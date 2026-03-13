Όμιλος Σαράντη: Σε πλήρη επαγρύπνηση για τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή – Τα επόμενα σχέδια

Τι συζητήθηκε στην τηλεδιάσκεψη με αναλυτές και επενδυτές που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση των οικονομικών μεγεθών του ομίλου για το 2025.

Στενά παρακολουθεί τις εξελίξεις που αφορούν στη γενικευμένη κρίση στη Μέση Ανατολή ο όμιλος Σαράντη, παραμένοντας σε πλήρη επαγρύπνηση. Έχοντας μάλιστα κάνει πρόσφατα «άνοιγμα» στην περιοχή, το ενδιαφέρον του ομίλου για τη διάρκεια και δη για την έκβαση του πολέμου είναι αυξημένο.

Όπως τόνισε η διοίκηση του ομίλου στη χθεσινή τηλεδιάσκεψη με αναλυτές και επενδυτές που ακολούθησε τη δημοσιοποίηση των οικονομικών μεγεθών για το 2025, πρόσφατα ο όμιλος έκανε τα πρώτα του βήματα με το Carroten στη Μέση Ανατολή και δη σε Σαουδική Αραβία και Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα. «Αν και η δραστηριότητα εκεί είναι ακόμη μικρή, πιστεύουμε ότι η περιοχή έχει σημαντικές προοπτικές για το brand», τονίστηκε, γεγονός που, όπως είναι λογικό, θα εξαρτηθεί από την εξέλιξη του γεωπολιτικού κινδύνου.

Task force για την αξιολόγηση του κινδύνου

«Αυτή τη στιγμή έχουμε εσωτερικά μια ομάδα που αξιολογεί όλους τους κινδύνους και καθημερινά προσπαθούμε να κατανοήσουμε και να διαμορφώσουμε το πλάνο ενεργειών και δράσεών μας σε σχέση με την τρέχουσα γεωπολιτική κατάσταση», ανέφερε χαρακτηριστικά η διοίκηση, αναγνωρίζοντας ότι υπάρχουν κατηγορίες που έχουν επηρεαστεί από την αύξηση των τιμών του πετρελαίου.

Σύμφωνα με τα στελέχη του ομίλου, η διεθνής αβεβαιότητα παραμένει σημαντικός παράγοντας κινδύνου, ιδίως σε ό,τι αφορά τις τιμές ενέργειας, τις πρώτες ύλες και τα logistics. Ωστόσο, όπως εκτιμούν, η στρατηγική του ομίλου, η διαφοροποίηση των αγορών και οι πρόσφατες επενδύσεις δημιουργούν επαρκείς «δικλείδες» ασφαλείας ώστε να διατηρηθεί η αναπτυξιακή τροχιά.

Η στρατηγική της επόμενης μέρας

Η στρατηγική του ομίλου για το επόμενο διάστημα στηρίζεται σε τρεις βασικούς άξονες και δη στον έλεγχο του λειτουργικού κόστους, την προσαρμογή των εμπορικών και προωθητικών ενεργειών και, εφόσον απαιτηθεί, αναπροσαρμογή τιμών ώστε να αντισταθμιστεί η αύξηση του κόστους πρώτων υλών.

Σημαντικό μέρος της στρατηγικής ανάπτυξης αποτελεί επίσης ο εκτεταμένος επενδυτικός κύκλος που βρίσκεται σε εξέλιξη. Τα τελευταία δύο χρόνια ο όμιλος έχει επενδύσει περίπου 55 εκατ. ευρώ για την ενίσχυση των λειτουργιών του, με βασικούς άξονες τον ψηφιακό μετασχηματισμό, την αναβάθμιση των παραγωγικών εγκαταστάσεων και την ενίσχυση της εφοδιαστικής αλυσίδας.

Ταυτόχρονα, μεγάλη βαρύτητα αποκτούν οι επενδύσεις στην Πολωνία, καθώς όπως τονίστηκε «μας δίνουν πολλά εφόδια και ευελιξία για να ελέγχουμε πολύ καλύτερα το κόστος μας σε σύγκριση με το εξωτερικό περιβάλλον».

Κεντρικός άξονας της στρατηγικής του ομίλου Σαράντη παραμένει η μετατόπιση προς κατηγορίες προϊόντων υψηλότερης αξίας και περιθωρίου κέρδους, με κυρίαρχη την κατηγορία ομορφιάς, περιποίησης δέρματος και αντηλιακή προστασία. Η συγκεκριμένη κατηγορία κατέγραψε σημαντική ανάπτυξη το 2025, φθάνοντας τα 73,1 εκατ. ευρώ, ενώ αποτελεί και βασικό πυλώνα της διεθνούς επέκτασης του ομίλου.

Επίσης η προσωπική φροντίδα – που παραδοσιακά αποτελεί τον βασικό πυρήνα κερδοφορίας – αντιμετώπισε μεγαλύτερες πιέσεις λόγω έντονου ανταγωνισμού και αυξημένων προωθητικών ενεργειών στην περιοχή. Παράλληλα, η εταιρεία συνεχίζει να αναδιαμορφώνει το χαρτοφυλάκιό της, περιορίζοντας σταδιακά τα προϊόντα private label και ενισχύοντας τα επώνυμα προϊόντα, τα οποία προσφέρουν υψηλότερη αξία και καλύτερα περιθώρια.

Το διεθνές αποτύπωμα και η αγορά των ΗΠΑ

Η διεθνής επέκταση εξελίσσεται σε έναν από τους σημαντικότερους μοχλούς ανάπτυξης για τον όμιλο Σαράντη.

«Οι διεθνείς πρωτοβουλίες ανάπτυξης συνέχισαν να αποκτούν δυναμική, με την επέκταση της μάρκας αντηλιακών προϊόντων Carroten σε επιλεγμένες ξένες αγορές, ενισχύοντας περαιτέρω τη διεθνή παρουσία μας. Παράλληλα, ενισχύουμε την παρουσία μας στις ΗΠΑ, με επιπλέον κωδικούς προϊόντων που έχουν ήδη προγραμματιστεί, υποστηρίζοντας την περαιτέρω διείσδυση στην αγορά και ενισχύοντας τις μακροπρόθεσμες φιλοδοξίες μας για ανάπτυξη σε στρατηγικά σημαντικές αγορές», ανέφερε η διοίκηση.

Στις ΗΠΑ ο όμιλος έχει ήδη εισέλθει στο δίκτυο καταστημάτων Target, ενώ διαθέτει προϊόντα και μέσω της πλατφόρμας Amazon. Για το 2026 προβλέπεται περαιτέρω διεύρυνση της διανομής στα ίδια κανάλια. Παράλληλα, το brand έχει εισέλθει σε μεγάλο λιανοπωλητή στην Αυστραλία.

Οι στόχοι για το 2026

Για το 2026 ο όμιλος δρομολογεί επενδύσεις ύψους 20 εκατ. ευρώ, στην κατεύθυνση κυρίως της ολοκλήρωσης του ψηφιακού μετασχηματισμού στη Stella Pack και της επέκτασης του εργοστασίου στα Οινόφυτα. Συνολικά, στην πενταετία οι επενδύσεις αναμένεται να φτάσουν τα 95 εκατ. ευρώ, ποσό αυξημένο κατά 17% σε σχέση με τον αρχικό σχεδιασμό.

Για το 2026, η διοίκηση προβλέπει ότι οι καθαρές πωλήσεις θα αυξηθούν περίπου κατά 3,5%, φθάνοντας τα 620 εκατ. ευρώ. Η λειτουργική κερδοφορία αναμένεται επίσης να ενισχυθεί, με το EBITDA να προσεγγίζει τα 97 εκατ. ευρώ και το περιθώριο EBITDA να βελτιώνεται στο 15,6%. Η αύξηση της κερδοφορίας αναμένεται να προέλθει τόσο από τη βελτίωση του μείγματος προϊόντων όσο και από τα οφέλη των επενδύσεων στον ψηφιακό μετασχηματισμό που ολοκληρώθηκαν τα προηγούμενα χρόνια.

Παρά το απαιτητικό μακροοικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, η διοίκηση εμφανίζεται αισιόδοξη ότι ο όμιλος παραμένει σε τροχιά επίτευξης του στρατηγικού στόχου για EBITDA 120 εκατ. ευρώ έως το 2028, σχεδόν διπλάσιο σε σχέση με το επίπεδο του 2023.