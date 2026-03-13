Close Menu
    Trending
    Subscribe
    Friday, March 13
    Τηλεφωνική επικοινωνία Νίκου Δένδια με την Κατρίν Βοτρίν – Στο επίκεντρο η αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας

    Πολιτική 1 Min Read

    Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε, σήμερα (13/3), μακρά τηλεφωνική συνομιλία με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρίν. Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο «των τακτικών μας διαβουλεύσεων».

    «Συζητήσαμε τα θέματα ανανέωσης και εμπλουτισμού της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας – Γαλλίας» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.

    Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι συλλυπήθηκε τη Γαλλίδα ομόλογό του «για την απώλεια του Γάλλου αξιωματικού στο Ερμπίλ» ενώ πρόσθεσε: «Αξιολογήσαμε την κατάσταση στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή και ανταλλάξαμε απόψεις για την ενίσχυση της ναυτικής μας συνεργασίας και την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας».

    - sofokleous10.gr

    Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
    Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

    Keep Reading