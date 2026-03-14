Ινδία:-Πώς-ο-πόλεμος-βάζει-τρικλοποδιά-στο-Σχέδιο-Β-της-ΕΕ-έναντι-της-Κίνας

Ενεργειακές διαταραχές, αυξημένο κόστος και γεωπολιτικές πιέσεις επιβραδύνουν επενδύσεις, εμπόριο και την εφαρμογή της νέας συμφωνίας ελεύθερου εμπορίου.

Η αυξανόμενη γεωπολιτική ένταση στη Μέση Ανατολή απειλεί να υπονομεύσει μία από τις βασικές στρατηγικές της ΕΕ για τη μείωση της εξάρτησής της από την Κίνα: την ενίσχυση των οικονομικών και εμπορικών δεσμών της με την Ινδία. Η στρατηγική αυτή εντάσσεται στη λεγόμενη πολιτική διαφοροποίησης των αλυσίδων εφοδιασμού ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι από τη μεγάλη εξάρτηση της Ευρώπης από την κινεζική μεταποίηση.

Η στροφή της Ευρώπης προς την Ινδία πήρε συγκεκριμένη μορφή στα τέλη Ιανουαρίου του 2026 με τη συμφωνία ελεύθερου εμπορίου μεταξύ των δύο πλευρών, η οποία θα εφαρμοστεί σε ένα έτος μετά τη νομική επικύρωσή της. Οι ηγέτες της ΕΕ και της Ινδίας έδωσαν ιδιαίτερη έμφαση στη νέα εμπορική τους δέσμευση, χαρακτηρίζοντάς την «μητέρα όλων των συμφωνιών».

Η συμφωνία προβλέπει μείωση ή κατάργηση δασμών στο 96,6% των ευρωπαϊκών εξαγωγών προς την Ινδία, ενώ αναμένεται να διπλασιάσει τις εξαγωγές της Ευρώπης έως το 2032 και να εξοικονομήσει περίπου 4 δισ. ευρώ ετησίως σε δασμούς για τις ευρωπαϊκές επιχειρήσεις. Σήμερα το διμερές εμπόριο μεταξύ των δύο πλευρών ξεπερνά την αξία των 120 δισ. ευρώ, ενώ οι ευρωπαϊκές άμεσες επενδύσεις στην Ινδία ανέρχονται περίπου σε 132 δισ. ευρώ.

Η συμφωνία θεωρείται κρίσιμη για την προσπάθεια της ΕΕ να μεταφέρει μέρος της παραγωγής και των εφοδιαστικών αλυσίδων από την Κίνα σε άλλες χώρες της Ασίας. Η Ινδία διαθέτει μεγάλο πληθυσμό, χαμηλότερο κόστος εργασίας και αναπτυσσόμενη βιομηχανική βάση, στοιχεία που την καθιστούν ελκυστική εναλλακτική για ευρωπαϊκές επιχειρήσεις που θέλουν να μειώσουν την εξάρτησή τους από την κινεζική παραγωγή.

Οι συνέπειες για την οικονομία της Ινδίας

Ωστόσο, οι γεωπολιτικές εξελίξεις στην περιοχή απειλούν να ανατρέψουν αυτόν τον σχεδιασμό. Οι συγκρούσεις στη Μέση Ανατολή αυξάνουν τον κίνδυνο διαταραχών στις θαλάσσιες μεταφορές και στο εμπόριο ενέργειας, ιδιαίτερα στο στρατηγικό πέρασμα των Στενών του Ορμούζ. Από το σημείο αυτό διέρχεται περίπου το 1/3 του παγκόσμιου θαλάσσιου εμπορίου πετρελαίου, γεγονός που το καθιστά κρίσιμο για την παγκόσμια οικονομία.

Η Ινδία είναι ιδιαίτερα ευάλωτη σε τέτοιες εξελίξεις, καθώς εισάγει περίπου 88% των αναγκών της σε αργό πετρέλαιο. Περίπου το ήμισυ των εισαγωγών αργού πετρελαίου της – περίπου 2,5 έως 2,7 εκατ. βαρέλια ημερησίως – διέρχεται από τα Στενά του Ορμούζ, κυρίως από το Ιράκ, τη Σαουδική Αραβία, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και το Κουβέιτ.

Μια αύξηση των τιμών ενέργειας ή μια διαταραχή στις μεταφορές μπορεί να αυξήσει το κόστος παραγωγής και να επιβραδύνει την οικονομική της ανάπτυξη. Η άνοδος των τιμών πετρελαίου θα επιβαρύνει το ισοζύγιο πληρωμών και ενδέχεται να ασκήσει περαιτέρω πίεση στη ρουπία, όπως σημειώνουν αναλυτές στο CNBC. Το έλλειμμα τρεχουσών συναλλαγών της Ινδίας, το οποίο αντιστοιχεί στο 1,2% του ΑΕΠ, θα διευρυνόταν κατά 50 μονάδες βάσης για κάθε αύξηση κατά 10 δολάρια στην τιμή πετρελαίου.

Eπίσης, κάθε αύξηση κατά 10 δολάρια ανά βαρέλι στην τιμή πετρελαίου θα μπορούσε να ενισχύσει τον πληθωρισμό κατά περίπου 0,2–0,25 ποσοστιαίες μονάδες, εφόσον μετακυλιστεί στους καταναλωτές, σύμφωνα με την Jefferies. Αν πάλι η κυβέρνηση μειώσει τους φόρους στα καύσιμα για να μετριάσει το πλήγμα, τότε το δημοσιονομικό έλλειμμα θα δεχθεί αντίστοιχο πλήγμα.

Αυτό θα μπορούσε να αναιρέσει κάποιες από τις οικονομικές και εμπορικές δεσμεύσεις της Ινδίας και παράλληλα να επηρεάσει άμεσα τις ευρωπαϊκές επενδύσεις που σχεδιάζονται στο πλαίσιο της νέας διμερούς εμπορικής σχέσης.

Ταυτόχρονα, οι γεωπολιτικές κρίσεις αυξάνουν την αβεβαιότητα για τις πολυεθνικές εταιρείες. Οι επιχειρήσεις που σχεδιάζουν να μεταφέρουν παραγωγή από την Κίνα στην Ινδία ενδέχεται να καθυστερήσουν επενδύσεις, εν μέσω ανησυχιών και αβεβαιότητας από τις αυξήσεις των τιμών ενέργειας, τα προβλήματα στις μεταφορές, αλλά και την πολιτική αστάθεια στην ευρύτερη περιοχή.

Πώς επηρεάζεται η συμφωνία

Οι δεσμοί όμως της Ινδίας με την περιοχή της Μέσης Ανατολής είναι βαθύτεροι από την ενέργεια. Το 2025 εισήγαγε από την περιοχή αγαθά αξίας σχεδόν 100 δισ. δολαρίων – από λιπάσματα και πετροχημικά έως βιομηχανικά ορυκτά – με αποτέλεσμα ολόκληροι κλάδοι, όπως η γεωργία, τα πλαστικά, οι κατασκευές και η κοπή διαμαντιών, να είναι ιδιαίτερα εκτεθειμένοι σε ενδεχόμενα σοκ στην εφοδιαστική αλυσίδα.

«Αν οι διαταραχές στη ναυτιλία μέσω των Στενών του Ορμούζ συνεχιστούν πέρα από μία εβδομάδα, οι επιπτώσεις θα μπορούσαν γρήγορα να επεκταθούν από τις αγορές ενέργειας στις προμήθειες λιπασμάτων, στις πρώτες ύλες της μεταποίησης, στα δομικά υλικά και σε εξαγωγικούς κλάδους όπως τα διαμάντια», λέει στο BBC ο Ατζάι Σριβαστάβα, πρώην αξιωματούχος εμπορίου της Ινδίας και επικεφαλής του think tank Global Trade Research Initiative (GTRI). «Αυτό που ξεκινά ως μια περιφερειακή σύγκρουση θα μπορούσε γρήγορα να εξελιχθεί σε ένα ευρύτερο σοκ εφοδιασμού για την ινδική οικονομία».

Αυτή η εξέλιξη σημαίνει ότι ακόμα και οι τομείς στους οποίους η ΕΕ και η Ινδία έχουν σημαντικές αλληλεπιδράσεις – όπως χημικά, μηχανολογικός εξοπλισμός και αυτοκινητοβιομηχανία – θα αντιμετωπίσουν έμμεσες δευτερογενείς κρίσεις κόστους παραγωγής εφόσον οι τιμές πρώτων υλών παραμένουν υψηλές.

Επιπλέον, περίπου 10 εκατ. Ινδοί ζουν και εργάζονται σε ολόκληρη την περιοχή του Κόλπου, στέλνοντας στην πατρίδα τους ποσά–ρεκόρ σε εμβάσματα, τα οποία στηρίζουν εκατομμύρια οικογένειες και χρηματοδοτούν σημαντικό μέρος των εξωτερικών οικονομικών λογαριασμών της χώρας.

Γενικότερα, οι οικονομικοί δεσμοί της Ινδίας με τη Μέση Ανατολή είναι ιδιαίτερα ισχυροί: η περιοχή αντιπροσωπεύει το 17% των εξαγωγών της Ινδίας, προμηθεύει το 55% του αργού πετρελαίου της και δημιουργεί το 38% των εμβασμάτων της, σύμφωνα με την Jefferies.

Ο πόλεμος απειλεί να μειώσει αυτές τις ροές, επηρεάζοντας την αγοραστική δύναμη και τη ρευστότητα στην Ινδία, κάτι που θα έχει δευτερογενείς επιπτώσεις στις ευρωπαϊκές εξαγωγές και επενδύσεις στη χώρα.

Η Ινδία προσπαθεί να διατηρήσει μία λεπτή διπλωματική ισορροπία μεταξύ Ουάσιγκτον, Τεχεράνης και των αραβικών κρατών του Κόλπου. Η αυξημένη ένταση και οι κυρώσεις ενδέχεται να περιορίσουν τη δυνατότητα της Ινδίας να προχωρήσει σε μεγάλες διμερείς εμπορικές συμφωνίες ή να εφαρμόσει πλήρως την εμπορική συμφωνία με την ΕΕ, αποδυναμώνοντας τη στρατηγική διαφοροποίησης της Ευρώπης

Σε μια προσωρινή μόνο διπλωματική ανάσα, η Ουάσιγκτον παραχώρησε την προηγούμενη εβδομάδα στην Ινδία μια υπό όρους εξαίρεση έξι μηνών, επιτρέποντας την εισαγωγή ρωσικού πετρελαίου έως τις 26 Απριλίου 2026, προσφέροντας ένα περιθώριο χρόνου, αλλά ελάχιστη βεβαιότητα.

Το εμπόριο αλλάζει μορφή

Έτσι, ενώ η Ευρώπη επιχειρεί να δημιουργήσει μια νέα οικονομική αρχιτεκτονική που θα μειώσει την εξάρτησή της από την Κίνα, οι διεθνείς συγκρούσεις απειλούν να καθυστερήσουν ή να αποδυναμώσουν αυτό το «Σχέδιο Β». Η Ινδία παραμένει ένας από τους πιο σημαντικούς εταίρους για τη διαφοροποίηση των ευρωπαϊκών αλυσίδων εφοδιασμού, όμως η επιτυχία αυτής της στρατηγικής θα εξαρτηθεί σε μεγάλο βαθμό από τη σταθερότητα του παγκόσμιου γεωπολιτικού περιβάλλοντος.

Αναλυτές της McKinsey υπογραμμίζουν ότι αλλαγές στις βασικές εμπορικές διαδρομές και η αύξηση της γεωπολιτικής πολυπλοκότητας θα μπορούσαν να επηρεάσουν έως και το ένα τρίτο του παγκόσμιου εμπορίου σε ορισμένα σενάρια μέχρι το 2035.

Σε αυτό το περιβάλλον, η ΕΕ και η Ινδία δεν μπορούν πλέον να αντιμετωπίζουν το εμπόριο ως απλό ζήτημα μειωμένων δασμών και ενισχυμένης συνεργασίας. Πρέπει να ενσωματώσουν στην πολιτική τους μια στρατηγική ανθεκτικότητας που αφορά στην ασφάλεια προμηθειών, στην ευελιξία στη μεταφορά αγαθών και στην προστασία ευάλωτων βιομηχανικών τομέων.