ΧΑ:-Η-γεωπολιτική-ένταση-στη-Μέση-Ανατολή-δημιουργεί-κλίμα-μεταβλητότητας-στις-μεγάλες-αγορές

Η αγορά πιέστηκε έντονα λόγω εκτίναξης πετρελαίου και γεωπολιτικής κλιμάκωσης, με μαζικές ρευστοποιήσεις στις τράπεζες. Ο ΓΔ κινήθηκε στις 2.130,37 μονάδες (-2,43%), ΔΤΡ 2.337,64 (-4,58%), FTSE25 5.410,30 (-2,61%), FTSEM 2.621,85 (-1,6%). Ο συνολικός τζίρος διαμορφώθηκε στα €317 εκατ.
Τεχνική εικόνα
ΓΔ: πρώτη στήριξη 2.123, επόμενες 2.090 & 2.066–2.054 (ΚΜΟ200).
FTSE25: πρώτη στήριξη 5.398, επόμενες 5.310 & 5.218–5.184.
ΔΤΡ: διάσπαση 2.373–2.312, ένδειξη αδυναμίας. επόμενες 2.312 & 2.286–2.263.
Μακροοικονομικό περιβάλλον
• Brent > $100, WTI > $95 — παρά τις παρεμβάσεις IEA/ΗΠΑ, η αγορά θεωρεί ότι η προσφορά παραμένει ανεπαρκής.
• Στενά Ορμούζ: ουσιαστικά κλειστό,πλήγματα σε δεξαμενόπλοια (και ελληνόκτητο), διακοπή λειτουργίας ιρακινών λιμανιών· ο Mina Al Fahal στο Ομάν εκκένωσε πλοία ως προληπτικό μέτρο (-).
• Ιράν: δηλώσεις για παραμονή του Ορμούζ κλειστού + αναφορές για νάρκες → αυξημένος κίνδυνος για τη ναυσιπλοΐα.
• ΗΠΑ: διαβεβαιώσεις για ασφάλεια στα στενά, αλλά η ρητορική δεν μειώνει την αβεβαιότητα.
• ΕΚΤ: η αγορά αποδίδει ~45% πιθανότητα για αύξηση 25 μ.β. έως Απρίλιο — δεν αποτελεί επίσημη καθοδήγηση, αλλά pricing της αγοράς.
• Γ. Στουρνάρας: προειδοποίηση για βραχυπρόθεσμες στασιμοπληθωριστικές πιέσεις εάν η σύγκρουση παραταθεί.
• Συνολικά: αυξημένοι φόβοι για ενεργειακή κρίση, διαταραχές εφοδιαστικής αλυσίδας και ενισχυμένη μεταβλητότητα.
Εταιρικές εξελίξεις
• Goldman Sachs: θετική εικόνα για ελληνικές τράπεζες (Buy σε ΕΥΡΩΒ/ΠΕΙΡ/ΑΛΦΑ).
• ΔΕΗ: ομόλογο €5 εκατ. για κατοίκους Κοζάνης–Φλώρινας.
• Aegean: πτώση κίνησης 8–10%, hedging καυσίμων 60–66%.
• ΕΥΑΘ: στόχος €5,85 (VRS International).
• Aegean: στόχος €19,4 (NBG Securities).
• Prodea: Στις 2 Απριλίου ΓΣ για ΑΜΚ έως €50 εκατ.
• Performance Technologies: εξαγορά Ascentum.
Διεθνές περιβάλλον
• Ασία: πτώση λόγω Brent > $100 και αυξημένου γεωπολιτικού κινδύνου.
• Ευρώπη: απώλειες, πίεση στις τράπεζες.
• ΗΠΑ: βαριές ρευστοποιήσεις σε τράπεζες & τεχνολογία.
• IfW: ανάπτυξη Γερμανίας 2026 στο 0,8% (από 1%).
• Deutsche Bank: έκθεση €26 δισ. στο private credit.
• ΗΠΑ: αιτήσεις ανεργίας σταθερές (213.000).
• Νέες εμπορικές έρευνες ΗΠΑ κατά Ε.Ε. + πιθανές εξαιρέσεις από Jones Act για ενίσχυση τροφοδοσίας διυλιστηρίων. Brent >ανέβηκε κοντά στα $100/βαρέλι, WTI >$95/βαρέλι λόγω της κρίσης στα Στενά του Ορμουζ, που απειλεί το 20% του παγκόσμιου εμπορίου πετρελαίου. TTF κοντά στα €52/MWh, +60% μέσα στον μήνα λόγω διαταραχών στις ροές LNG.
Ομόλογα 10Y: ΗΠΑ 4,19%, Γερμανία 2,91%, Γαλλία 3,55%, Ελλάδα 3,63%. EUR/USD ~1,15, με τις αγορές να προεξοφλούν αύξηση επιτοκίων από την European Central Bank. Στο 1,147 χαμηλό Αυγούστου 2025 Χρυσός κινείται στα $5.088,54 (+0,18%) , Ασήμι κινείται στα $82,54 (-1,36%).
Αποτελέσματα 2025 Σήμερα δεν υπάρχουν ανακοινώσεις αποτελεσμάτων.
FTSE rebalancing 20/3
Αξιολογήσεις: Moody’s (13/3), Scope (20/3), S&P (24/4) και Fitch (8/5).
«Το διεθνές κλίμα παραμένει εύθραυστο, με το πετρέλαιο πάνω από τα $100 και τη γεωπολιτική ένταση στα Στενά του Ορμούζ να διαμορφώνουν το βασικό μακροοικονομικό πλαίσιο, επηρεάζοντας τη μεταβλητότητα στις μεγάλες αγορές».