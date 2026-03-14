Σε δυο «μπλοκ» το ΠΑΣΟΚ μετά τη διαγραφή Κωνσταντινόπουλου

-

Η κίνηση του Νίκου Ανδρουλάκη να διαγράψει τον Οδυσσέα Κωνσταντινόπουλο από την κοινοβουλευτική ομάδα του κόμματος ήταν ένα σαφές μήνυμα στους υπόλοιπους «κορυφαίους». Η «μουρμούρα» στο ΠΑΣΟΚ είχε χτυπήσει «κόκκινο» το τελευταίο διάστημα και ενόψει του Συνεδρίου που ξεκινά σε 13 ημέρες ο επικεφαλής της Χαριλάου Τρικούπη έκανε μια επίδειξη πυγμής. Μια πρωτοβουλία ενίσχυσης του αρχηγικού του προφίλ συσπειρώνοντας τους δικούς του υποστηρικτές. Τι έδειξε; Πως κινείται υπεράνω προσώπων, αφού ο βουλευτής Αρκαδίας υπήρξε στενός συνεργάτης και βασικός υποστηρικτής του το 2021 όπου εξελέγη για πρώτη φορά πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ. Μετά τις εκλογές του 2023 και τις ευρωεκλογές οι σχέσεις τους περνούσαν κρίση και αυτό δεν ήταν κρυφό.

Είναι γεγονός πως παρακολουθώντας κανείς τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος την περασμένη Τετάρτη στο OPEN δύσκολα θα μπορούσε να καταλάβει – αν δεν τον γνώριζε – πως είναι βουλευτής του ΠΑΣΟΚ. Από την ηγετική ομάδα έκαναν λόγο για «μονόλογο υπονόμευσης της παράταξης». Την ώρα που ο πρόεδρος βρισκόταν στις Βρυξέλλες να μιλήσει για τις παρακολουθήσεις ο πρώην αντιπρόεδρος της Βουλής άλλαζε την ατζέντα. Θύμισε τις «αυτοκτονικές» τάσεις που είχε ο ΣΥΡΙΖΑ και την περίοδο 2015-2019 που ήταν στην κυβέρνηση, αλλά και το χρονικό διάστημα από το 2019-2023 με τις εσωκομματικές βολές που δεχόταν ο Αλέξης Τσίπρας.

Στο εσωτερικό του κινήματος υπάρχουν τα στελέχη που υποστηρίζουν πως «άργησε να κάνει τη συγκεκριμένη κίνηση ο Νίκος Ανδρουλάκης». Η αντίθετη άποψη λέει πως θα έπρεπε να δείξει μεγαλύτερη υπομονή ενόψει του Συνεδρίου. Είναι γεγονός πως συγκροτήθηκε ήδη ένα μέτωπο πρώην υποψηφίων προέδρων και άλλων σημαντικών στελεχών που διαφώνησε με τον πρόεδρο του ΠΑΣΟΚ για τη συγκεκριμένη ενέργεια. Ο κίνδυνος η κορυφαία κομματική διαδικασία να μετατραπεί σε ένα «συνέδριο Κωνσταντινόπουλου» υπάρχει και αυτό δεν θα λειτουργήσει υπέρ του Νίκου Ανδρουλάκη. Σταθερά κοντά στον επικεφαλής του ΠΑΣΟΚ έμειναν οι στενοί του συνεργάτες και έτσι τα δυο «μπλοκ» έχουν ήδη σχηματιστεί στη Χαριλάου Τρικούπη. Το Συνέδριο θα πρέπει να λειτουργήσει ως «βαλβίδα αποσυμπίεσης» προκειμένου το κίνημα να μπει στην τελική ευθεία προς τις εκλογές.

Την τελευταία εντύπωση, πάντως κατάφερε να την κερδίσει ο Οδυσσέας Κωνσταντινόπουλος με την παράδοση της έδρας του. Άπαντες αναγνώρισαν πως είναι μια κίνηση που τον τιμά, ενώ τα εύσημα του απένειμε και η Άννα Διαμαντοπούλου που δεν άσκησε κριτική στον Νίκο Ανδρουλάκη για την κίνηση «υψηλού ρίσκου» στην οποία προχώρησε. Άνοιξε μάλιστα και την πόρτα της επιστροφής του αναφέροντας πως «δημιουργεί πιθανόν τις προϋποθέσεις μιας νέας συμπόρευσης στο μέλλον». Δεν θα είναι ένα εύκολο Συνέδριο για τον Νίκο Ανδρουλάκη παρά το γεγονός πως διαθέτει την πλειοψηφία στο σώμα και δεν τίθεται κανένα θέμα αμφισβήτησής του. Για το ΠΑΣΟΚ το επόμενο διάστημα προτεραιότητα δεν είναι να δώσει μια μάχη με τον εαυτό του, αλλά να «κλειδώσει» τη δεύτερη θέση απέναντι σε νέους και παλαιούς «παίχτες» που θα διεκδικήσουν το θεσμικό ρόλο της αξιωματικής αντιπολίτευσης.

- sofokleous10.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το sofokleous10.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.