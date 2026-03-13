Υπό πίεση η βρετανική οικονομία – Ξανά ισχνή η ανάπτυξη, στο 0,1%

Η οικονομία του Ηνωμένου Βασιλείου παρέμεινε στάσιμη τον Ιανουάριο, καθώς η ανάπτυξη ξεκίνησε να επιβραδύνεται προ του πολέμου στη Μέση Ανατολή.

Η οικονομία αναπτύχθηκε κατά 0,1% τον Δεκέμβριο, χαμηλότερα από τις εκτιμήσεις των οικονομολόγων που ανέμεναν περίπου 0,2%.

Στην ετήσια εαρινή της δήλωση που εκδόθηκε νωρίτερα αυτόν τον μήνα, η υπουργός Οικονομικών του Ηνωμένου Βασιλείου, Ρέιτσελ Ριβς, χαρακτήρισε την ανάπτυξη ως ένδειξη ότι η κυβέρνηση έχει «το σωστό οικονομικό σχέδιο για τη χώρα».

Ωστόσο, νέα στοιχεία δείχνουν στοιχεία για μια υποτονική βρετανική οικονομία, η οποία τώρα βρίσκεται υπό περαιτέρω πίεση μετά το ξέσπασμα του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν.

Τα κρατικά ομόλογα του Ηνωμένου Βασιλείου, γνωστά ως gilts, δεν άλλαξαν σημαντικά στο μεγαλύτερο μέρος της καμπύλης μετά την δημοσίευση των στοιχείων της Παρασκευής. Οι αποδόσεις των βραχυπρόθεσμων 2ετών gilts μειώθηκαν κατά 3 μονάδες βάσης. Η βρετανική λίρα υποχώρησε κατά 0,4% έναντι του δολαρίου ΗΠΑ και παρέμεινε σταθερή έναντι του ευρώ.