Μοτζταμπά-Χαμενεΐ:-Πώς-«έχτισε»-από-τις-σκιές-μια-παγκόσμια-αυτοκρατορία-ακινήτων

Λίγα είναι γνωστά για τον νέο ανώτατο ηγέτη του Ιράν Μοτζταμπά Χαμενεΐ, με την κατάσταση της υγείας του να αποτελεί ίσως το πιο μεγάλο ερωτηματικό, με τις ΗΠΑ να θεωρούν ότι είναι τραυματισμένος και πιθανώς παραμορφωμένος.

Παρά το γεγονός ότι αποτελεί σύμβολο θρησκευτικής ευσέβειας και απλότητας στο Ιράν, ο Μοτζτάμπα Χαμενεΐ έχει «χτίσει» μια μυστική αυτοκρατορία ακινήτων μέσω εκτεταμένων επενδύσεων, παρά τις δυτικές κυρώσεις που του έχουν επιβληθεί.

Τόσο στο εξωτερικό όσο και στο εσωτερικό του Ιράν, ο Μοτζταμπά Χαμενεΐ έχει παραμείνει στο παρασκήνιο αποφεύγοντας την δημοσιότητα όσο βρισκόταν στην εξουσία ο πατέρας του.

Σήμερα αναλαμβάνει την θέση του ανώτατου ηγέτη του Ιράν έχοντας συσσωρεύσει ένα εκτεταμένο δίκτυο ακινήτων, από τη Μέση Ανατολή έως την Ευρώπη αξίας εκατοντάδων εκατομμυρίων, σύμφωνα με έρευνα του - που διήρκεσε ένα χρόνο και δημοσιεύτηκε τον Ιανουάριο.

Κάποιες από τις επενδύσεις χρονολογούνται στο 2011 και φέρουν την κάλυψη πολλών εταιρειών- βιτρίνων.

Οι επενδύσεις του αξίζουν περίπου 138 εκατ. δολάρια και περιλαμβάνουν πολυτελείς κατοικίες στην Bishops Avenue στο Λονδίνο, ακίνητα στα διάσημα Emirates Hills, που ονομάζεται επίσης «Beverly Hills του Ντουμπάι», καθώς και πολυτελή ευρωπαϊκά ξενοδοχεία από τη Φρανκφούρτη μέχρι τη Μαγιόρκα.

Κατά τις πηγές του -, αυτές οι επενδύσεις προέρχονται από τις πωλήσεις ιρανικού πετρελαίου.

Πολλά από τα περιουσιακά στοιχεία δεν είναι στο όνομά του, αλλά κατέχονται μέσω ενός δικτύου μεσαζόντων, υπεράκτιων εταιρειών και επιχειρηματικών συνεργατών, ανέφερε το -. Σε πολλά έγγραφα εμφανίζεται όμως ένα όνομα: αυτό του Αλί Ανσαρί.

Ο Αλί Ανσαρί είναι Ιρανός επιχειρηματίας που βρίσκεται υπό καθεστώς κυρώσεων από την βρετανική κυβέρνηση καθώς φέρεται να έχει διασυνδέσεις με το σώμα των Φρουρών της Ισλαμικής Επανάστασης.

