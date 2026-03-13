Hellenic Seaplanes – NOEMI: Συμφωνία έως 80 εκατ. ευρώ για την ανάπτυξη ηλεκτρικών υδροπλάνων στην Ελλάδα

Συμφωνία για 10 ηλεκτροκίνητα boat planes – η νέα γενιά υδροπλάνων.

Νέες προοπτικές για βιώσιμες αερομεταφορές και πράσινη νησιωτική συνδεσιμότητα δημιουργεί η στρατηγική συνεργασία μεταξύ της Hellenic Seaplanes και της νορβηγικής εταιρείας NOEMI Aerospace, μιας από τις πλέον καινοτόμες ευρωπαϊκές εταιρείες στο σχεδιασμό ηλεκτροκίνητων υδροπλάνων μηδενικών εκπομπών. Η συνεργασία αυτή σηματοδοτεί ένα σημαντικό βήμα προς τη μετάβαση των περιφερειακών αερομεταφορών σε ένα πιο βιώσιμο μοντέλο, με την Ελλάδα να αναδεικνύεται σε πιθανό κόμβο εφαρμογής νέων τεχνολογιών ηλεκτρικής αεροπορίας στη Μεσόγειο.

Στο πλαίσιο της συνεργασίας πραγματοποιήθηκε συνάντηση μεταξύ του Προέδρου και CEO της Hellenic Seaplanes, κ. Νικόλα Χαραλάμπους, και του ιδρυτή και CEO της NOEMI Aerospace κ. Eric Lithun, με αντικείμενο τη διερεύνηση της ένταξης ηλεκτροκίνητων υδροπλάνων νέας γενιάς στον ελληνικό στόλο.

Όπως αναφέρει σχετική ανακοίνωση, η συνάντηση πραγματοποιήθηκε σε ιδιαίτερα θετικό κλίμα, επιβεβαιώνοντας τη δυναμική που παρουσιάζει η ελληνική αγορά για την ανάπτυξη και εφαρμογή καινοτόμων λύσεων στις θαλάσσιες αερομεταφορές.

Συμφωνία για 10 ηλεκτροκίνητα boat planes – η νέα γενιά υδροπλάνων

Η συμφωνία αφορά την προμήθεια έως και 10 ηλεκτροκίνητων υδροπλάνων νέας γενιάς, με τη συνολική αξία της επένδυσης να εκτιμάται ότι μπορεί να φτάσει τα 80 εκατομμύρια ευρώ.

Η επένδυση αυτή τοποθετεί την Ελλάδα μεταξύ των πρώτων χωρών στην Ευρώπη που εξετάζουν την ένταξη ηλεκτρικών υδροπλάνων σε εμπορικές αερομεταφορές.

Τα boat planes αποτελούν μια σύγχρονη κατηγορία ηλεκτρικών αεροσκαφών τύπου flying boat, όπου η άτρακτος λειτουργεί ως πλωτό σκάφος στο νερό.Σε αντίθεση με τα κλασικά υδροπλάνα που χρησιμοποιούν εξωτερικούς πλωτήρες, τα αεροσκάφη αυτά προσφέρουν:

βελτιωμένη αεροδυναμική απόδοση

μεγαλύτερη σταθερότητα σε θαλάσσιες συνθήκες

υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα

μειωμένο λειτουργικό κόστος

Τα ηλεκτροκίνητα υδροπλάνα λειτουργούν με ηλεκτρικούς κινητήρες και μπαταρίες λιθίου, επιτρέποντας πτήσεις μικρών και μεσαίων αποστάσεων με μηδενικές εκπομπές ρύπων.

Παράλληλα, στο πλαίσιο της συνεργασίας εξετάζεται η ανάπτυξη και υβριδικών εκδόσεων (hybrid-electric) των αεροσκαφών, που θα συνδυάζουν ηλεκτρική πρόωση με συμβατικό καύσιμο. Η τεχνολογία αυτή επιτρέπει σημαντική μείωση εκπομπών και κατανάλωσης καυσίμου, διατηρώντας παράλληλα αυξημένη αυτονομία πτήσης και επιχειρησιακή ευελιξία για μεγαλύτερες αποστάσεις.

Η Hellenic Seaplanes εξετάζει την αξιοποίηση των νέων αεροσκαφών στο επιχειρησιακό της δίκτυο στο Αιγαίο και το Ιόνιο, με στόχο την ενίσχυση της συνδεσιμότητας μεταξύ νησιωτικών και παράκτιων περιοχών.

Η Ελλάδα ως ιδανικό πεδίο ανάπτυξης ηλεκτρικών υδροπλάνων

Η γεωγραφία της Ελλάδας, με τα εκατοντάδες νησιά και τις μικρές αποστάσεις μεταξύ τους, δημιουργεί ιδανικές συνθήκες για την ανάπτυξη ενός δικτύου ηλεκτροκίνητων υδροπλάνων.

Η δυνατότητα αποθαλάσσωσης και προσθαλάσσωσης σε υδάτινες επιφάνειες αλλά και η πρόσβαση σε αεροδρόμια καθιστούν τα αεροσκάφη αυτά ιδιαίτερα κατάλληλα για τη δημιουργία ενός σύγχρονου και ευέλικτου δικτύου μεταφορών.

Παράλληλα, η ανάπτυξη του δικτύου υδατοδρομίων στην Ελλάδα δημιουργεί τις απαραίτητες υποδομές για την ενσωμάτωση νέων τεχνολογιών αεροπορίας χαμηλών εκπομπών.

Η ενεργειακή μετάβαση στις αερομεταφορές

Οι πρόσφατες διεθνείς εξελίξεις και οι σημαντικές αυξήσεις στις τιμές καυσίμων έχουν ενισχύσει την ανάγκη για εναλλακτικές μορφές μετακίνησης και νέες ενεγειακές λύσεις στον κλάδο των αερομεταφορών.

Σε αυτό το πλαίσιο, η ηλεκτροκίνηση στην αεροπορία αναδεικνύεται ως μια από τις σημαντικότερες τεχνολογικές εξελίξεις των επόμενων δεκαετιών.

Τα ηλεκτρικά υδροπλάνα συνδυάζουν:

χαμηλότερο λειτουργικό κόστος

μηδενικές εκπομπές ρύπων

μειωμένο θόρυβο

υψηλή ενεργειακή αποδοτικότητα

δημιουργώντας ένα νέο μοντέλο βιώσιμων περιφερειακών μεταφορών.

Ο Πρόεδρος και CEO της Hellenic Seaplanes, κ. Νικόλας Χαραλάμπους, δήλωσε:

«Η συνεργασία με εταιρείες που επενδύουν στην καινοτομία και την πράσινη τεχνολογία αποτελεί βασικό μέρος της στρατηγικής της Hellenic Seaplanes.

Τα ηλεκτροκίνητα υδροπλάνα ανοίγουν μια νέα εποχή στις περιφερειακές αερομεταφορές, προσφέροντας λύσεις με χαμηλότερο περιβαλλοντικό αποτύπωμα και υψηλότερη ενεργειακή αποδοτικότητα.

Η Ελλάδα, με το εκτεταμένο δίκτυο νησιών και παράκτιων προορισμών, μπορεί να αποτελέσει ιδανικό πεδίο ανάπτυξης και εφαρμογής αυτής της νέας γενιάς αεροσκαφών.»

Από την πλευρά του, ο κ. Eric Lithun, ιδρυτής και CEO της NOEMI Aerospace, ανέφερε:

«Η Ελλάδα αποτελεί μια από τις πιο ενδιαφέρουσες αγορές στην Ευρώπη για την ανάπτυξη ηλεκτρικών υδροπλάνων.

Η γεωγραφία της χώρας και το αναπτυσσόμενο δίκτυο υδατοδρομίων δημιουργούν εξαιρετικές προοπτικές για την εφαρμογή των νέων τεχνολογιών βιώσιμης αεροπορίας.»

Προς ένα νέο μοντέλο βιώσιμων αερομεταφορών

Η συνεργασία μεταξύ των δύο εταιρειών ανοίγει νέες προοπτικές για την αξιοποίηση καθαρών τεχνολογιών στις περιφερειακές αερομεταφορές και ενισχύει τη δυνατότητα της Ελλάδας να εξελιχθεί σε κόμβο καινοτομίας για τα υδροπλάνα και την ηλεκτρική αεροπορία στην περιοχή της Μεσογείου.