πόλεμο της Ουκρανίας.

Η κίνηση του Ντόναλντ Τραμπ αναμένεται να προσθέσει εκατοντάδες εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου στην αγορά με την ελπίδα μείωσης των τιμών. Πέρυσι, η Ρωσία κέρδισε 160 δισ. δολάρια από τις πωλήσεις πετρελαίου και 40 δισ. δολάρια από το φυσικό αέριο.

Η αναταραχή στην αγορά ενέργειας ωφελεί δυσανάλογα τη Ρωσία, επειδή μειώνει την αποτελεσματικότητα των κυρώσεων που έχουν επιβληθεί στη χώρα από τη Δύση, λόγω της εισβολής στην Ουκρανία.

Ο Αμερικανός υπουργός Οικονομικών Σκοτ ​​Μπέσεντ παραδέχτηκε την Πέμπτη ότι η Μόσχα θα μπορούσε να επωφεληθεί οικονομικά από την απόφαση, αν και ελάχιστα. Όπως δήλωσε, η προσωρινή εξαίρεση 30 ημερών «δεν θα προσφέρει σημαντικό οικονομικό όφελος στη ρωσική κυβέρνηση», η οποία δήλωσε ότι έχει περίπου 100 εκατομμύρια βαρέλια πετρελαίου υπό διαμετακόμιση.

