Το πετρέλαιο ως όπλο: Γιατί το Ιράν θα χάσει αυτή τη μάχη

Η Τεχεράνη απειλεί με τιμές $200/βαρέλι και αποκλείει το Στενό του Ορμούζ. Πέντε λόγοι που η στρατηγική εκβιασμού θα αποτύχει — και ποιοι εναλλακτικοί δρόμοι ανοίγουν για το μαύρο χρυσό.

«Να ετοιμαστεί ο κόσμος για πετρέλαιο στα $200 το βαρέλι»: η δήλωση Zolfaqari, εκπροσώπου της ιρανικής στρατιωτικής διοίκησης, που διατυπώθηκε χθες εν μέσω ιρανικών επιθέσεων σε εμπορικά πλοία στον Κόλπο, ήταν σχεδιασμένη να παγώσει αίμα στις αγορές. Και στιγμιαία το κατάφερε: η τιμή του αργού πετρελαίου αγγίζει σήμερα τα $90 το βαρέλι, αφού νωρίτερα αυτή την εβδομάδα εκτοξεύτηκε στα $120. Ωστόσο, πίσω από τις απειλές κρύβεται μια πολύ πιο σύνθετη γεωοικονομική εξίσωση — μια εξίσωση που, παρά τη βραχυπρόθεσμη αναταραχή, δείχνει να λύνεται εις βάρος της Τεχεράνης.

Ο εκβιασμός: το Στενό του Ορμούζ ως ομηρία

Το Στενό του Ορμούζ, η 34χλμ. θαλάσσια λωρίδα μεταξύ Ιράν και Ομάν, είναι η πιο κρίσιμη ενεργειακή αρτηρία του πλανήτη. Σε κανονικές συνθήκες, διακινεί περίπου 20 εκατομμύρια βαρέλια αργού πετρελαίου την ημέρα — ισοδύναμο με το 20% της παγκόσμιας κατανάλωσης πετρελαίου και το ένα τέταρτο του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου υδρογονανθράκων. Από εκεί περνά επίσης το 20% του παγκόσμιου εμπορίου υγροποιημένου φυσικού αερίου (LNG), κυρίως από το Κατάρ.

Από τις 28 Φεβρουαρίου 2026, ημέρα της αμερικανο-ισραηλινής επίθεσης στο Ιράν, η κυκλοφορία δεξαμενόπλοιων στο Στενό έχει πέσει ουσιαστικά στο μηδέν. Η Ισλαμική Επαναστατική Φρουρά (IRGC) έχει κηρύξει αποκλεισμό· εταιρείες ασφαλίσεων έχουν ακυρώσει καλύψεις πολεμικών κινδύνων· πάνω από 150 πλοία αγκυροβολούν εκτός Στενού. Το αποτέλεσμα είναι η μεγαλύτερη διαταραχή προμήθειας πετρελαίου στην ιστορία, σύμφωνα με τις αναλυτικές εταιρείες Rapidan Energy Group και Wood Mackenzie, με περίπου 15 εκατομμύρια βαρέλια να αφαιρούνται ημερησίως από την αγορά.

«Δεν υπάρχει καμία πραγματική υποκατάσταση για την αποκατάσταση της ελεύθερης διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ.» — Angie Gildea, KPMG Global Oil & Gas Leader

Το Ιράν, γνωρίζοντας καλά αυτή την ευπάθεια, τη μετατρέπει σε στρατηγικό μοχλό πίεσης. Η λογική είναι απλή: αν η Δύση και οι σύμμαχοί της δεν αντέξουν τον οικονομικό πόνο, ίσως αναγκαστούν να κατεβάσουν την ένταση και να ανοίξουν διαπραγματεύσεις. Η Τεχεράνη, με άλλα λόγια, χρησιμοποιεί το πετρέλαιο ως υποκατάστατο στρατηγικής πυρηνικής αποτροπής.

Γιατί ο εκβιασμός θα αποτύχει

Η στρατηγική του Ιράν αντιμετωπίζει πέντε θεμελιώδεις αδυναμίες που τελικά θα την αποδυναμώσουν.

Πρώτον, η ΙΕΑ αντέδρασε με ιστορικά αποθέματα. Η Διεθνής Υπηρεσία Ενέργειας (IEA) ανακοίνωσε σήμερα την αποδέσμευση 400 εκατομμυρίων βαρελιών από τα στρατηγικά αποθέματα των 32 κρατών-μελών της — τη μεγαλύτερη τέτοια κίνηση στην ιστορία της, υπερδιπλάσια της αντίστοιχης αποδέσμευσης που ακολούθησε τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 2022. Τα IEA κράτη-μέλη διαθέτουν άνω από 1,2 δισεκατομμύρια βαρέλια δημόσιων αποθεμάτων — και περαιτέρω 600 εκατ. βαρέλια υπό κυβερνητική υποχρέωση σε βιομηχανικές αποθήκες.

Δεύτερον, το Ιράν καταστρέφει τη δική του οικονομία. Το Ιράν εξήγε κατά μέσο όρο 1,9 εκατ. βαρέλια ημερησίως τον Δεκέμβριο 2024, εισπράττοντας ζωτικά συναλλαγματικά έσοδα. Η ίδια η πολιτική αποκλεισμού στερεί εισοδήματα από τους ιρανούς παραγωγούς, απομονώνει περαιτέρω την οικονομία και ακυρώνει τον λόγο ύπαρξης του δικού του αγωγού Goreh-Jask, που παρακάμπτει το Στενό.

Τρίτον, οι ΗΠΑ επιταχύνουν την εγχώρια παραγωγή. Ο υπουργός Εσωτερικών Doug Burgum δήλωσε σήμερα ότι αμερικανικές πετρελαϊκές εταιρείες θα ανακοινώσουν σύντομα αύξηση παραγωγής, ανταποκρινόμενες στα «σήματα τιμών» της αγοράς. Η Αμερική παραμένει ο μεγαλύτερος παραγωγός αργού στον κόσμο και δεν εξαρτάται από το Στενό του Ορμούζ.

Τέταρτον, η στρατιωτική κατάσταση επιδεινώνεται για το Ιράν. Ο αμερικανικός στρατός έχει αναφέρει εξουδετέρωση 28 ιρανικών σκαφών ναρκοθέτησης, μειώνοντας τη δυνατότητα του Ιράν να κλείσει αποτελεσματικά το Στενό με ναρκοπέδια. Η συνεχής αεροπορική εκστρατεία αφαιρεί σταδιακά τους στρατηγικούς πόρους της Τεχεράνης.

Πέμπτον, η αγορά ενσωματώνει γεωπολιτικό premium, όχι πανικό. Αν και η τιμή εκτοξεύτηκε στα $120 αρχές εβδομάδας, ήδη υποχώρησε στα $90 — ένδειξη ότι οι αγορές δεν βλέπουν το σενάριο των $200 ως πιθανό. Η εταιρεία Fitch Ratings αναμένει ότι ανησυχίες υπερπροσφοράς θα συνεχίσουν να αμβλύνουν τις γεωπολιτικές αυξήσεις τιμών.

Οι εναλλακτικοί δρόμοι του μαύρου χρυσού

Το ουσιαστικό ερώτημα είναι: μπορεί το πετρέλαιο να φτάσει στις αγορές μέσω άλλων διαδρομών; Η απάντηση είναι: μερικώς — και αυτό το «μερικώς» είναι τόσο κρίσιμο όσο και επώδυνο.

1. Ο αγωγός Ανατολή-Δύση της Σαουδικής Αραβίας (Petroline). Αυτός είναι ο πιο σημαντικός εναλλακτικός δρόμος. Ο αγωγός συνδέει το κέντρο επεξεργασίας Abqaiq στον Κόλπο με το λιμάνι Yanbu στην Ερυθρά Θάλασσα, διασχίζοντας τη Σαουδική Αραβία. Η ονομαστική χωρητικότητά του είναι 5 εκατ. βαρέλια/ημέρα, ενώ η Aramco ανέφερε τον Μάρτιο 2025 ότι είχε αυξήσει δυναμικότητα στα 7 εκατ. βαρέλια — επίπεδο που δεν έχει δοκιμαστεί σε συνθήκες παραγωγής. Σήμερα χρησιμοποιείται μόλις στα 2 εκατ. βαρέλια/ημέρα. Η Aramco έχει ήδη ενημερώσει ορισμένους αγοραστές Arabian Light ότι θα φορτώνουν από το Yanbu. Ωστόσο, το Yanbu δεν σχεδιάστηκε ως κύριο εξαγωγικό κόμβο, οπότε η υποδομή φόρτωσης δεξαμενόπλοιων αποτελεί ανασταλτικό παράγοντα.

2. Ο αγωγός Abu Dhabi Crude Oil Pipeline των ΗΑΕ (ADCOP). Ο 400χλμ. αγωγός συνδέει τις εγχώριες εγκαταστάσεις Habshan με το λιμάνι Fujairah στον Κόλπο του Ομάν, παρακάμπτοντας το Στενό. Η αποδιδόμενη χωρητικότητά του αγγίζει τα 1,8 εκατ. βαρέλια/ημέρα, εκ των οποίων ήδη χρησιμοποιούνται περίπου 1,1 εκατ. Υπάρχουν περίπου 700.000 επιπλέον βαρέλια δυναμικότητας. Ωστόσο, το λιμάνι Fujairah βρίσκεται κοντά στο Στενό και έχει ήδη δεχτεί επιθέσεις drones.

3. Ο ιρανικός αγωγός Goreh-Jask. Αποτελεί παράδοξο: το ίδιο το Ιράν κατασκεύασε αγωγό που παρακάμπτει το Στενό — από το Goreh στην επαρχία Bushehr μέχρι το Bandar-e-Jask στον Κόλπο του Ομάν. Η χωρητικότητά του παραμένει περίπου 300.000 βαρέλια/ημέρα, πολύ μικρή για τις ανάγκες. Και αφού βρίσκεται στο Ιράν, το οποίο τελεί υπό βομβαρδισμό, η χρησιμότητά του είναι στην πράξη μηδαμινή.

4. Η ακτοπλοΐα γύρω από την Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδος. Σε σενάριο παρατεταμένης κρίσης, δεξαμενόπλοια μπορούν να παρακάμψουν εντελώς την περιοχή ακολουθώντας τη νότια αφρικανική διαδρομή, προσθέτοντας 10-15 ημέρες πλεύσης. Αυτό αυξάνει κόστη μεταφοράς, ναύλους και εκπομπές, αλλά αποτελεί εφεδρεία σε περίπτωση πλήρους αποκλεισμού.

Ο μαθηματικός τοίχος: γιατί οι εναλλακτικές δεν αρκούν

Εδώ βρίσκεται η κρίσιμη διάσταση που καθορίζει τον χαρακτήρα της κρίσης. Ο Robin Mills, Διευθύνων Σύμβουλος της Qamar Energy, το διατυπώνει με ακρίβεια: τα δύο μεγάλα εναλλακτικά συστήματα — Petroline και ADCOP — μπορούν να αντισταθμίσουν το πολύ 6-6,5 εκατ. βαρέλια/ημέρα. Ο Στρόμπος του Ορμούζ διακινεί 20 εκατ. Το έλλειμμα παραμένει στα 10+ εκατ. βαρέλια ημερησίως. Ακόμα και αν ο αγωγός της Σαουδικής Αραβίας λειτουργήσει στη νέα αδοκίμαστη χωρητικότητα των 7 εκατ. βαρελιών, η IEA εκτιμά ότι η συνολική εναλλακτική δυναμικότητα φτάνει το πολύ τα 3,5 με 5,5 εκατ. βαρέλια. Ο Justin Dargin, ανώτερος ερευνητής στο Συμβούλιο Μέσης Ανατολής, χαρακτηρίζει τους εναλλακτικούς δρόμους «αποσβεστήρες κραδασμών, όχι υποκατάστατα».

Επιπλέον, η εναλλακτική διαδρομή μέσω Yanbu εκθέτει τα πλοία στις επιθέσεις των Χούθι στην Ερυθρά Θάλασσα — κάτι που οι αναλυτές της Vortexa επισημαίνουν ρητά: τα ναύλα θα εκτιναχθούν καθώς τα δεξαμενόπλοια που κατευθύνονται προς την Ασία από το Yanbu θα πρέπει να διανύσουν τη διαδρομή γύρω από το Ακρωτήριο της Καλής Ελπίδος, αφού η Ερυθρά Θάλασσα παραμένει εχθρικό περιβάλλον.

Το LNG αποτελεί ακόμα μεγαλύτερο αδιέξοδο: δεν υπάρχει καμία εναλλακτική υποδομή εξαγωγής για το κατάρι αέριο πέρα από τις ήδη υπάρχουσες εγκαταστάσεις υγροποίησης, και η QatarEnergy έχει ήδη αναστείλει παραγωγή έπειτα από επιθέσεις drones στις εγκαταστάσεις Mesaieed και Ras Laffan.

Το τελικό δίλημμα: πόλεμος ή αγορά;

Η μεγάλη εικόνα αναδεικνύει μια τραγική ασυμμετρία: το Ιράν έχει αρκετή δύναμη να προκαλέσει ακριβή πόνο, αλλά όχι αρκετή για να επιβάλει τους όρους του. Η χώρα πλήττει εμπορικά πλοία, καταφέρνει να ανεβάσει τιμές, τρομάζει ασφαλιστικές αγορές — αλλά η δυτική αντίδραση αποδεικνύεται πιο ανθεκτική από ό,τι υπολόγιζε η Τεχεράνη.

Ο εκτελεστικός διευθυντής της IEA Fatih Birol το είπε ξεκάθαρα: «Το πιο σημαντικό πράγμα για την επιστροφή σε σταθερές ροές πετρελαίου και αερίου είναι η αποκατάσταση της ελεύθερης διέλευσης από το Στενό του Ορμούζ.» Και η Macquarie προσέθεσε με πικρή ειλικρίνεια: «Τα στρατηγικά αποθέματα δεν είναι μόνιμη λύση — το αργό πετρέλαιο θα συνεχίσει να κινείται ως meme stock μέχρι η λύση να είναι η ειρήνη.»

Αυτή είναι η πρόταση που απουσιάζει από τις δηλώσεις του εκπροσώπου Zolfaqari. Το Ιράν μπορεί να ελέγξει τα $200 για λίγες ώρες ή ημέρες. Το να τα διατηρήσει για μήνες είναι άλλη υπόθεση — μια υπόθεση που απαιτεί αντοχή την οποία η χώρα, καθώς η κληρονομία του Χαμενεΐ καίγεται, δύσκολα διαθέτει.