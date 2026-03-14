Ακτοπλοϊκά εισιτήρια: Κληρώνει εντός της εβδομάδας για τις τιμές – Στόχος να παραμείνουν σταθερές

Εβδομάδα κρίσιμων αποφάσεων αναμένεται να είναι η επόμενη για την ελληνική ακτοπλοΐα και κυρίως για τις τιμές των εισιτηρίων, καθώς κυβέρνηση και ακτοπλοϊκές εταιρείες βρίσκονται σε έντονες διαβουλεύσεις προκειμένου να αποφευχθούν αυξήσεις ενόψει της θερινής περιόδου.

Κεντρικό ρόλο στις συζητήσεις έχει ο Υπουργός Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Βασίλης Κικίλιας, ο οποίος επιδιώκει να επαναλάβει την περσινή επιτυχία της κυβέρνησης, όταν οι τιμές των ακτοπλοϊκών εισιτηρίων, παρέμειναν σταθερές. Ωστόσο, η φετινή συγκυρία θεωρείται σαφώς πιο δύσκολη, κυρίως λόγω της διεθνούς ενεργειακής αστάθειας που προκαλεί η ένταση και η πολεμική σύγκρουση στη Μέση Ανατολή, η οποία έχει οδηγήσει σε εκτόξευση των τιμών των ναυτιλιακών καυσίμων.

Τα ακτοπλοϊκά εισιτήρια και η πίεση από τον πόλεμο

Οι αυξήσεις αυτές έχουν ήδη αρχίσει να επηρεάζουν σημαντικά το λειτουργικό κόστος των ακτοπλοϊκών εταιρειών. Σύμφωνα με τα τελευταία στοιχεία της αγοράς καυσίμων, η τιμή του ναυτιλιακού καυσίμου τύπου MGO στο λιμάνι του Πειραιά – τη βασική πύλη της ελληνικής ακτοπλοΐας – παρουσίασε θεαματική άνοδο μέσα σε λίγους μήνες. Από τα περίπου 676 δολάρια ανά τόνο στην αρχή του έτους, η τιμή εκτινάχθηκε έως και τα 1.250 δολάρια την Τετάρτη.

Πρόκειται για αύξηση που αγγίζει σχεδόν το 70%, γεγονός που επιβαρύνει δραματικά τα κόστη λειτουργίας των πλοίων. Για το μήνα Μάρτιο ο ακτοπλοϊκός κλάδος γράφει ζημιές 18 εκατ. ευρώ ενώ ανάλογο θα είναι το πόσο και τον Απρίλιο. Να σημειωθεί εδώ ότι οι ζημιές αυτές αφορούν συμβατικά πλοία που εξασφαλίζουν την διασύνδεση των νησιών όλο το χρόνο.

Οι προτάσεις των ακτοπλοϊκών εταιρειών

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, οι ακτοπλοϊκές εταιρείες έχουν ήδη καταθέσει τις προτάσεις τους προς το Υπουργείο Ναυτιλίας. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο Βασίλης Κικίλιας έχει διαβιβάσει τις εισηγήσεις αυτές τόσο στην αντιπροεδρία της κυβέρνησης και τον κ. Κωστή Χατζηδάκης, όσο και στο οικονομικό επιτελείο, με στόχο να βρεθεί μια λύση σε μια ομολογουμένως δύσκολη εξίσωση.

Οι ακτοπλόοι προτείνουν, μεταξύ άλλων να μην αυξηθούν τα λιμενικά τέλη, να υπάρξει κάποια μορφή επιδότησης για τη διαφορά στο κόστος των καυσίμων, να αποζημιωθούν οι υποχρεωτικές εκπτώσεις που εφαρμόζονται στα εισιτήρια (π.χ. για κοινωνικές ομάδες), όπως συμβαίνει σε άλλους τομείς μεταφορών, όπως τα ΚΤΕΛ , μία περαιτέρω μείωση του ΦΠΑ κ.λ.π. Κάποιο από όλα ή συνδυασμός ορισμών εξ αυτών με στόχο βέβαια να καλυφθεί το επιπλέον κόστος καυσίμου

Το Υπουργείο Ναυτιλίας, από την πλευρά του, βρίσκεται σε συνεχή επικοινωνία με τις ακτοπλοϊκές εταιρείες, ζητώντας πρόσθετες διευκρινίσεις και οικονομικά στοιχεία, τα οποία στη συνέχεια μεταφέρει στο οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης. Εκεί εξετάζονται διαφορετικά σενάρια παρέμβασης, με στόχο να περιοριστεί όσο το δυνατόν περισσότερο η μετακύλιση του αυξημένου κόστους στους επιβάτες.

Η περσινή παρέμβαση και η φετινή δυσκολία

Υπενθυμίζεται ότι τον Μάιο του περασμένου έτους, ο Βασίλης Κικίλιας είχε ανακοινώσει τη σημαντική μείωση των λιμενικών τελών κατά 50%, από 5% σε 2,5%. Η κίνηση αυτή είχε συμβάλει στο να συγκρατηθούν οι τιμές των εισιτηρίων κατά την περσινή τουριστική περίοδο.

Τότε, ωστόσο, η διεθνής αγορά καυσίμων κινείτο σε πτωτική πορεία σε σχέση με το προηγούμενο έτος, γεγονός που διευκόλυνε την λύση της «εξίσωση». Σήμερα η εικόνα είναι αντίστροφη: οι τιμές των καυσίμων βρίσκονται σε ανοδική τροχιά και η πορεία τους παραμένει εξαιρετικά αβέβαιη, καθώς συνδέεται άμεσα με τις γεωπολιτικές εξελίξεις στην ευρύτερη περιοχή της Μέσης Ανατολής.

Αναμονή για τις τελικές αποφάσεις

Το οικονομικό επιτελείο της κυβέρνησης φαίνεται να παρακολουθεί στενά την πορεία των τιμών των καυσίμων τις επόμενες ημέρες, πριν προχωρήσει στις τελικές αποφάσεις, που αναμένονται μέχρι το τέλος της προσεχούς εβδομάδας.

Σε κάθε περίπτωση, κυβερνητικοί παράγοντες αναγνωρίζουν ότι η πίεση στο λειτουργικό κόστος των ακτοπλοϊκών πλοίων είναι πραγματική και δεν αποτελεί «κλαδική υπερβολή», όπως σημειώνεται χαρακτηριστικά από πηγές της αγοράς.

Για τον Υπουργό Ναυτιλίας, Βασίλη Κικίλια, το στοίχημα είναι να καταφέρει μέσα σε ένα ιδιαίτερα δύσκολο οικονομικό και γεωπολιτικό περιβάλλον, να διατηρήσει σταθερές τις τιμές των εισιτηρίων και φέτος. Ο ίδιος δηλώνει αισιόδοξος ότι μπορεί να επιτευχθεί ο στόχος αυτός «για το κάλο τη μέσης ελληνικής οικογένειας» όπως συχνά λέει ο ίδιος.