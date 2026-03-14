Ο-Τραμπ-απορρίπτει-την-έναρξη-διαπραγματεύσεων-για-κατάπαυση-του-πυρός-στον-πόλεμο-με-το-Ιράν,-λένε-πηγές

Η αμερικανική κυβέρνηση του προέδρου Ντόναλντ Τραμπ απέρριψε προσπάθειες συμμάχων των ΗΠΑ στην Μέση Ανατολή να ξεκινήσουν διπλωματικές διαπραγματεύσεις με στόχο τον τερματισμό του πολέμου στο Ιράν, δήλωσαν τρεις πηγές, με γνώση των προσπαθειών αυτών.

Το Ιράν, από την πλευρά του, απέρριψε την πιθανότητα οποιασδήποτε εκεχειρίας μέχρι να τερματιστούν οι επιθέσεις των ΗΠΑ και του Ισραήλ, δήλωσαν στο Reuters δύο υψηλόβαθμες ιρανικές πηγές, προσθέτοντας ότι αρκετές χώρες επιχειρούν να μεσολαβήσουν για τον τερματισμό του πολέμου.

Το Ομάν, μεσολαβήτρια χώρα στις συνομιλίες Ουάσιγκτον – Τεχεράνης πριν από την έναρξη της αμερικανοισραηλινής επίθεσης στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου, έχει επιχειρήσει πολλές φορές να ανοίξει μια γραμμή επικοινωνίας, αλλά ο Λευκός Οίκος ξεκαθάρισε ότι δεν ενδιαφέρεται, σύμφωνα με δύο πηγές.

Ένας ανώτερος αξιωματούχος του Λευκού Οίκου επιβεβαίωσε ότι ο Τραμπ απέρριψε αυτές τις προσπάθειες για την έναρξη συνομιλιών και επικεντρώνεται στην συνέχιση του πολέμου για την περαιτέρω αποδυνάμωση των στρατιωτικών δυνατοτήτων της Ισλαμικής Δημοκρατίας.

«Δεν ενδιαφέρεται για αυτό αυτή τη στιγμή και θα συνεχίσουμε την αποστολή ακάθεκτα. Ίσως, συμβεί μια μέρα, αλλά όχι τώρα», δήλωσε ο αξιωματούχος.

Κατά τη διάρκεια της πρώτης εβδομάδας του πολέμου, ο Τραμπ έγραψε στην πλατφόρμα του Truth Social ότι η ηγεσία και ο στρατός του Ιράν είχαν πληγεί τόσο πολύ από τις αμερικανοισραηλινές επιθέσεις που θέλουν να μιλήσουν, αλλά πλέον είναι «πολύ αργά!».

Ωστόσο, ο Ρεπουμπλικάνος πρόεδρος των ΗΠΑ έχει μακρύ ιστορικό να αλλάζει απροειδοποίητα θέσεις εξωτερικής πολιτικής, γεγονός που καθιστά δύσκολο να αποκλειστεί το ενδεχόμενο να προβεί σε διερευνητικές κινήσεις για επανέναρξη της διπλωματίας.

Οι ιρανικές πηγές σημείωσαν ότι η Τεχεράνη έχει απορρίψει τις προσπάθειες αρκετών χωρών να διαπραγματευτούν μια κατάπαυση του πυρός μέχρι οι ΗΠΑ και το Ισραήλ να τερματίσουν τις αεροπορικές τους επιδρομές και να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις του Ιράν, οι οποίες περιλαμβάνουν ένα μόνιμο τέλος στις αμερικανικές και ισραηλινές επιθέσεις και αποζημιώσεις ως μέρος μιας κατάπαυσης του πυρός.

Η Αίγυπτος, η οποία συμμετείχε σε γύρους διαπραγματεύσεων πριν από τον πόλεμο, προσπάθησε επίσης να ανοίξει ξανά γραμμές επικοινωνίας, σύμφωνα με τρεις πηγές ασφαλείας και διπλωματικές πηγές. Ενώ οι προσπάθειες δεν φαίνεται να έχουν σημειώσει πρόοδο, έχουν εξασφαλίσει κάποια στρατιωτική αυτοσυγκράτηση από τις γειτονικές χώρες που έχουν πληγεί από το Ιράν, σύμφωνα με μία από τις πηγές.

Τόσο οι ΗΠΑ όσο και το Ιράν δείχνουν ακόμη λιγότερο πρόθυμοι να εμπλακούν σε όποιες συνομιλίες, συγκριτικά με τις πρώτες ημέρες του πολέμου, όταν ανώτεροι Αμερικανοί αξιωματούχοι επικοινώνησαν με το Ομάν για να συζητήσουν για αποκλιμάκωση, σύμφωνα με πηγές.

Μία πηγή ανέφερε ότι ο ανώτατος αξιωματούχος ασφαλείας του Ιράν, Αλί Λαριτζανί, και ο υπουργός Εξωτερικών Αμπάς Αραγτσί προσπάθησαν επίσης να χρησιμοποιήσουν το Ομάν ως ένα μέσο για συζητήσεις κατάπαυσης του πυρός στις οποίες θα συμμετείχε ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ Τζέι Ντι Βανς.

Αλλά αυτές οι συζητήσεις δεν προχώρησαν. Αντ’ αυτού, η θέση του Ιράν έχει σκληρύνει, δήλωσε μια τρίτη ανώτερη ιρανική πηγή.