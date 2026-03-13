Το-γεν-υποχωρεί-στο-χαμηλότερο-επίπεδο-από-τον-Ιούλιο-του-2024

Στο χαμηλότερο επίπεδό του από το 2024 υποχώρησε το γεν, καθώς ο συνεχιζόμενος πόλεμος στη Μέση Ανατολή ώθησε τις τιμές του πετρελαίου προς τα πάνω και τροφοδότησε φόβους για τον πληθωρισμό.

Συγκεκριμένα, το ιαπωνικό νόμισμα υποχώρησε έως και 0,2% στα 159,69 έναντι του δολαρίου, καθώς το πετρέλαιο Brent διαπραγματεύτηκε περίπου στα 100 δολάρια το βαρέλι μετά από μία από τις πιο ασταθείς εβδομάδες συναλλαγών που έχουν καταγραφεί ποτέ. Τα ομόλογα της Ιαπωνίας υποχώρησαν επίσης, με την απόδοση του 10ετούς ιαπωνικού κρατικού ομολόγου να αυξάνεται κατά 5,5 μονάδες βάσης στο 2,235%.

Οι υψηλότερες τιμές του αργού πετρελαίου προσθέτουν πίεση στον πληθωρισμό στην Ιαπωνία, η οποία εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από το πετρέλαιο της Μέσης Ανατολής, όπως σημειώνει το -.

«Εάν οι υψηλές τιμές του πετρελαίου και οι υψηλές αποδόσεις συνεχιστούν λόγω του πολέμου στο Ιράν, η ισοτιμία δολαρίου-γεν μπορεί σταδιακά να κινηθεί προς το 160», δήλωσε ο Τακαφούμι Ονοντέρα, υπεύθυνος πωλήσεων και συναλλαγών στην Mitsubishi UFJ Trust & Banking Corp. στη Νέα Υόρκη. «Η πραγματική παρέμβαση μπορεί να είναι δύσκολη, γεγονός που υποδηλώνει ότι η ισοτιμία δολαρίου-γεν θα μπορούσε να συνεχίσει την άνοδό της» πρόσθεσε.