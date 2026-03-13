Hurriyet: Η Αθήνα ενεργοποίησε το ενιαίο αμυντικό δόγμα Ελλάδας – Κύπρου

Στο Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα Ελλάδας-Κύπρου αναφέρεται η εφημερίδα Hurriyet στην Τουρκία, η οποία κατηγορεί την Αθήνα ότι επιχειρεί με αυτόν τον τρόπο να αυξήσει τη στρατιωτική της παρουσία στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ειδικότερα, το ρεπορτάζ σημειώνει:

«H Ελλάδα με πρόφαση την κρίση του Ιράν ξεκίνησε τα βήματα της περικύκλωσης της Τουρκίας. H Ελλάδα με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή ενεργοποίησε το Ενιαίο Αμυντικό Δόγμα Ελλάδας-Eλληνοκυπρίων που το επιθυμούν εδώ και χρόνια. Η Ελλάδα με πρόσχημα την προστασία της Νότιας Κύπρου από τις πυραυλικές επιθέσεις του Ιράν, έστειλε στην Κύπρο 2 φρεγάτες και 4 μαχητικά F-16. H Τουρκία ως απάντηση έστειλε στο νησί 6 μαχητικά F-16 αλλά και αντιαεροπορικά συστήματα. Ένα άλλο βήμα της Ελλάδας ήταν να στείλει πυραύλους Patriot στην Κάρπαθο που πρέπει να είναι αποστρατικοποιημένο νησί. Το υπουργείο Εξωτερικών της Τουρκίας χαρακτήρισε αυτήν την ενέργεια ως καιροσκοπισμό. Η Ελλάδα με τη δικαιολογία της κρίσης ανέλαβε και την προστασία του εναέριου χώρου της Βουλγαρίας. Τα αντιαεροπορικά συστήματα Patriot αναμένονται να εγκατασταθούν στα σύνορα Ελλάδας- Boυλγαρίας. Όλα αυτά τα βήματα ερμηνεύονται ως προσπάθειες της Ελλάδας να αυξήσει τη στρατιωτική παρουσία της στην Αν. Μεσόγειο με αφορμή την κρίση στη Μέση Ανατολή».

🔴Yunanistan yönetimi son günlerde Ortadoğu’daki gerilimi gerekçe göstererek attığı adımlarla Türkiye’yi çevreleme stratejisini hızlandırdı. pic.twitter.com/HJ1psjBrOZ — Hürriyet.com.tr (@Hurriyet) March 12, 2026

Τουρκικά ΜΜΕ: «Πανικός στη ΝΑ Τουρκία από τις σειρήνες και τις εκρήξεις στον ουρανό»

Στο μεταξύ, τουρκικά ΜΜΕ μιλούν και για τις σειρήνες που ακούστηκαν σήμερα Παρασκευή στην αεροπορική βάση Ιντσιρλίκ στη γειτονική χώρα, κάνοντας λόγο για «πανικό» από τις σειρήνες και τις εκρήξεις στον ουρανό.

Όπως μετέδωσε στον ΣΚΑΪ ο Μανώλης Κωστίδης, ήχησαν σειρήνες στις περιοχές Άδανα και Μπάτμαν μετά και τις υποψίες για εκτόξευση και τρίτου πυραύλου προς το Ιντσιρλίκ, ενώ αναμένονται πλέον και επίσημες ανακοινώσεις από Τούρκους αξιωματούχους.

Adana’da çok sayıda vatandaş saat 03.30 sıralarında büyük bir gürültüyle uyandıklarına yönelik bildirimde bulundu. İncirlik Üssü’nden siren sesleri duyuldu. Bir süre sonra gökyüzünde parıltılı bir cismin düştüğü kameralara yansırken, bölgeye yönelen bir füzenin havada imha… pic.twitter.com/jz6dwNOryB — Adana Masası (@adanamasasi) March 13, 2026

