zalando:-Προτεραιότητα-η-ελληνική-αγορά-για-τον-online-retailer-από-τη-Γερμανία

Πώς κρίνει την άφιξη της στην ελληνική αγορά πριν από μερικούς μήνες η γερμανική online πλατφόρμα μόδας Zalando. Οι στόχοι για το μέλλον στην Ελλάδα και τα σχέδια του ομίλου διεθνώς.

Στην ενίσχυση της θέσης της στην ελληνική αγορά ποντάρει για το 2026 και τα επόμενα χρόνια η Zalando, ένας εξαιρετικά δημοφιλής online retailer μόδας από τη Γερμανία, την ώρα που ο εγχώριος χάρτης του λιανεμπορίου διέρχεται περίοδο έντονου μετασχηματισμού και αυξημένου ανταγωνισμού.

Ο Γερμανός online retailer εγκαινίασε μόλις πριν από μερικούς μήνες την άφιξή του στην ελληνική αγορά του λιανικού εμπορίου, με το ηλεκτρονικό κατάστημα zalando.gr να βρίσκεται στον αέρα από τον περασμένο Νοέμβριο και να καθιστά τη χώρα μας την 27η αγορά στην οποία δραστηριοποιείται.

Το «στοίχημα» του 2025

Σύμφωνα με τον General Manager της Zalando σε Κεντρική και Ανατολική Ευρώπη, Daniel Roginski «το 2025 αποτέλεσε ένα σημαντικό ορόσημο για τη Zalando, καθώς επισημοποιήθηκε η παρουσία μας στην ελληνική αγορά. Είμαστε ιδιαίτερα ικανοποιημένοι από την ανταπόκριση που έχουμε λάβει και από το πόσο γρήγορα καταφέραμε να συνδεθούμε με τον Έλληνα καταναλωτή και να κερδίσουμε την εμπιστοσύνη του. Κατά τη διάρκεια αυτού του πρώτου έτους, βασική μας προτεραιότητα ήταν να διασφαλίσουμε ότι η πρότασή μας ανταποκρίνεται ουσιαστικά στις ανάγκες και τις προτιμήσεις της ελληνικής αγοράς, προσφέροντας μια επιμελημένη επιλογή από κορυφαία διεθνή brands. Κοιτάζοντας μπροστά, στόχος μας είναι να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη θέση μας στην ελληνική αγορά και να αποτελέσουμε τον κορυφαίο προορισμό για έμπνευση στη μόδα και το lifestyle σε όλη τη χώρα».

Τα milestones του 2026

Όπως ανέφερε η διοίκηση του γερμανικού ομίλου μόδας κατά τη διάρκεια της παρουσίασης των οικονομικών μεγεθών του 2025, το πρωί της Πέμπτης, το 2026 αναμένεται να είναι ένα πολύ «δυνατό» έτος, με βασικούς στόχους την επέκταση των δραστηριοτήτων του σε νέες αγορές, επενδύσεις σε τεχνολογία και Τεχνητή Νοημοσύνη, δίκτυο logistics, αυτοματισμούς, καθώς και την περαιτέρω ενίσχυση του προϊοντικού του χαρτοφυλακίου. Για το τρέχον έτος προσβλέπει σε ανάπτυξη εσόδων κατά 12-17%, ενώ κινείται σε τροχιά επίτευξης των στόχων που έχουν τεθεί για το επιχειρησιακό σχέδιο της περιόδου 2023-2028.

«Με την ευρωπαϊκή αγορά μόδας να εκτιμάται στα 500 δισ. σε Gross Merchandise Value (GMV – Ακαθάριστη Αξία Εμπορευμάτων) το 2026, η Zalando μπορεί να διεκδικήσει ένα μερίδιο της τάξης του 15% και άνω», σημείωσαν χαρακτηριστικά τα στελέχη του ομίλου, κάνοντας λόγο για μια εταιρεία με ισχυρή θέση απέναντι σε έναν κατακερματισμένο κλάδο.

Το ταξίδι του shopping στο μέλλον μέσω ΑΙ

Με όπλο, δε, τις δυνατότητες που προσφέρει η αξιοποίηση της Τεχνητής Νοημοσύνης, η Ζalando ξεδιπλώνει το όραμά της να οδηγήσει την εμπειρία του shopping στο μέλλον. «Το ΑΙ είναι καταλύτης για το σύνολο των δραστηριοτήτων μας. Με το ΑΙ ξεκλειδώνουμε το μέλλον. Κινούμαστε πολύ γρήγορα, περιορίζουμε τα προβλήματα. Το ΑΙ αλλάζει την παραγωγικότητα και οδηγεί την αγοραστική εμπειρία στο μέλλον», σημειώνει η διοίκηση της Zalando.

Με το βλέμμα στις νέες, ψηφιακά προσανατολισμένες γενιές καταναλωτών που κάνουν μεγάλο μερίδιο των αγορών τους online, η Zalando έχει ήδη συστήσει στους Έλληνες καταναλωτές τα οφέλη του AI assistant. Βασισμένος σε τεχνολογίες τεχνητής νοημοσύνης που έχει αναπτύξει η ίδια η Zalando, καθώς και στα γλωσσικά μοντέλα της OpenAI, ο ψηφιακός βοηθός προσφέρει εξατομικευμένες συμβουλές μόδας στα ελληνικά.

Ήδη, με βάση τα στοιχεία που παρουσίασαν τα στελέχη της εταιρείας, πάνω από 6 εκατομμύρια πελάτες διεθνώς έχουν κάνει χρήση των διευκολύνσεων του Zalando Assistant.

Οι επιδόσεις του 2025 και το πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών

Για το 2025 ο όμιλος ανακοίνωσε ισχυρές επιδόσεις, καταγράφοντας διψήφια άνοδο τόσο σε επίπεδο εσόδων, όσο και κερδοφορίας. Τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 16,8% στα 12,3 δισ. ευρώ, ενώ το προσαρμοσμένο EBIT ενισχύθηκε κατά 15,6% φτάνοντας τα 591 εκατ. ευρώ.

Η εταιρεία αναπτύσσεται σε δύο βασικούς πυλώνες: Business-to-Consumer (B2C) και Business-to-Business (B2B). Στον πυλώνα B2C, προσφέρει αναβαθμισμένη εμπειρία αγορών με ποικιλία σε brands της μόδας και του lifestyle, ενώ στον πυλώνα B2B, αξιοποιεί την υποδομή logistics, το λογισμικό και τις υπηρεσίες της για να υποστηρίζει μάρκες και επιχειρήσεις λιανικής στη διαχείριση και επέκταση ολόκληρης της δραστηριότητάς τους στο ηλεκτρονικό εμπόριο, τόσο εντός όσο και εκτός της πλατφόρμας Zalando. Στον τομέα B2C, η στρατηγική πολλαπλών εφαρμογών της εταιρείας οδήγησε την ακαθάριστη αξία εμπορευμάτων) στα 17,6 δισ. ευρώ και το προσαρμοσμένο EBIT στα 536 εκατ. ευρώ. Στον τομέα B2B, τα έσοδα αυξήθηκαν κατά 14,6% και διαμορφώθηκαν σε 1,1 δισ. ευρώ, με το προσαρμοσμένο EBIT να υπερδιπλασιάζεται.

Ταυτόχρονα, η Zalando ανακοίνωσε πρόγραμμα επαναγοράς μετοχών έως 300 εκατ. ευρώ, με στόχο την επιστροφή πλεονάζοντος κεφαλαίου στους μετόχους.

Η δύναμη των brands

Η Zalando φέρνει τους Έλληνες καταναλωτές σε επαφή με μια ευρεία γκάμα προϊόντων, η οποία περιλαμβάνει κατηγορίες όπως Αθλητικά, Streetwear, Αξεσουάρ και Designer.

Με περισσότερα από 200.000 προϊόντα από δημοφιλείς μάρκες, όπως Nike, Adidas και New Balance, η Zalando προσφέρει μια μεγάλη επιλογή διεθνών brands, καλύπτοντας ένα ευρύ φάσμα προτιμήσεων.

Η απόκτηση της About You

Πιστή στο όραμά της για τη δημιουργία ενός κορυφαίου πανευρωπαϊκού οικοσυστήματος στο ηλεκτρονικό εμπόριο μόδας, η Zalando προχώρησε στα τέλη του 2024 στην εξαγορά της επίσης γερμανικής εταιρείας About You, με σημαντικό αποτύπωμα στον κλάδο του ηλεκτρονικού εμπορίου. Η About You ιδρύθηκε το 2014 ως θυγατρική του ομίλου Otto Group, με έδρα το Αμβούργο.

Στις 11 Ιουλίου 2025, η Zalando ανακοίνωσε την ολοκλήρωση της στρατηγικής συνένωσής της με την About You, σε μια εξέλιξη που επιτρέπει και στις δύο εταιρείες να εξυπηρετούν καλύτερα πελάτες και συνεργάτες σε όλη την Ευρώπη. Οι δε δραστηριότητες της About You είναι πλήρως εναρμονισμένες με τη στρατηγική του οικοσυστήματος της Zalando, ενισχύοντας τις δυνατότητές της επιχείρησης.

Η Zalando σε αριθμούς

Η Zalando ιδρύθηκε στο Βερολίνο το 2008 και εφέτος συμπληρώνει 18 χρόνια σημαντικής online παρουσίας.

Για το 2025, ο Γερμανός online retailer μέτρησε 62 εκατομμύρια ενεργούς πελάτες, αγγίζοντας το υψηλότερο ποσοστό στην ιστορία του, ενώ «φιλοξενεί» περισσότερα από 7.000 διαφορετικά brands, εξυπηρετώντας συνολικά 29 ευρωπαϊκές αγορές.

Στη διάθεσή του βρίσκονται περισσότεροι από 3.000 επιστήμονες και μηχανικοί ανάλυσης δεδομένων.

Μάλιστα, η μονάδα λογισμικού SCAYLE της Zalando επεκτείνεται στις Ηνωμένες Πολιτείες, όπου εξασφάλισε σημαντική συνεργασία για την υποστήριξη του παγκόσμιου Direct-to-Consumer επιχειρηματικού μοντέλου της Levi Strauss & Co.