bbc:-«Σημαντική-οικονομική-βοήθεια»-η-χαλάρωση-των-κυρώσεων-των-ΗΠΑ-στο-ρωσικό-πετρέλαιο

Παγκόσμιοι ηγέτες -συμπεριλαμβανομένων των Ζελένσκι και Μακρόν- τόνισαν ότι η χαλάρωση των κυρώσεων των ΗΠΑ στο ρωσικό πετρέλαιο «δεν βοηθά την ειρήνη».

Το BBC μίλησε με ειδικούς οι οποίοι προειδοποιούν ότι η Ρωσία πρόκειται να αποκομίσει τεράστια οικονομικά κέρδη.

Τι συνεπάγεται για τη Ρωσία;

Η κίνηση αυτή αποτελεί «σημαντικό πακέτο διάσωσης» για τη Ρωσία του Βλαντίμιρ Πούτιν, δήλωσε ο Μπέντζαμιν Χίλγκενστοκ, επικεφαλής μακροοικονομικής έρευνας και στρατηγικής στη Σχολή Οικονομικών του Κιέβου.

Εκτιμά ότι οι ρωσικές εξαγωγές πετρελαίου θα μπορούσαν να ενισχυθούν κατά περίπου 10 δισεκατομμύρια δολάρια (7,5 δισεκατομμύρια λίρες), με τα μισά από αυτά να καταβάλλονται σε φόρους απευθείας στα ταμεία της κυβέρνησης.

Εάν η κρίση στο Ιράν συνεχιστεί για περισσότερο από ένα ή δύο μήνες, θα μπορούσε να θέσει την οικονομία της Ρωσίας «πίσω σε μια αρκετά άνετη κατάσταση», δήλωσε ο Χίλγκενστοκ.

Για τον ευρύτερο κόσμο

Σε παγκόσμια κλίμακα, η κίνηση αυτή «θα ξύσει μόνο την επιφάνεια» της αναταραχής εφοδιασμού στον Περσικό Κόλπο, επισήμανε ο Γουόρεν Πάτερσον, επικεφαλής στρατηγικής εμπορευμάτων στην ολλανδική τράπεζα ING.

«Υπάρχει μόνο μία λύση για την αγορά πετρελαίου και αυτή είναι η ροή πετρελαίου μέσω των Στενών του Ορμούζ», συμπλήρωσε.

Ο Πάτερσον υπογράμμισε ότι η Ινδία και άλλες ασιατικές χώρες – που έχουν επηρεαστεί περισσότερο από το κλείσιμο των Στενών – είναι πιο πιθανό να αγοράσουν το πρόσφατα διαθέσιμο ρωσικό πετρέλαιο.

