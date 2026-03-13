Χρηματιστήριο: Αντιστέκεται στις αναταράξεις — Εβδομαδιαίο κέρδος +0,47% με τη σκιά του ΚΜΟ200 να αποτρέπει τη διολίσθηση

Ο Γενικός Δείκτης του Χρηματιστηρίου Αθηνών ολοκλήρωσε την εβδομάδα της 13ης Μαρτίου 2026 με οριακή ημερήσια άνοδο +0,1% και κλείσιμο στις 2.132,56 μονάδες, καταγράφοντας εβδομαδιαία κέρδη +0,47% (+0,56% από αρχές έτους). Η αγορά βγήκε σχετικά αλώβητη από μια ιδιαίτερα ταραγμένη εβδομάδα, χάρη στη στήριξη που βρήκε ο δείκτης στον κινητό μέσο των 200 ημερών. Ο τζίρος της συνεδρίασης διαμορφώθηκε στα 221,94 εκατ. ευρώ, ενώ η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών για το σύνολο της εβδομάδας ανήλθε σε 302,3 εκατ. ευρώ — μειωμένη κατά 32,34% σε σχέση με την προηγούμενη.

Στοιχεία κλεισίματος — Δείκτες και τζίρος

Δείκτης Κλείσιμο Ημερ. % Εβδ. % YTD % Σχόλιο Γενικός Δείκτης 2.132,56 +0,10% +0,47% +0,56% Τζίρος: 221,94 εκατ. FTSE ΧΑ 25 5.409,42 -0,02% +0,38% +1,09% Τζίρος: 213,62 εκατ. Δείκτης Τραπεζών 2.313,19 — -1,55% +0,84% Υπό πίεση FTSE ΧΑ MID 40 2.654,53 — +0,33% -6,04% Εβδ. εύρος ΓΔ 2.036,77 — 2.194,69 ~158 μον. Κεφαλαιοποίηση 147,8 δισ. € — — —

Κινητήριες μετοχές της ημέρας

Στην πρώτη γραμμή των κερδισμένων της συνεδρίασης ξεχώρισαν τα ενεργειακά χαρτιά. Η Metlen Energy & Metals ενισχύθηκε κατά +4,37% στα 37,70 ευρώ, αποτελώντας τον κορυφαίο κινητήρα του δείκτη. Ακολούθησε η HELLENiQ Energy με +4,40% στα 9,50 ευρώ, ωφελημένη από το υψηλό περιβάλλον τιμών πετρελαίου. Η CENERGY Holdings ενισχύθηκε +2,58% στα 19,08 ευρώ, ενώ ο ΟΤΕ πρόσθεσε +2,06% φτάνοντας τα 17,38 ευρώ.

Από την άλλη πλευρά, οι τραπεζικοί τίτλοι παρέμειναν υπό πίεση για δεύτερη συνεχή εβδομάδα. Η Εθνική Τράπεζα υποχώρησε -1,63% στα 12,695 ευρώ, η Alpha Τράπεζα έχασε -1,41% στα 3,352 ευρώ και η Eurobank -1,43% στα 3,45 ευρώ. Ο Διεθνής Αερολιμένας Αθηνών παρέδωσε -1,67% στα 10,63 ευρώ, ενώ ο Τιτάνας υποχώρησε -1,11% στα 44,50 ευρώ.

Εβδομαδιαίος απολογισμός — Καλύτεροι και χειρότεροι

Σε εβδομαδιαία βάση, οι εντυπωσιακότερες επιδόσεις ανήκαν σε μικρότερης κεφαλαιοποίησης τίτλους: η Λανακάμ εκτοξεύτηκε +15,7%, η ΠΡΟΦ +14,7%, η ΕΣΥΜΒ +13,7%, η Ντόπλερ +12,7% και η ΒΙΟΣΚ +11,5%. Από τις μεγαλύτερες αξίες, η Metlen εντυπωσίασε με εβδομαδιαία άνοδο +9,7% και η ΕΛΠΕ +5,8%. Στον αρνητικό ισολογισμό της εβδομάδας πρώτη ήρθε η ΙΝΛΟΤ με -6,0%, ακολούθησε η AEM με -5,8% και ο Τιτάνας με -4,3%.

Τεχνική εικόνα

Η εβδομάδα που ολοκληρώθηκε έχει ιδιαίτερο τεχνικό ενδιαφέρον, καθώς ο Γενικός Δείκτης βρέθηκε στο μάτι του κυκλώνα αλλά διαχειρίστηκε επαρκώς την κατάσταση. Στις 10 Μαρτίου, η αγορά κατέγραψε νέο χαμηλό έτους στις 2.036,77 μονάδες, προτού εξασφαλίσει στήριξη ακριβώς στον κινητό μέσο των 200 ημερών — ένα τεχνικά κρίσιμο σημείο που λειτούργησε ως τείχος. Η ανακούφιση που ακολούθησε τύπωσε ανοδική αντίδραση, η οποία ωστόσο σταμάτησε λίγο κάτω από τις 2.200 μονάδες, χωρίς να καταφέρει να ξεπεράσει το επίπεδο αντίστασης.

Ο δείκτης εξακολουθεί να κινείται εντός της ζώνης που ορίζουν οι κινητοί μέσοι των 50 και 200 ημερών, χωρίς να έχει αποφανθεί ακόμη υπέρ ή κατά της τάσης. Το κρίσιμο επίπεδο για αλλαγή εικόνας βρίσκεται στις 2.210 μονάδες: αν ο δείκτης ξεπεράσει σταθερά αυτό το φράγμα, τα δεδομένα της επικρατούσας καθοδικής τάσης θα αλλάξουν ουσιαστικά. Μέχρι τότε, η τεχνική εικόνα παραμένει ρευστή.

Ένα ενθαρρυντικό στοιχείο είναι το μοτίβο που εξελίσσεται από τις 3 Μαρτίου: οι συνεχείς διακυμάνσεις με αυξημένο ενδοσυνεδριακό εύρος εμφανίζουν χαρακτηριστικά αντιστροφής τάσης, ενώ το ξεπούλημα της 9ης Μαρτίου βρήκε αγοραστές, με τον δείκτη να κλείνει κοντά στο υψηλό ημέρας με αυξημένο τζίρο — τυπικό σήμα ανακούφισης της πίεσης. Επίσης, η σταδιακή αποκλιμάκωση της μεταβλητότητας μετά από μια κίνηση σχεδόν 270 μονάδων (9%) σε επίπεδο δείκτη αποτελεί ένδειξη περιορισμού της προσφοράς.

Εντούτοις, η αγορά βρίσκεται ακόμη κάτω από τον κινητό μέσο των 50 ημερών, ο οποίος λειτουργεί ως δυναμική αντίσταση. Η μέση ημερήσια αξία συναλλαγών της εβδομάδας διαμορφώθηκε στα 302,3 εκατ. ευρώ, σημαντικά χαμηλότερα από τη μέση τιμή 387,4 εκατ. ευρώ για το σύνολο του 2026 (+77,7% έναντι 2025), γεγονός που υποδηλώνει αβεβαιότητα. Οι ξένοι επενδυτές παρέμεναν καθαροί πωλητές σε Φεβρουάριο (-95,4 εκατ. ευρώ), ενώ και τα εγχώρια μετοχικά αμοιβαία κεφάλαια κατέγραψαν εκροές -29,4 εκατ. ευρώ στην εβδομάδα. Τα δεδομένα αυτά δείχνουν ότι η αγορά χρειάζεται σαφέστερα σήματα αποκλιμάκωσης για να επιστρέψουν οι θεσμικοί αγοραστές.

Διεθνές φόντο — Ευρώπη, ΗΠΑ και ενεργειακή κρίση

Το διεθνές τοπίο παραμένει βαρυφορτωμένο από τον πόλεμο ΗΠΑ-Ισραήλ-Ιράν, ο οποίος καθορίζει πλέον το ρυθμό των αγορών σε παγκόσμιο επίπεδο. Η απειλή να παραμείνει κλειστός ο στρατηγικός πορθμός του Ορμούζ — δίαυλος διέλευσης για σημαντικό ποσοστό παγκόσμιων πετρελαϊκών φορτίων — έχει ωθήσει τις τιμές αργού στα υψηλότερα επίπεδα από το 2022. Το Brent crude κινήθηκε πάνω από τα 100 δολάρια το βαρέλι κατά τη διάρκεια της εβδομάδας, με το WTI να αγγίζει τα 97 δολάρια. Πρόσθετη εντάση δημιουργεί η ανάληψη της ηγεσίας του Ιράν από τον Μοχτεμπά Χαμενεΐ, ο οποίος δήλωσε αποφασιστικότητα να διατηρήσει κλειστό τον Ορμούζ.

Τα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια ολοκλήρωσαν σήμερα την εβδομάδα με ανάκαμψη, ανακτώντας μέρος των χαμένων εδαφών. Ο pan-European Stoxx 600 ενισχύθηκε +0,94% στις 601,76 μονάδες στο σημερινό κλείσιμο, ενώ ο DAX πρόσθεσε +1,19% στις 25.014,87 μονάδες, ο CAC 40 κέρδισε +0,60% και ο Euro Stoxx 50 +1,01%. Ωστόσο, σε εβδομαδιαία βάση, οι ευρωπαϊκές αγορές κατέληξαν σχεδόν αμετάβλητες, καθώς τα κέρδη της Παρασκευής αντιστάθμισαν μόνο εν μέρει τις απώλειες της εβδομάδας.

Στο μέτωπο της Wall Street, ο S&P 500 κατευθυνόταν το πρωί προς τρίτη συνεχή εβδομάδα απωλειών, με σωρευτική υποχώρηση περί το -1,3% για την εβδομάδα, ενώ ο Nasdaq υποχωρούσε περίπου -1,1% σε εβδομαδιαία βάση. Σημαντική εξέλιξη στις ΗΠΑ ήταν η απόφαση της κυβέρνησης Trump να χορηγήσει 30ήμερη παρέκκλιση για ρωσικά πετρελαϊκά φορτία εν πλω, μια κίνηση που επέτρεψε κάποια ανακούφιση στις τιμές ενέργειας.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον εστιάζεται στην ερχόμενη εβδομάδα, η οποία φιλοξενεί τη συνεδρίαση της Fed (18 Μαρτίου), ακολουθούμενη από τις αποφάσεις της Τράπεζας της Αγγλίας και της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (19 Μαρτίου). Αν και δεν αναμένεται αλλαγή επιτοκίων, η αγορά προεξοφλεί πλέον μόνο 20 μονάδες βάσης μειώσεων για ολόκληρο το 2026, σημαντικά λιγότερες από τις 50 που τιμολογούνταν στα τέλη Φεβρουαρίου. Η αναθεώρηση αυτή αντικατοπτρίζει την ανησυχία για τις πληθωριστικές πιέσεις από το πετρέλαιο, παρά τα πιο αδύναμα από τα αναμενόμενα στοιχεία για την απασχόληση (ανεργία Φεβρουαρίου: 4,4%). Οι επικαιροποιημένες προβλέψεις της Fed και η συνέντευξη τύπου του προέδρου Powell θα αποτελέσουν τον μεγαλύτερο catalyst για τις αγορές στις αρχές της επόμενης εβδομάδας.

Γνώμες ειδικών

Η αναλυτική κοινότητα παρακολουθεί στενά τη συμπεριφορά των αγορών σε αυτό το περιβάλλον ακραίας αβεβαιότητας, με τις γνώμες να συγκλίνουν γύρω από δύο κεντρικά θέματα: τη διάρκεια της γεωπολιτικής κρίσης και την αντίδραση της Fed.

Η Beta Χρηματιστηριακή, στην εβδομαδιαία ανάλυσή της (Weekender), επισημαίνει ότι «οι αγορές φαίνεται να έχουν περάσει από την τιμολόγηση των γεγονότων στην τιμολόγηση της διάρκειάς τους», ενώ τονίζει ότι η προτεραιότητα των μεγάλων χαρτοφυλακίων έχει μετατοπιστεί από την αναζήτηση ευκαιριών προς τη διαχείριση σεναρίων. Τεχνικά, η Beta εκτιμά ότι η αντίδραση από τα φετινά χαμηλά είναι θετική, αλλά η εικόνα παραμένει ρευστή εφόσον ο δείκτης δεν κλείσει σταθερά πάνω από τις 2.210 μονάδες.

Ο αναλυτής της Goldman Sachs Dominic Wilson εκτιμά ότι η επίπτωση στις μετοχές θα εξαρτηθεί λιγότερο από τους τίτλους των ειδήσεων και περισσότερο από τη διάρκεια της ενεργειακής κρίσης. Για ένα σενάριο παρατεταμένης διακοπής στον Ορμούζ, η Goldman προέβλεψε ακραίο σενάριο πτώσης του S&P 500 στις 6.000 μονάδες, σημαντικά κάτω από τα τρέχοντα επίπεδα. Ωστόσο, το βασικό τους σενάριο παραμένει ανοδικό για τις μετοχές.

Από τη Wells Fargo, οι στρατηγικοί αναλυτές διατηρούν το βασικό τους σενάριο για τον S&P 500 να φτάσει στις 7.500 μονάδες έως τα τέλη του 2026, αναγνωρίζοντας ωστόσο ότι μια παρατεταμένη ενεργειακή διαταραχή αποτελεί σοβαρό καθοδικό κίνδυνο. Ο Dan Coatsworth της AJ Bell χαρακτήρισε το τοπίο ως εξαιρετικά δυσδιάκριτο, σημειώνοντας ότι «οι επενδυτές δυσκολεύονται να αποφανθούν αν πρόκειται για παρατεταμένη ενεργειακή κρίση ή για ένα σύντομο, οξύ σοκ».

Η Bank of America, με στρατηγό αναλυτή τον Michael Hartnett, κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για πιθανή αναδιαμόρφωση της παγκόσμιας κατανομής περιουσιακών στοιχείων σε περίπτωση παρατεταμένης σύγκρουσης. Η τράπεζα επισημαίνει ότι ένα ενεργειακό σοκ μεγάλης διάρκειας θα φέρει επενδυτές αντιμέτωπους με τον φάσμα του στασιμοπληθωρισμού — το «τοξικό μείγμα» υψηλού πληθωρισμού και επιβράδυνσης που έπληξε τις αγορές το 2022.

Εβδομαδιαία Ανάλυση Beta Χρηματιστηριακή — Weekender 13/03/2026

«Αντιμέτωποι με τη διάρκεια»

Το τοξικό περιβάλλον έντονων διακυμάνσεων επισκίασε κάθε άλλη εξέλιξη, εντός και εκτός των τειχών, με τους επενδυτές να αναπροσαρμόζουν την επενδυτική τους στρατηγική ενσωματώνοντας πλέον την παράμετρο του χρόνου στις αποφάσεις τους. Οι αγορές φαίνεται να έχουν περάσει από την τιμολόγηση των γεγονότων στην τιμολόγηση της διάρκειάς τους και, μέχρι στιγμής, η εικόνα δεν προδιαγράφει ιδιαίτερα θετικές εξελίξεις ως προς τον χρονικό ορίζοντα λήξης των εχθροπραξιών, με ό,τι αυτό συνεπάγεται για τις επιπτώσεις στην εφοδιαστική αλυσίδα, το ενεργειακό κόστος και τον πληθωρισμό. Παράλληλα, αναδύεται μια νέα δέσμη αβεβαιοτήτων που σχετίζονται με την εγχώρια οικονομία και ειδικότερα με τον τουρισμό, την κατανάλωση και το κόστος χρήματος, επαναφέροντας κινδύνους στο προσκήνιο και επηρεάζοντας αντίστοιχα τις προσδοκίες για επιμέρους κλάδους και εταιρείες. Το μόνο βέβαιο σε αυτό το περιβάλλον υψηλής αστάθειας είναι η στενή συσχέτιση της εγχώριας αγοράς με τις διεθνείς αγορές. Καθώς το εύρος των πιθανών εξελίξεων εκτείνεται από μια άμεση κατάπαυση του πυρός έως μια νέα κλιμάκωση της έντασης, η προτεραιότητα των μεγάλων χαρτοφυλακίων έχει μετατοπιστεί περισσότερο στη διαχείριση και την προσαρμογή σε διαφορετικά σενάρια και λιγότερο στην αναζήτηση επενδυτικών ευκαιριών που προκύπτουν από τη διόρθωση των τιμών.

Στο εξωτερικό, πέρα από τις εξελίξεις στο μέτωπο των πολεμικών επιχειρήσεων, το ενδιαφέρον την ερχόμενη εβδομάδα θα εστιαστεί και στις κεντρικές τράπεζες (18/03 FED, 19/03 BoE και EKT) οι οποίες θα ανακοινώσουν τις αποφάσεις τους για τα επιτόκια. Αν και δεν αναμένεται κάποια αλλαγή, το ενδιαφέρον των αγορών θα στραφεί στις επικαιροποιημένες μακροοικονομικές προβλέψεις, στην προοπτική των επιτοκίων καθώς και στη συνέντευξη Τύπου του προέδρου της FED, Jerome Powell. Η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή και η εκτίναξη των τιμών της ενέργειας έχουν οδηγήσει σε σημαντική αναθεώρηση των προσδοκιών σχετικά με τη χαλάρωση της νομισματικής πολιτικής της FED μέσα στο έτος. Πλέον, η αγορά επιτοκίων στις ΗΠΑ προεξοφλεί μόλις 20 μονάδες βάσης μείωσης επιτοκίων για ολόκληρο το 2026, σημαντικά χαμηλότερα από τις 50 μονάδες βάσης μειώσεων που τιμολογούσε στα τέλη Φεβρουαρίου. Η αναπροσαρμογή αυτή σημειώθηκε παρά το γεγονός ότι τα στοιχεία για την απασχόληση του Φεβρουαρίου ήταν πιο αδύναμα από τις προσδοκίες καθώς το ποσοστό ανεργίας αυξήθηκε στο 4,4% από 4,3%. Τα απογοητευτικά στοιχεία αναζωπύρωσαν τις ανησυχίες ότι η αγορά εργασίας στις ΗΠΑ αρχίζει να επιβραδύνει, παρότι η συνολική εικόνα ακόμα παραμένει σχετικά ισχυρή. Τα πιο αδύναμα στοιχεία για την αγορά εργασίας φέρνουν τη FED σε μια δύσκολη θέση, καθώς καλείται να αντιμετωπίσει ταυτόχρονα το ενδεχόμενο αυξημένων πληθωριστικών πιέσεων. Ως εκ τούτου, οι επικαιροποιημένες προβλέψεις (ειδικά στον τομέα της ανάπτυξης και του πληθωρισμού) και οι δηλώσεις του Powell θα είναι ιδιαίτερα κρίσιμες για τον καθορισμό των προσδοκιών των αγορών για τα επιτόκια, πέρα από την άμεση απόφαση της συνεδρίασης και θα έχουν ανάλογη αποτύπωση στις τιμές των μετοχών.

Τεχνικά, ο Γενικός Δείκτης παρέμεινε εντός του εύρους που ορίζουν οι κινητοί μέσοι των 50 και 200 ημερών, αφού προηγουμένως κατέγραψε νέο χαμηλό έτους στις 2.036,77 μονάδες. Στην εν λόγω ζώνη στήριξης βρήκε στήριξη στον κινητό μέσο των 200 ημερών και ολοκλήρωσε την ανοδική αντίδραση λίγο χαμηλότερα από τις 2.200 μονάδες. Οι αγοραστές κέρδισαν χρόνο, καθώς ανέκοψαν ένα νέο κύμα προσφοράς που θα μπορούσε να ενεργοποιήσει το σήμα πώλησης από τον κινητό μέσο των 200 ημερών, διατηρώντας παράλληλα μια μικρή απόσταση ασφαλείας από το κρίσιμο σημείο καμπής. Η σταδιακή αποκλιμάκωση της μεταβλητότητας μετά από μια κίνηση 270 μονάδων (σχεδόν 9%) σε επίπεδο δείκτη θα μπορούσε να αποτελεί ένδειξη περιορισμού της προσφοράς. Το μοτίβο συνεχών διακυμάνσεων με αυξημένο ενδοσυνεδριακό εύρος που εξελίσσεται από τις 3 Μαρτίου εμφανίζει χαρακτηριστικά αντιστροφής τάσης, ενώ στο ξεπούλημα της 9ης Μαρτίου η αγορά έκλεισε πολύ κοντά στο υψηλό ημέρας, με αυξημένο τζίρο. Παρ’ όλα αυτά, η τεχνική εικόνα παραμένει ακόμη ρευστή, καθώς, παρά την αντίδραση από τα φετινά χαμηλά, ο δείκτης εξακολουθεί να κινείται κάτω από το επίπεδο των 2.210 μονάδων, το οποίο θα μπορούσε να μεταβάλει ουσιαστικά τα δεδομένα της επικρατούσας καθοδικής τάσης. Στις σημαντικότερες ανακοινώσεις αποτελεσμάτων της ερχόμενης εβδομάδας επισημαίνονται οι Trade Estates, Bylot (17/03), Autohellas (18/03), Titan, Allwyn, ΔΕΗ, Μοτοδυναμική και Lavipharm (19/03). Τέλος, την ερχόμενη Παρασκευή 20 Μαρτίου θα λήξει η διαπραγμάτευση για τα συμβόλαια και τα δικαιώματα επί δεικτών και μετοχών για τον μήνα Μάρτιο, στο τέλος της ημέρας θα διεξαχθεί η αναδιάρθρωση των δεικτών FTSE Russel και Stoxx, ενώ το βράδυ η Scope θα ανακοινώσει την ετυμηγορία της για το ελληνικό αξιόχρεο (αξιολόγηση ΒΒΒ με σταθερή προοπτική).