snappi:-Η-ελληνική-τράπεζα-που-αλλάζει-την-«τράπεζα»

Ο Κώστας Ξηραδάκης και ο Γιάννης Γαϊτάνης, CCO και CTO της Snappi, διηγούνται την ιστορία της πρώτης ελληνικής neobank, τα πλεονεκτήματά της τα νέα προϊόντα που έρχονται.

«Ανθρώπινη, Καινοτόμα, Ελληνική». Με τις παραπάνω τρεις λέξεις χαρακτηρίζει την Snappi ο Κώστας Ξηραδάκης, Chief Commercial Officer της neobank «Made in Greece», που ξεκίνησε σχετικά πρόσφατα την λειτουργία της από την ελληνική αγορά, με στόχο να επεκταθεί, εν ευθέτω χρόνω, και εκτός ελληνικών συνόρων.

Αποτελώντας το πρώτο τέτοιο εγχείρημα που ξεκινά στη χώρα, το στοίχημα καθίσταται μεγάλο: «Η Snappi φιλοδοξεί να αποδείξει ότι η χώρα δεν είναι μόνο ικανή να καταναλώνει fintech λύσεις από το εξωτερικό, αλλά μπορεί να παράγει κιόλας» αναφέρει χαρακτηριστικά στην συνέντευξή του στο Insider, σημειώνοντας μάλιστα ότι «αυτό αποτελεί ένα από τα πιο ενδιαφέροντα στοιχεία του όλου εγχειρήματος».

Μια neobank, όπως εξηγεί, είναι μια τράπεζα που έχει «γεννηθεί στο cloud», χωρίς υποκαταστήματα, χωρίς το βάρος των παλιών legacy συστημάτων και χωρίς τη γραφειοκρατία που συνοδεύει συνήθως την παραδοσιακή τραπεζική εμπειρία.

Η ελληνική διάσταση, όμως, σύμφωνα με τον ίδιο δεν είναι απλώς ζήτημα ταυτότητας. Είναι κυρίως ζήτημα λειτουργικότητας. «Η Snappi, εξηγεί, έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να είναι βαθιά ενσωματωμένη στην ελληνική πραγματικότητα: συνδέεται με το ελληνικό Δημόσιο, με τους τοπικούς τρόπους πληρωμών όπως το Iris, με το χτίσιμο του αφορολόγητου, με συνεργασίες που έχουν νόημα στην καθημερινότητα του Έλληνα χρήστη». Εκεί ακριβώς εντοπίζει και το διαφοροποιητικό της στοιχείο σε σχέση με τις διεθνείς neobanks, οι οποίες μπορεί να διαθέτουν κλίμακα, αλλά δύσκολα θα μπουν τόσο βαθιά στις ιδιαιτερότητες μιας τοπικής αγοράς.

Η αφετηρία της ιδέας ήταν, όπως σημειώνει, η ωρίμανση του ίδιου του Έλληνα καταναλωτή. «Οι τελευταίες δεκαετίες κρίσεων, από τη χρηματοπιστωτική μέχρι την υγειονομική, επιτάχυναν δραστικά την ψηφιακή εξοικείωση. Οι πολίτες έμαθαν να χρησιμοποιούν το κινητό τους για συναλλαγές, να εξυπηρετούνται από το Δημόσιο εξ αποστάσεως και εξοικειώθηκαν με την ταχύτητα. Την ίδια στιγμή όμως μεγάλο μέρος της υποδομής έμεινε πίσω». Εκεί, σύμφωνα με τον ίδιο, δημιουργήθηκε το κενό που ήρθε να καλύψει η Snappi.

Μέχρι στιγμής, η αγορά δείχνει να ανταποκρίνεται. Από το λανσάρισμα στο ευρύ κοινό τον Σεπτέμβριο μέχρι σήμερα, η εφαρμογή έχει ξεπεράσει τους 70.000 χρήστες. Είχε προηγηθεί η πιλοτική της λειτουργία με “friends and family“ χρήστες, αλλά και η συμμετοχή σε κυβερνητικά προγράμματα όπως το Youth Pass, τα οποία λειτούργησαν ως πολύτιμο πεδίο δοκιμής και συλλογής feedback, πριν από την επίσημη εμπορική διάθεση. Έκτοτε η αύξηση είναι συνεχής.

Σύμφωνα με τον κ. Ξηραδάκη βέβαια σε μια startup η ανάπτυξη δεν είναι μόνο αριθμοί και η εκκίνηση δεν έρχεται χωρίς προκλήσεις. «Όλες οι τεχνολογικές εταιρείες με τραπεζική άδεια που προσφέρουν χρηματοοικονομικές υπηρεσίες έχουν μια βασική δυσκολία: την ανεύρεση της λεπτής ισορροπίας μεταξύ κανονιστικής συμμόρφωσης και ασφάλειας από την μία και ταχύτατης ανάπτυξης προϊόντων από την άλλη. Η επόμενη μεγάλη πρόκληση αφορά στον χρήστη και στην αλλαγή της αντίληψής του ότι «οι τραπεζικές εργασίες είναι μια διαδικασία γεμάτη αδιαφάνεια, χρεώσεις και φυσική ταλαιπωρία. Υπάρχει και κάτι διαφορετικό, πιο απλό, πιο γρήγορο, πιο διαφανές, όπως η Snappi. Για να γκρεμιστεί αυτό το στερεότυπο που συνοδεύει συνήθως τους χρηματοπιστωτικούς οργανισμούς απαιτείται χρόνος. Ξεκινάς με τους πιο τολμηρούς early adopters που θα δοκιμάσουν “την τράπεζα που αλλάζει την τράπεζα“ και στη συνέχεια προχωράς μέσω του “word of mouth“».

Ξεκαθαρίζει ωστόσο ότι ακόμα κι αν οι early adopters είναι οι νέοι, η Snappi, δεν αφορά αποκλειστικά αυτούς καθώς τα προϊόντα που προσφέρει καλύπτουν ανάγκες που απαντώνται σε όλες τις ηλικίες. «Είναι για όλους όσοι θέλουν στις συναλλαγές τους διαφάνεια και ταχύτητα, χωρίς άγχος».

Σε αυτό το τρίπτυχο βασίζεται και η ψηφιακή της εμπειρία. «Ο χρήστης κατεβάζει την εφαρμογή, συνδέεται με κωδικούς Gov.gr και Taxisnet και στη συνέχεια περνά από μια σύντομη βιντεοκλήση ταυτοποίησης. Η «ουρά» είναι ψηφιακή και ο χρόνος αναμονής, σύμφωνα με τον ίδιο, μένει κάτω από 30 δευτερόλεπτα ακόμη και στις πιο δύσκολες ημέρες». Το account opening δε, είναι από μόνο του ένα από τα πιο δυνατά προϊοντικά στοιχεία της Snappi, αφού «μια διαδικασία που παλιότερα μπορούσε να απαιτήσει μέρες ή και εβδομάδες, πλέον ολοκληρώνεται μέσα σε λίγα λεπτά». Ειδοποιός διαφορά της είναι και η 24ωρη τηλεφωνική εξυπηρέτηση στα ελληνικά με ανθρώπους, και όχι αποκλειστικά με bots.

Σε προϊοντικό επίπεδο, τα στοιχεία που την καθιστούν ελκυστική είναι η αποταμίευση, καθώς προσφέρει επιτόκιο 33 φορές υψηλότερο από τον εθνικό μέσο όρο (σ.σ με βάση τα στοιχεία του Δεκεμβρίου 2025), χωρίς κλείδωμα κεφαλαίων, αλλά και λύσεις όπως το το «Cash Now», ένα άμεσο δάνειο 1.000 ευρώ που εγκρίνεται μέσα από την εφαρμογή σε περίπου 10 δευτερόλεπτα, Το δάνειο έρχεται χωρίς επιτόκιο αλλά με σταθερή εφάπαξ χρέωση και αποπληρωμή σε τρεις μήνες και λειτουργεί ξεχωριστά από το «Snappi Pay Later», τη λύση buy now, pay later για ηλεκτρονικά καταστήματα που προσφέρει. Στην περίπτωση του Snappi Pay Later δίνεται η δυνατότητα εξόφλησης μιας ηλεκτρονικής, προς το παρόν, αγοράς σε τέσσερις άτοκες δόσεις και ήδη βρίσκονται καθ’ οδόν νέες συνεργασίες με μεγάλα e-shops.

Όσο για τα επόμενα βήματα, περιλαμβάνουν την δυνατότητα επενδύσεων μέσα από την εφαρμογή, ώστε η πλατφόρμα να καλύπτει πια όχι μόνο πληρωμές, αποταμίευση και δανεισμό, αλλά και το επενδυτικό κομμάτι.

Την προαναφερθείσα ψηφιακή εικόνα βέβαια συμπληρώνει και ένα φυσικό σημείο, το Snappi Hub, στο οποίο και μας φιλοξένησαν τα στελέχη της Snappi. «Το Snappi Hub δεν είναι υποκατάστημα. Περισσότερο λειτουργεί ως σημείο συνάντησης, όπου πραγματοποιούνται workshops και ομιλίες με θεματικές γύρω από τον οικονομικό αλφαβητισμό. Στόχος μας είναι η άμεση επαφή με την κοινότητα» αναφέρει o Νίκος Γαϊτάνης, Chief Technology Officer, και προσθέτει ότι στο Snappi Hub εντάσσεται και το νέο FinTech & AI Lab, που ανακοινώθηκε και το οποίο φιλοδοξεί να φέρει πιο κοντά την ακαδημαϊκή έρευνα με την τραπεζική αγορά, προσφέροντας στο τέλος της ημέρας εξατομικευμένες λύσεις για τον πελάτη.