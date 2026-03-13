moody’s:-Αμετάβλητη-η-αξιολόγηση-baa3-για-Ελλάδα,-σταθερό-outlook

Αμετάβλητη στη βαθμίδα Baa3 διατήρησε την αξιολόγηση για την Ελλάδα η Moody’s, με σταθερό outlook.

Αμετάβλητη στη βαθμίδα Baa3 διατήρησε την αξιολόγηση για την Ελλάδα η Moody’s, με σταθερό outlook.

Όπως επισημαίνει ο οίκος, η αξιολόγηση της Ελλάδας στη βαθμίδα Baa3 και το σταθερό outlook στηρίζονται σε ένα ισχυρό ιστορικό μεταρρυθμίσεων, το οποίο έχει οδηγήσει σε εμφανείς βελτιώσεις στους θεσμούς και τη διακυβέρνηση, σε ισχυρότερες επενδύσεις και σε έναν πιο υγιή τραπεζικό τομέα.

«Παρά τη σημαντική μείωση που αναμένεται, ο λόγος χρέους προς ΑΕΠ θα παραμείνει πολύ υψηλός. Ωστόσο, η ευνοϊκή δομή του χρέους και το μεγάλο ταμειακό απόθεμα αποτελούν σημαντικούς παράγοντες περιορισμού των κινδύνων» αναφέρουν οι αναλυτές της Moody’s, προσθέτοντας πως «η ελληνική οικονομία έχει αποδείξει ότι μπορεί να απορροφά αποτελεσματικά τα κονδύλια της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα οποία μαζί με τις ιδιωτικές επενδύσεις θα στηρίξουν την ανάπτυξη τα επόμενα χρόνια». Σε συνδυασμό με τη συνέχιση των μεταρρυθμίσεων, αυτό θα συμβάλει στην ενίσχυση της δυνητικής ανάπτυξης και θα αντισταθμίσει εν μέρει τις αρνητικές επιπτώσεις από τις δυσμενείς δημογραφικές τάσεις, εκτιμά ο οίκος.

Οι δημοσιονομικές επιδόσεις της Ελλάδας από την πανδημία και μετά συνεχίζουν να υπερβαίνουν τις προσδοκίες, κάτι που παραμένει βασικό στοιχείο της πιστοληπτικής ισχύος της χώρας, αναφέρει ο οίκος. Εκτιμάται ότι το πρωτογενές πλεόνασμα το 2025 διαμορφώθηκε στο 4,4% του ΑΕΠ, αντανακλώντας έναν συνδυασμό ισχυρής ανάπτυξης, πολύ καλών επιδόσεων στα φορολογικά έσοδα και αυστηρού ελέγχου των δαπανών. Αυτό ακολουθεί ένα ήδη εξαιρετικό αποτέλεσμα το 2024, όταν το πρωτογενές πλεόνασμα έφθασε το 4,7% του ΑΕΠ, συμβάλλοντας στη μείωση του λόγου χρέους προς ΑΕΠ σε περίπου 154% στο τέλος του 2024.

Όπως επισημαίνει η Moody’s, εκτιμάται ότι το ελληνικό χρέος υποχώρησε στο 148% του ΑΕΠ στο τέλος του 2025, το χαμηλότερο επίπεδο από το 2010. Ο οίκος αναμένει ότι τα πρωτογενή πλεονάσματα θα παραμείνουν υψηλά, λίγο πάνω από το 3% του ΑΕΠ την περίοδο 2026-2027, και στη συνέχεια θα μειωθούν σταδιακά, συνεχίζοντας όμως να οδηγούν σε ταχεία αποκλιμάκωση του χρέους προς το 140% του ΑΕΠ περίπου, έως το 2027.