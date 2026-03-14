    Saturday, March 14
    Μασκ: Σε επτά ημέρες ξεκινά το γιγαντιαίο εργοστάσιο τσιπ AI της Tesla

    Επιχειρήσεις

    Η Tesla σχεδιάζει το τσιπ τεχνητής νοημοσύνης πέμπτης γενιάς, το οποίο θα υποστηρίζει τις φιλοδοξίες της για αυτόνομη οδήγηση.

    Ο διευθύνων σύμβουλος της Tesla, Έλον Μασκ, δήλωσε το Σάββατο ότι το έργο Terafab της εταιρείας για την κατασκευή τσιπ τεχνητής νοημοσύνης θα ξεκινήσει σε επτά ημέρες.

    Ο Μασκ είχε δηλώσει πέρυσι ότι η Tesla πιθανότατα θα χρειαστεί να κατασκευάσει «ένα γιγαντιαίο εργοστάσιο παραγωγής τσιπ» για να κατασκευάζει τσιπ τεχνητής νοημοσύνης.

    Η Tesla σχεδιάζει το τσιπ τεχνητής νοημοσύνης πέμπτης γενιάς, το οποίο θα υποστηρίζει τις φιλοδοξίες της για αυτόνομη οδήγηση, ενώ ο Μασκ στην ετήσια συνέλευση της εταιρείας πέρυσι παρουσίασε πιθανά σχέδια παραγωγής.

    Ο Μασκ είχε δηλώσει τότε ότι η εταιρεία ηλεκτρικών οχημάτων θα μπορούσε να συνεργαστεί με την Intel και είπε: «Ξέρετε, ίσως κάνουμε κάτι με την Intel».

    «Δεν έχουμε υπογράψει κάποια συμφωνία, αλλά πιθανότατα αξίζει να κάνουμε συζητήσεις με την Intel», είχε πει.

    Η Tesla δεν απάντησε άμεσα σε αίτημα του Reuters για περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με το έργο.

    Ο Μασκ έχει αναφερθεί ξανά στο τσιπ AI5 και επανέλαβε ότι η Tesla συνεργάζεται επίσης με την TSMC της Ταϊβάν και τη Samsung της Νότιας Κορέας. Τα τσιπ τεχνητής νοημοσύνης τροφοδοτούν τα συστήματα αυτόνομης οδήγησης της Tesla, συμπεριλαμβανομένου του λογισμικού Full Self-Driving.

    «Ακόμη κι όταν υπολογίζουμε το καλύτερο δυνατό σενάριο για την παραγωγή τσιπ από τους προμηθευτές μας, και πάλι δεν είναι αρκετό», είχε δηλώσει ο Μασκ πέρυσι στην ετήσια γενική συνέλευση της Tesla.

