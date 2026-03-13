Υποψίες-ρήγματος-στον-Λευκό-Οίκο:-Ο-Βανς-είχε-αντιρρήσεις-λίγο-πριν-ο-Τραμπ-αποφασίσει-τις-επιθέσεις-στο-Ιράν

Μπορεί ο Τζέι Ντι Βανς, που είναι γνωστός για τις επιφυλάξεις του σχετικά με την εξωτερική παρέμβαση των ΗΠΑ, να έχει υπερασπιστεί δημόσια την επιχείρηση του Τραμπ στο Ιράν, ωστόσο, αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου αποκάλυψαν στο Politico ότι ο αντιπρόεδρος εξέφρασε τη διαφωνία του λίγο πριν την απόφαση, τα ξημερώματα της 28ης Φεβρουαρίου, αποκαλύπτοντας τις αντιρρήσεις του έπειτα από μήνες εικασιών για τη στάση του απέναντι στην στρατιωτική δράση σε σχέση με τον πρόεδρο Τραμπ.

Σύμφωνα με ανώτερο αξιωματούχο της κυβέρνησης Τραμπ, ο Βανς είναι «σκεπτικιστής», «ανήσυχος για την επιτυχία» και «απλώς αντιτίθεται» στον πόλεμο κατά του Ιράν. Η δήλωση αυτή έγινε μέσω μηνύματος κειμένου, και ο αξιωματούχος διατήρησε την ανωνυμία του για να μιλήσει για τις απόψεις του αντιπροέδρου.

Ένας δεύτερος ανώτερος αξιωματούχος της κυβέρνησης Τραμπ δήλωσε ότι «ο ρόλος του είναι να παρέχει στον πρόεδρο και στην κυβέρνηση όλες τις απόψεις για το τι μπορεί να συμβεί από πολλές διαφορετικές γωνίες και το κάνει αυτό. Αλλά μόλις ληφθεί η απόφαση, είναι πλήρως υποστηρικτικός».

Φήμες για σχίσμα στον Λευκό Οίκο

Ο σκεπτικισμός του Βανς για τη στρατιωτική εμπλοκή των ΗΠΑ, που διαμορφώθηκε από τις εμπειρίες του ως στρατιώτης στους Πεζοναύτες στο Ιράκ, σε συνδυασμό με τη μετριοπαθή του στάση σχετικά με τις επιτυχίες της επιχείρησης, έχουν ενισχύσει τις φήμες για σχίσμα μεταξύ του προέδρου και του αντιπροέδρου.

Δεν είναι η πρώτη φορά που ο Βανς φαίνεται να διαφωνεί με τον Τραμπ σχετικά με στρατιωτική δράση της Ουάσινγκτον. Όταν οι ΗΠΑ βομβάρδισαν τους Χούθι νωρίτερα πέρυσι, ο Αμερικανός αντιπρόεδρος έγραψε σε – θεωρητικά- μυστική συνομιλία στο Signal με άλλους αξιωματούχους της κυβέρνησης ότι θεωρούσε την κίνηση «λάθος». Και αυτό έρχεται σε συνέχεια μιας πολυάριθμης σειράς δημόσιων δηλώσεων που καταγράφουν τους λόγους για τους οποίους δεν συμφωνεί με τον πόλεμο κατά του Ιράν.

Ακόμα και ο Τραμπ αναφέρθηκε σε αυτή τη διαφορετική οπτική, σε δηλώσεις που έκανε τη Δευτέρα, χωρίς όμως να φανεί να τον ενοχλεί. Όπως είπε σε δημοσιογράφους στο Μαρ-α-Λάγκο «ο Βανς ήταν, θα έλεγα, φιλοσοφικά λίγο διαφορετικός από μένα. Νομίζω ότι ήταν λιγότερο ενθουσιώδης για το να πάμε, αλλά ήταν ακόμη αρκετά ενθουσιώδης».

Ο ίδιος ο Βανς δεν έχει εξηγήσει αυτή τη «φιλοσοφική» διαφορά, και οι συνεργάτες του δεν θα μπουν σε λεπτομέρειες για τη σκέψη του σχετικά με τη στρατιωτική δράση.

Εκπρόσωπος του Αμερικανού αντιπροέδρου, σχολίασε πως ο Βανς «ήταν το επίκεντρο συνεχών διαρροών από παντού, με ανθρώπους που προσπαθούσαν να προβάλλουν τις απόψεις τους επάνω του. Ως αποτέλεσμα, έχουν δημοσιευτεί αμέτρητες αντικρουόμενες εκδοχές των απόψεων του αντιπροέδρου, κάτι που δείχνει ότι τα κυρίαρχα μέσα ενημέρωσης δεν έχουν καμία ιδέα για το τι λένε».

Η εκπρόσωπος του Λευκού Οίκου, Άννα Κέλι, είπε από την πλευρά της πως: «Οι προσπάθειες να δημιουργηθεί ρήγμα μεταξύ του προέδρου Τραμπ και του αντιπροέδρου Βανς είναι εντελώς λανθασμένες. Ο πρόεδρος ακούει μια σειρά από απόψεις από την ταλαντούχα ομάδα εθνικής ασφάλειας και τελικά λαμβάνει αποφάσεις με βάση το καλύτερο συμφέρον της χώρας μας και της εθνικής μας ασφάλειας. Ο αντιπρόεδρος είναι ένας εξαιρετικός πόρος για τον πρόεδρο και την κυβέρνηση συνολικά».

Ένα άτομο που είναι εξοικειωμένο με τη σκέψη του Βανς και του δόθηκε ανωνυμία για να την περιγράψει, δήλωσε ότι ο αντιπρόεδρος θεωρούσε ότι ήταν απαραίτητο να επιτεθούν γρήγορα, καθώς μια καθυστέρηση μπορεί να προκαλέσει θύματα από τις ΗΠΑ λόγω πιθανών διαρροών των στρατιωτικών σχεδίων των ΗΠΑ.

Από τη στιγμή, πάντως, που ξεκίνησαν οι επιθέσεις, ο Βανς ακολουθεί μια δημόσια στάση στήριξης στους στρατιωτικούς στόχους του προέδρου, χωρίς όμως να επαναλαμβάνει τη θριαμβευτική γλώσσα του Τραμπ, όπως η δήλωση την Τετάρτη ότι «κερδίσαμε τον πόλεμο».

Ο Αμερικανός αντιπρόεδρος είχε δηλώσει στο Fox News στις 2 Μαρτίου πως «ο Τραμπ δεν θα εμπλέξει τις ΗΠΑ σε έναν πόλεμο που δεν έχει τέλος και χωρίς σαφή στόχο», υπογραμμίζοντας ότι ο «απλός» στόχος της καταστροφής της πυρηνικής ικανότητας του Ιράν θα εμποδίσει τις ΗΠΑ από βάλτους όπως στο Ιράκ ή το Αφγανιστάν.