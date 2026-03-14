Ορμούζ:-Το-Ιράν-επέτρεψε-σε-ορισμένα-ινδικά-πλοία-να-περάσουν-το-στενό

Το Ιράν επέτρεψε σε ορισμένα ινδικά πλοία να διέλθουν από το Στενό του Ορμούζ, όπως έκανε γνωστό σήμερα ο πρεσβευτής της Τεχεράνης στην Ινδία, Μοχαμάντ Φαταλί, επιβεβαιώνοντας μια σπάνια εξαίρεση στον αποκλεισμό που έχει διαταράξει τον παγκόσμιο ενεργειακό εφοδιασμό.

Ο Φαταλί δεν επιβεβαίωσε τον αριθμό των πλοίων στα οποία παρασχέθηκε ασφαλής διάπλους.

Ο αξιωματούχος έκανε τις δηλώσεις αυτές σε συνέδριο του τηλεοπτικού δικτύου India Today στο Νέο Δελχί.

Από την έναρξη των αμερικανικών και ισραηλινών επιθέσεων κατά του Ιράν, η Τεχεράνη έχει σε μεγάλο βαθμό σταματήσει την κυκλοφορία μέσω του στενού, μέσω του οποίου μεταφέρεται περίπου το 20% του πετρελαίου και του υγροποιημένου φυσικού αερίου που μεταφέρεται μέσω θαλάσσης.

