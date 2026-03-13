Όταν-το-αλουμίνιο-ανεβαίνει,-η-metlen-δυναμώνει

Την ώρα που το αλουμίνιο σπάει τη ζώνη των $3.400 ανά τόνο και η αγορά αρχίζει να μιλά για κίνηση προς τα $3.800–$4.000, η Metlen Energy & Metals (MTLN) βρίσκεται σε μια από τις πιο προνομιακές θέσεις που μπορεί να έχει ευρωπαϊκός παραγωγός μετάλλου.

Με τη μετοχή εδώ κάτω στα €36,5 και με κεφαλαιοποίηση €5,22 δισ., ο όμιλος μπαίνει σε έναν πολύ ενδιαφέρον κύκλο όπου η στενότητα προσφοράς στο αλουμίνιο αρχίζει να ανεβάζει την οικονομική αξία κάθε διαθέσιμου τόνου παραγωγής.

Ο όμιλος διαθέτει μια από τις ισχυρότερες μεταλλουργικές βάσεις στην Ευρώπη, πρόσβαση σε βωξίτη και αλουμίνα με παραγωγή που τοποθετεί τον όμιλο στο χαμηλότερο τμήμα της παγκόσμιας καμπύλης κόστους του αλουμινίου

Στην τελευταία ανάλυση της Morgan Stanley, η σύσταση παραμένει Overweight, με προβλέψεις για EBITDA €1,065 δισ. το 2026 και €1,353 δισ. το 2027, που μεταφράζονται σε ρυθμό αύξησης περίπου 16% ετησίως. Με αυτά τα μεγέθη, η αποτίμηση της μετοχής έχει χαρακτηριστεί ιδιαίτερα ελκυστική, με τιμή στόχο τα €55.

Από τότε όμως προστέθηκε ένας παράγοντας που αλλάζει τις ισορροπίες: η παγκόσμια αγορά αλουμινίου εισέρχεται σε περίοδο έντονης στενότητας προσφοράς.

Οι διακοπές αποστολών από μεγάλα χυτήρια της Μέσης Ανατολής, η παράλυση των μεταφορών μέσω των Στενών του Ορμούζ και η εκτόξευση των φυσικών premium δημιουργούν ένα σκηνικό που μπορεί να σπρώξει την τιμή του μετάλλου σε επίπεδα που δεν είχαν εμφανιστεί τα τελευταία χρόνια.

Ακριβώς εδώ είναι που αρχίζει να γίνεται πολύ ενδιαφέρουσα η επενδυτική εξίσωση.

Γιατί όταν η τιμή του αλουμινίου κινείται προς τα $3.600–$4.000 ανά τόνο και η φυσική αγορά στενεύει, κάθε τόνος παραγωγής από έναν χαμηλού κόστους ευρωπαϊκό παραγωγό λόγω της γνωστής σύμπραξης Energy & Metals αποκτά πολύ μεγαλύτερη οικονομική αξία. Και αυτό είναι το σημείο όπου η Metlen αρχίζει να γράφει μια ιστορία που η αγορά δεν έχει καθόλου αποτιμήσει.

Το κρίσιμο σημείο βρίσκεται στο γεγονός ότι το αλουμίνιο έχει περάσει σε μια κατάσταση όπου η τιμή, η φυσική έλλειψη μετάλλου, η backwardation στο LME και τα εκρηκτικά premium της φυσικής αγοράς λειτουργούν ταυτόχρονα.

Το Reuters μετέδωσε ότι η Aluminium Bahrain (Alba), η οποία έχει συμφωνήσει για την εξαγορά του Aluminium Dunkerque, κήρυξε force majeure και σταμάτησε τις αποστολές, εξηγώντας ότι το πρόβλημα δεν ήταν κάποια ζημιά στο χυτήριο, αλλά η αδυναμία φόρτωσης και μεταφοράς λόγω της παράλυσης στα περάσματα του Στενού του Ορμούζ. Την ίδια ώρα, η Qatalum ξεκίνησε shutdown, με τη Norsk Hydro να ενημερώνει ότι η πλήρης επανεκκίνηση μπορεί να χρειαστεί έξι έως δώδεκα μήνες. Μόνο αυτά τα δύο γεγονότα αρκούσαν για να σπρώξουν την τιμή του αλουμινίου στα $3.400/τόνο στις 4 Μαρτίου, με τη Goldman Sachs να βάζει ως πιθανό ενδιάμεσο σταθμό τα $3.600/τόνο σε περίπτωση απώλειας περιφερειακής παραγωγής για έναν μήνα.

Εδώ χρειάζεται να εξηγηθεί καλά γιατί το “σβήσιμο” ενός χυτηρίου δεν είναι ένα απλό βιομηχανικό γεγονός. Στην αλουμίνα και στο πρωτόχυτο αλουμίνιο, οι λεκάνες ηλεκτρόλυσης δουλεύουν σε συνεχή ρυθμό. Όταν ο operator αναγκαστεί να μειώσει ή να κλείσει σειρά pots, η διαδικασία γίνεται αργά για να μη χαλάσει μόνιμα ο εξοπλισμός. Κι όταν τα pots κρυώσουν, η επιστροφή δεν έρχεται με έναν διακόπτη. Η επανεκκίνηση είναι βραδεία και τεχνικά δύσκολη, γεγονός που κρατάει μέταλλο εκτός αγοράς για μήνες. Αυτό σημαίνει πως ο κίνδυνος δεν περιορίζεται στις λίγες μέρες της επικαιρότητας. Μετατρέπεται σε παρατεταμένη απώλεια προσφοράς, με ουρά πολλών μηνών πάνω στη φυσική αγορά.

Η υπόθεση γίνεται ακόμη πιο σοβαρή όταν μπαίνουν οι αναλογίες. Το Reuters υπολόγισε ότι η Μέση Ανατολή παράγει περίπου 7 εκατ. τόνους πρωτόχυτου αλουμινίου ετησίως, δηλαδή γύρω στο 9% της παγκόσμιας προσφοράς, ενώ το κλείσιμο του Ορμούζ απειλεί περίπου 23% της μη κινεζικής προσφοράς. Παράλληλα, πάνω από 5 εκατ. τόνοι μετάλλου περνούν κάθε χρόνο από το συγκεκριμένο θαλάσσιο πέρασμα, ενώ από την αντίθετη κατεύθυνση κινούνται βωξίτης και αλουμίνα που τροφοδοτούν τα χυτήρια του Κόλπου. Με άλλα λόγια, ο κόμπος δεν βρίσκεται μόνο στις εξαγωγές τελικού μετάλλου. Βρίσκεται και στην τροφοδοσία των ίδιων των μονάδων. Ήδη πλοία με βωξίτη και αλουμίνα που κατευθύνονταν προς τη Μέση Ανατολή άλλαξαν πορεία, κάτι που αυξάνει την πιθανότητα να παραταθεί η απορρύθμιση και στην upstream αλυσίδα.

Αυτός είναι ο λόγος που το ράλι της τιμής συνοδεύτηκε από κάτι ίσως ακόμη πιο αποκαλυπτικό: η αγορά γύρισε σε backwardation*. Η premium τιμολόγηση του cash συμβολαίου έναντι του τρίμηνου έφτασε στα $47,4/τόνο και αργότερα έως τα $59/τόνο, στα υψηλότερα επίπεδα από τις αρχές του 2022, ενώ η καμπύλη μέχρι και το 2036 βρέθηκε επίσης σε backwardation. Την ίδια στιγμή, τα cancelled warrants στο LME εκτινάχθηκαν στο 40% του συνόλου, από 9% πριν ξεσπάσει η αναταραχή, και μεγάλοι traders όπως η Mercuria κινήθηκαν για απορρόφηση δεκάδων χιλιάδων τόνων από αποθήκες της LME.

Αυτή η συμπεριφορά λέει κάτι πολύ συγκεκριμένο: η αγορά πληρώνει παραπάνω για άμεση πρόσβαση στο μέταλλο, επειδή φοβάται ότι η φυσική διαθεσιμότητα θα σφίξει περισσότερο.

Στην Ευρώπη και στις ΗΠΑ, το μήνυμα πέρασε κατευθείαν στα premium. Η ευρωπαϊκή επιβάρυνση πάνω από το LME ανέβηκε στα $436/τόνο για τον Απρίλιο, επίπεδο υψηλότερο από κάθε τι που είχε γραφτεί τα τελευταία 3,5 χρόνια, ενώ στις ΗΠΑ το Midwest premium πλησίασε επίπεδα-ρεκόρ, γύρω στα $2.400/τόνο. Αυτό μεταφράζεται σε πολύ ακριβότερο φυσικό μέταλλο για αγοραστές βιομηχανικών εφαρμογών και σε αυξημένη διαπραγματευτική ισχύ για όσους παραγωγούς διαθέτουν ευρωπαϊκή παραγωγή, ελεγχόμενη τροφοδοσία και δυνατότητα παράδοσης εκτός ζώνης κινδύνου.

Εδώ μπαίνει η Metlen με τρόπο που έχει ιδιαίτερη επενδυτική βαρύτητα. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία της εταιρείας, το Aluminium of Greece διαθέτει ετήσια παραγωγική δυναμικότητα άνω των 190.000 τόνων αλουμινίου και 865.000 τόνων αλουμίνας. Η ίδια η εταιρεία παρουσιάζει τον βραχίονα της μεταλλουργίας στο πρώτο τεταρτημόριο της παγκόσμιας καμπύλης κόστους το 2024, ενώ σε εταιρικές παρουσιάσεις επισημαίνει ότι παραμένει ανάμεσα στους χαμηλότερου κόστους παραγωγούς διεθνώς. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι η Metlen δεν χρειάζεται εξωφρενικές τιμές για να γράψει κέρδη. Όταν η τιμή του αλουμινίου εκτινάσσεται πάνω από τα $3.400 και τα φυσικά premium ανεβαίνουν, η λειτουργική μόχλευση γίνεται πολύ ισχυρότερη.

Το προτέρημα δεν σταματά εκεί. Η Metlen ανακοίνωσε επενδυτικό σχέδιο €295,5 εκατ. για την ανάπτυξη ολοκληρωμένης γραμμής βωξίτη, αλουμίνας και γαλλίου, με στόχο η δυναμικότητα αλουμίνας να ανέβει από 865.000 σε 1.265.000 τόνους ετησίως, μαζί με παραγωγή 50 μετρικών τόνων γαλλίου και περίπου 2 εκατ. τόνων βωξίτη. Σε μια στιγμή όπου η αγορά καταλαβαίνει εκ νέου πόσο κρίσιμο είναι να ελέγχεις εσωτερικά την αλυσίδα από το ore μέχρι το refined προϊόν, αυτή η επένδυση ενισχύει την αξία του ελληνικού asset. Η μεταλλουργική δραστηριότητα της Metlen στηρίζεται σε ένα καθετοποιημένο βιομηχανικό σύστημα που συνδυάζει βωξίτη, αλουμίνα και πρωτόχυτο αλουμίνιο, ενισχύοντας την αυτάρκεια πρώτης ύλης και την ανθεκτικότητα της παραγωγής.

Πώς περνά τώρα αυτό στα οικονομικά της Metlen;

Ο πρώτος αγωγός είναι η ίδια η τιμή LME. Ο δεύτερος είναι τα premium της φυσικής αγοράς. Ο τρίτος είναι η στενότητα στην Ευρώπη, που ευνοεί παραγωγούς εκτός της ζώνης των θαλάσσιων αναταράξεων. Ο τέταρτος είναι η εμπορική πειθαρχία των πελατών: όταν η αγορά αγχώνεται για εφοδιασμό, το κριτήριο της αξιοπιστίας παράδοσης γίνεται ακριβότερο. Για μια εταιρεία σαν τη Metlen, που έχει ευρωπαϊκή βιομηχανική βάση και ισχυρό ενεργειακό βραχίονα, αυτό μπορεί να οδηγήσει σε βελτιωμένες τιμές ανανέωσης συμβολαίων, σε ευνοϊκότερο product mix, σε μεγαλύτερη απορρόφηση ποσοτήτων από πελάτες που θέλουν να κλειδώσουν τροφοδοσία και σε καλύτερα μεταλλουργικά περιθώρια όσο διαρκεί το σφίξιμο της αγοράς. Το όφελος δεν προκύπτει μόνο από το ότι “πουλά πιο ακριβά”. Προκύπτει από το ότι πουλά σε αγορά που πριμοδοτεί τη βεβαιότητα παράδοσης.

Υπάρχει και ένα ακόμη στοιχείο που οι επενδυτές οφείλουν να ζυγίσουν. Το Reuters υπογράμμισε ότι τα διαθέσιμα αποθέματα στην LME έχουν συρρικνωθεί έντονα, με τα συνδυασμένα registered και off-warrant stocks να πέφτουν στα 583.000 τόνους στο τέλος Φεβρουαρίου, χαμηλότερα από κάθε επίπεδο από τότε που η LME ξεκίνησε να δημοσιεύει αυτά τα στοιχεία το 2020. Επιπλέον, σημαντικό μέρος των warrants αφορά ρωσικό μέταλλο, το οποίο για πολλούς δυτικούς αγοραστές δεν είναι εύχρηστο λόγω κυρώσεων και εμπορικών περιορισμών. Αυτό περιορίζει το πραγματικά διαθέσιμο “μαξιλάρι” της αγοράς και αυξάνει την αξία κάθε ευρωπαϊκού τόνου που μπορεί να παραδοθεί ομαλά.

Το σπάσιμο της ζώνης των $3.400 με $3.375, όπως φαίνεται και στη διαγραμματική ανάλυση, έχει ήδη ανοίξει τον δρόμο προς τα $3.860-$4.000. Τεχνικά, αυτό το επίπεδο λειτουργεί πλέον ως νέο οχυρό της ανόδου, εφόσον η αγορά συνεχίσει να τιμολογεί έλλειψη άμεσου μετάλλου. Θεμελιωδώς, η ζώνη αυτή έχει λογική εφόσον παραμένουν ενεργά τρία στοιχεία μαζί: μπλοκαρισμένες ροές από τον Κόλπο, αργή επανεκκίνηση των μονάδων που κατεβάζουν pots και πολύ χαμηλά δυτικά αποθέματα. Σε τέτοια διάταξη, η τιμή του LME δεν λειτουργεί μόνη της. Την σπρώχνουν τα premium, η backwardation και η βιασύνη των καταναλωτών να εξασφαλίσουν φυσικό μέταλλο.

Από επενδυτική σκοπιά, η Metlen κρατά σήμερα ένα πολύ προνομιακό εισιτήριο. Η Morgan Stanley είχε ήδη υπολογίσει ότι η ιστορία μεσοπρόθεσμης ανάπτυξης παραμένει ελκυστική, ακόμη και μετά το profit warning, με τον οίκο να βλέπει περιθώριο επαναξιολόγησης μόλις η εταιρεία ξαναχτίσει εμπιστοσύνη στην αγορά. Τώρα προστίθεται ένας εξωτερικός καταλύτης με άμεση σύνδεση στον μεταλλουργικό της πυλώνα.

Για την αγορά, αυτό σημαίνει ότι η Metlen αποκτά τη δυνατότητα να εμφανίσει ισχυρότερη κερδοφορία στα μέταλλα ακριβώς τη στιγμή που οι επενδυτές αναζητούν ευρωπαϊκά industrial names με πραγματική παραγωγή, χαμηλό κόστος και πρόσβαση σε κρίσιμες πρώτες ύλες. Η εταιρεία δεν χρειάζεται υπερβολικές υποθέσεις για να αρχίσει να παράγει μεγαλύτερη αξία από αυτήν που σήμερα της δίνει το ταμπλό. Χρειάζεται διάρκεια στο σοκ του εφοδιασμού και ικανότητα εκτέλεσης στη δική της αλυσίδα.

Γι’ αυτό και η ουσία του σημερινού story δεν βρίσκεται μόνο στο αν το αλουμίνιο θα γράψει $3.700 ή $3.900. Βρίσκεται στο ότι η Metlen στέκεται μέσα σε αυτή την αναταραχή ως ευρωπαϊκός χαμηλού κόστους παραγωγός, με καθετοποιημένη βάση στην αλουμίνα, με επέκταση σε βωξίτη και γάλλιο, με ισχυρό ενεργειακό αποτύπωμα και με χρηματιστηριακή αξία που ακόμη δεν έχει χωνέψει πλήρως τι σημαίνει μια παρατεταμένη στενότητα φυσικού αλουμινίου για τα επόμενα τρίμηνα.

Κλείνω με το “κερασάκι στην τούρτα” μιας που υπάρχει ακόμη μια εξέλιξη που μπορεί να επηρεάσει την ευρωπαϊκή αγορά αλουμινίου.

Η Aluminium Bahrain έχει συμφωνήσει πρόσφατα με την American Industrial Partners για την εξαγορά του 100% της Aluminum Dunkerque. Την ίδια στιγμή όμως, ο Ευρωπαίος Επίτροπος Βιομηχανικής Στρατηγικής Stéphane Séjourné παρουσίασε το σχέδιο νόμου Industrial Accelerator Act, το οποίο προβλέπει ότι σε επενδύσεις άνω των €100 εκατ. σε στρατηγικούς βιομηχανικούς κλάδους, όπως τις κρίσιμες πρώτες ύλες, η ξένη συμμετοχή θα περιορίζεται στο 49%.

Προσέξτε, ο κανόνας αυτός δείχνει ότι η συγκεκριμένη εξαγορά ενδέχεται να χρειαστεί “επανεξέταση”. Και σε μια αγορά όπου η προσφορά μετάλλου ήδη πιέζεται, κάθε ευρωπαϊκή μονάδα παραγωγής αποκτά ακόμη μεγαλύτερη αξία — κάτι που ευνοεί τους παραγωγούς που βρίσκονται ήδη εγκατεστημένοι στην Ευρώπη, όπως …η Metlen Energy & Metals.

*backwardation είναι όρος της αγοράς παραγώγων και σημαίνει ότι η τιμή του άμεσου (spot ή cash) συμβολαίου ενός εμπορεύματος είναι υψηλότερη από την τιμή των μελλοντικών συμβολαίων (futures)

