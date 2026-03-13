Τηλεφωνική επικοινωνία Νίκου Δένδια με την Κατρίν Βοτρίν – Στο επίκεντρο η αμυντική συμφωνία Ελλάδας-Γαλλίας

Ο υπουργός Εθνικής Άμυνας Νίκος Δένδιας είχε, σήμερα (13/3), μακρά τηλεφωνική συνομιλία με την υπουργό Ενόπλων Δυνάμεων της Γαλλίας, Κατρίν Βοτρίν. Με ανάρτηση στο κοινωνικό δίκτυο Χ ο κ. Δένδιας επισήμανε ότι η επικοινωνία πραγματοποιήθηκε στο πλαίσιο «των τακτικών μας διαβουλεύσεων».
«Συζητήσαμε τα θέματα ανανέωσης και εμπλουτισμού της Συμφωνίας Στρατηγικής Εταιρικής Σχέσης για τη Συνεργασία στην Άμυνα και την Ασφάλεια μεταξύ Ελλάδας – Γαλλίας» τόνισε ο υπουργός Εθνικής Άμυνας.
Ο κ. Δένδιας υπογράμμισε, μεταξύ άλλων, ότι συλλυπήθηκε τη Γαλλίδα ομόλογό του «για την απώλεια του Γάλλου αξιωματικού στο Ερμπίλ» ενώ πρόσθεσε: «Αξιολογήσαμε την κατάσταση στο Ιράν και τη Μέση Ανατολή και ανταλλάξαμε απόψεις για την ενίσχυση της ναυτικής μας συνεργασίας και την προστασία της ελεύθερης ναυσιπλοΐας».
Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.