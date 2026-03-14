Βενζινοπώλες: Πιθανά και πάνω από 2 ευρώ το λίτρο η απλή αμόλυβδη – Έρχονται κινητοποιήσεις

Για μεγάλες αυξήσεις στις τιμές των καυσίμων τις επόμενες ημέρες προειδοποιεί η πρόεδρος των βενζινοπωλών Αττικής, Μαρία Ζάγκα, μιλώντας στην ΕΡΤ, ενώ προανήγγειλε κινητοποιήσεις του κλάδου, εκφράζοντας την έντονη δυσαρέσκεια των πρατηριούχων για το πλαφόν στο κέρδος και το κόστος αναβάθμισης των συστημάτων εισροών-εκροών.

Πιθανό και πάνω από 2 ευρώ το λίτρο στην Αθήνα

Σύμφωνα με την κυρία Ζάγκα, η κατάσταση στην αγορά είναι εξαιρετικά κρίσιμη λόγω των γεωπολιτικών εξελίξεων και των επιθέσεων σε δεξαμενόπλοια. Η ίδια εκτίμησε ότι εντός της εβδομάδας οι τιμές θα τραβήξουν την ανηφόρα, με την απλή αμόλυβδη να απειλεί να ξεπεράσει το φράγμα των 2 ευρώ ανά λίτρο και στα αστικά κέντρα, κάτι που έχει ήδη συμβεί στην περιφέρεια και τα νησιά λόγω μεταφορικού κόστους.

«Τα τιμολόγια που παραλαμβάνουμε τις τελευταίες 17 ημέρες έχουν καθημερινή αύξηση από 1 έως 3 λεπτά», σημείωσε, τονίζοντας πως το «παιχνίδι θα σκληρύνει» και δεν προβλέπεται καμία κάμψη των τιμών στο άμεσο μέλλον.

Στο «κόκκινο» το πετρέλαιο

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί η τιμή του πετρελαίου κίνησης, η οποία πλέον έχει πλησιάσει σε απόσταση αναπνοής την απλή αμόλυβδη. Η κα Ζάγκα υπενθύμισε ότι ανάλογο φαινόμενο είχε παρατηρηθεί το 2022, στην έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, όταν το πετρέλαιο είχε εκτοξευθεί στα 2,20 – 2,30 ευρώ. «Φοβάμαι ότι το diesel μπορεί ακόμη και να ξεπεράσει την αμόλυβδη», υπογράμμισε.

«Πονηρό» το πλαφόν – Προαναγγελία κινητοποιήσεων

Η πρόεδρος των βενζινοπωλών εξαπέλυσε πυρά κατά της κυβέρνησης για το καθεστώς του πλαφόν, χαρακτηρίζοντας τον τρόπο εφαρμογής του «πονηρό». Όπως εξήγησε, το μικτό περιθώριο κέρδους που ορίστηκε στα 12 λεπτά, στην πραγματικότητα μεταφράζεται σε μόλις 9,5 λεπτά καθαρά, γεγονός που έχει ξεσηκώσει τον κλάδο.

«Είμαστε όλοι ενωμένοι, χωρίς χρώματα και σημαίες εταιρειών. Θα προχωρήσουμε σε κινητοποιήσεις γιατί δεν μπορεί όλα να πέφτουν στις πλάτες μας», δήλωσε, προσθέτοντας ότι οι οριστικές αποφάσεις για τη μορφή των διαμαρτυριών θα ληφθούν άμεσα.

Το αγκάθι των συστημάτων «Εισροών-Εκροών»

Τέλος, η κυρία Ζάγκα αναφέρθηκε στην «περιφρόνηση» που νιώθει ο κλάδος από την πολιτεία σχετικά με την αναβάθμιση των συστημάτων εισροών-εκροών για την πάταξη του λαθρεμπορίου. Παρά το υψηλό κόστος της επένδυσης, το κράτος δεν παρέχει επιδοτήσεις, την ώρα που πολλοί πρατηριούχοι στην επαρχία βρίσκονται σε απόγνωση. «Μας ζητούν ακριβές αναβαθμίσεις, μας βάζουν πλαφόν και ταυτόχρονα μας κλείνουν τις πόρτες στον διάλογο», κατέληξε.