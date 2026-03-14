Δένδιας:-Η-θυσία-του-Ευαγόρα-Παλληκαρίδη-εμβληματικό-παράδειγμα-της-γενναιότητας-των-Κυπρίων-αδελφών-μας

Τιμάμε σήμερα τη μνήμη του Ευαγόρα Παλληκαρίδη, 69 χρόνια από την εκτέλεσή του με απαγχονισμό, σε ηλικία μόλις 19 ετών.

Η θυσία του αποτελεί εμβληματικό παράδειγμα της γενναιότητας των Κυπρίων αδελφών μας, στον Αγώνα τους για την Ελευθερία.